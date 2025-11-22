# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

GNTM: Το ζευγάρι που είδε πρώτο την πόρτα της εξόδου – Η συγκινητική αποχώρηση

Ένα επεισόδιο γεμάτο ένταση, άγχος και συγκίνηση παρακολούθησαν οι τηλεθεατές του GNTM, καθώς δύο ζευγάρια βρέθηκαν ένα βήμα πριν την έξοδο από τον διαγωνισμό μόδας.

Στο πλατό βρέθηκαν αντιμέτωποι ο Νάρκισσος Τζιλόπουλος με τη Μιχαέλα Κράβαρικ και ο Σάββας Ταβουλτσίδης με τη Γιασμίν Φράι, περιμένοντας την τελική απόφαση της κριτικής επιτροπής. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ξεκαθάρισε από την αρχή ότι, όσο ο τελικός πλησιάζει, οι επιλογές γίνονται όλο και πιο σκληρές.

Υπενθύμισε στους διαγωνιζόμενους πως στο στάδιο αυτό «φεύγει το ζευγάρι με τη λιγότερο δυνατή φωτογραφία», τονίζοντας ότι όλοι έχουν αναπτυχθεί μέσα στο παιχνίδι, όμως πλέον αναζητούνται οι δώδεκα καλύτεροι και τα περιθώρια λάθους στενεύουν.

