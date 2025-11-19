The Simpsons: Σάλος με τον ξαφνικό θάνατο της Alice Glick στη σεζόν 37

Αναστάτωση προκάλεσε στους φανατικούς θεατές των Simpsons ο ξαφνικός θάνατος της Alice Glick, της εμβληματικής οργανίστριας της Πρώτης Εκκλησίας του Springfield, στο επεισόδιο «Sashes to Sashes» που προβλήθηκε την Κυριακή, σηματοδοτώντας μία από τις πιο απροσδόκητες στιγμές της 37ης σεζόν.

Η Alice Glick, η οποία εμφανιζόταν στη σειρά επί 35 χρόνια και σε 34 σεζόν, κατέρρευσε αιφνίδια κατά τη διάρκεια ομιλίας της μέσα στο επεισόδιο, αφήνοντας τους κατοίκους του Springfield –και κυρίως το κοινό– αποσβολωμένους. Αρχικά είχε τη φωνή της Cloris Leachman και στη συνέχεια της Tress MacNeille, μετά τον θάνατο της Leachman το 2021.

Οριστικός αποχαιρετισμός αυτή τη φορά

Παρότι δεν είναι η πρώτη φορά που η σειρά «παίζει» με τον θάνατο της Glick –στη 22η σεζόν είχε δεχθεί επίθεση από ένα άγριο ρομπότ και επέστρεψε στα επόμενα επεισόδια– αυτή τη φορά οι δημιουργοί επιβεβαίωσαν πως η αποχώρηση είναι οριστική.

Ο παραγωγός της σειράς, Tim Long, δήλωσε στο People:

«Με έναν τρόπο, η Alice θα ζει για πάντα μέσα από την υπέροχη μουσική της. Αλλά με έναν άλλο, πιο σημαντικό τρόπο, ναι, είναι νεκρή».

Έκρηξη αντιδράσεων στα social media

Η είδηση σόκαρε τους fans, που έσπευσαν να εκφράσουν τη λύπη και την οργή τους στα social media.

Κάποιοι έγραψαν απλά «Ω θεέ μου», άλλοι αποχαιρέτησαν την «κα. Glick», ενώ πολλοί θύμισαν πως πρόκειται για «τη δεύτερη φορά που τη σκοτώνουν».

Υπήρξαν ακόμη συγκρίσεις με τον θάνατο του Larry “The Barfly” Dalrymple, που είχε χάσει τη ζωή του πέρυσι στο επεισόδιο «Cremains of the Day», αλλά και έντονες αντιδράσεις από θεατές που θεωρούν πως η σειρά «κρατάει περισσότερο απ’ όσο πρέπει» και καταφεύγει πλέον στο να «σκοτώνει» παλιούς χαρακτήρες.

"THE SIMPSONS" killed off Alice Glick the organist at the First Church of Springfield, in Nov. 16's episode "Sashes to Sashes", she has been since S2.



Tim Long confirmed that her death is permanent. "yep, she's dead as a doornail"https://t.co/OeGJ0mWFD6#TheSimpsons #20thTVA pic.twitter.com/dgs9kkIEcA — DTVA News (@DTVANews) November 18, 2025

Η μακροβιότερη animated σειρά συνεχίζει ακάθεκτη

Παρά τις αντιδράσεις, οι Simpsons παραμένουν ακλόνητη δύναμη στην τηλεόραση. Η σειρά έκανε πρεμιέρα το 1989 στο Fox και εξακολουθεί να κρατά τα σκήπτρα της μακροβιότερης animated σειράς στην ιστορία της αμερικανικής TV.

Τον Απρίλιο, το δίκτυο ανακοίνωσε την ανανέωσή της για ακόμη τέσσερις σεζόν, επιβεβαιώνοντας ότι το ταξίδι στο Springfield δεν τελειώνει σύντομα.

Ο θάνατος της Alice Glick μπορεί να προκάλεσε αντιδράσεις, όμως αποτελεί ακόμη μία στιγμή που αποδεικνύει πως The Simpsons εξακολουθούν να βρίσκουν τρόπους να απασχολούν, να συζητιούνται και –κυρίως– να εκπλήσσουν το κοινό τους, 36 χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση.

