Finos Film: Τιμά την Παγκόσμια Ημέρα του Άνδρα με ένα απολαυστικό, νοσταλγικό βίντεο

Με ένα ξεχωριστό βίντεο γεμάτο εμβληματικές σκηνές από κλασικές ελληνικές ταινίες, η Finos Film γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα του Άνδρα, αποτίοντας φόρο τιμής στους άντρες-σύμβολα που σημάδεψαν το ελληνικό σινεμά.

Στη σχετική ανάρτηση, η εταιρεία σημειώνει:

«Σήμερα τιμάμε τους άντρες που έγραψαν ιστορία στη μεγάλη οθόνη της Φίνος Φιλμ! Άντρες γοητευτικοί, δυναμικοί, τρυφεροί, κωμικοί, τραγικοί· κάθε ένας με το δικό του στίγμα, τη δική του μοναδική αύρα».

Το βίντεο ξετυλίγει στιγμές από αξέχαστες ερμηνείες και παρουσίες – από τον Νίκο Κούρκουλο και τον Αλέκο Αλεξανδράκη, μέχρι τον Δημήτρη Χορν, τον Μάνο Κατράκη και τον αστείρευτο Θανάση Βέγγο.

Παράλληλα, τιμώνται και άλλες μεγάλες μορφές, όπως ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, ο Ανδρέας Μπάρκουλης, ο Βασίλης Βουτσάς, ο Πέτρος Γεωργίτσης και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Όπως αναφέρει η Finos Film, οι άντρες αυτοί «δεν ήταν μόνο ήρωες, αλλά και πρότυπα, αντιθέσεις, καθρέφτες μιας εποχής που συνεχίζουν αδιάκοπα να γοητεύουν και να συγκινούν. Κι έτσι παραμένουν, διαχρονικοί και αληθινά ξεχωριστοί».

Με μία δόση νοσταλγίας και άφθονη κινηματογραφική λάμψη, η Finos Film υπενθυμίζει γιατί το ελληνικό σινεμά της χρυσής εποχής εξακολουθεί να συγκινεί μέχρι και σήμερα.

