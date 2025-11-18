Ξεκινούν γυρίσματα για το θρίλερ βασισμένο στη σκοτεινή ιστορία της ηγουμένης–serial killer Μαριάμ Σουλακιώτη

Τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Ήχος της Σιωπής» αρχίζουν επίσημα στην Ελλάδα, με την παραγωγή να ρίχνει φως σε μία από τις πιο αλλόκοτες και σκοτεινές μορφές του 20ού αιώνα: την ηγουμένη–serial killer Μαριάμ Σουλακιώτη. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Joyce A. Nashawati, ενώ στους δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τη Millie Brady και την Elsa Lekakou.

Το σενάριο και η ιστορία πίσω από το θρίλερ

Η ταινία διαδραματίζεται στην Ελλάδα της δεκαετίας του ’70 και παρακολουθεί την Άλις, μια νεαρή τουρίστρια από τις ΗΠΑ, και την Κριστίνα, μια εργαζόμενη σε παραθαλάσσια ταβέρνα. Όταν η αστυνομία πραγματοποιεί επιδρομή στο κάμπινγκ όπου βρίσκονται, οι δύο γυναίκες δραπετεύουν, αλλά η Κριστίνα τραυματίζεται. Αναζητώντας βοήθεια, στρέφονται στο γειτονικό μοναστήρι, μόνο για να ανακαλύψουν πως εκεί δεν τους περιμένει η ασφάλεια που ήλπιζαν.

Η Nashawati αποκάλυψε ότι εντυπωσιάστηκε από την πραγματική ιστορία της Σουλακιώτη, «μιας ηγουμένης που ‘εξάγνισε’ περισσότερους από 300 πιστούς με βάναυσες τελετές». Η σκηνοθέτις, η οποία μεγάλωσε ανάμεσα στην Ελλάδα, τη Γκάνα και το Κουβέιτ, ανέφερε ότι το μοναστήρι όπου έλαβαν χώρα τα γεγονότα βρίσκεται μόλις μία ώρα από την παραθαλάσσια πόλη όπου πέρασε τα παιδικά της χρόνια.

Ποια ήταν η Μαριάμ Σουλακιώτη

Η Μαριάμ Σουλακιώτη –γνωστή και ως «Γυναίκα Ρασπούτιν»– υπήρξε ηγουμένη της Μονής Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσας και αφοσιωμένη ακόλουθος του αυτοαποκαλούμενου αρχιεπισκόπου Ματθαίου Καρπαθάκη, τον οποίο δεν αναγνώριζε ούτε η επίσημη Εκκλησία της Ελλάδος ούτε οι παλαιοημερολογίτες.

Η δράση της συνδέεται με δεκάδες εγκλήματα και μια οργανωμένη μεθοδολογία ψυχολογικής και σωματικής κακοποίησης. Σύμφωνα με τη δικογραφία της εποχής:

Ενθάρρυνε εύπορες γυναίκες να ενταχθούν στο μοναστήρι και τις βασάνιζε μέχρι να δωρίσουν τις περιουσίες τους.

Μετά τη δωρεά, καταχραζόταν την περιουσία τους και σε αρκετές περιπτώσεις φέρεται να τις δολοφονούσε.

Από το 1940 και μετά έστελνε μοναχές σε όλη την Ελλάδα για να αναζητούν πλούσιες «γεροντοκόρες, χήρες και οικογένειες» με σκοπό τον προσηλυτισμό.

Η αποκάλυψη της δράσης της και η επεισοδιακή σύλληψη

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν η κόρη μιας πλούσιας γυναίκας υπέβαλε ανώνυμη καταγγελία στην αστυνομία, κατηγορώντας το μοναστήρι για «εκβιασμούς και απειλές» με στόχο την περιουσία της μητέρας της.

Το 1949, οι Αρχές πραγματοποίησαν νέα αυτοψία στο πλαίσιο έρευνας για την εξαφάνιση της Ελληνοαμερικανίδας Συμέλας Σπυρίδη, μετά την ανησυχία του πατέρα της που είχε επικοινωνήσει με την αστυνομία από το Οχάιο. Η καταγγελία αφορούσε την παραπλάνηση του κοριτσιού από μοναχή που ανήκε στο περιβάλλον της Σουλακιώτη.

Η καθοριστική στιγμή ήρθε τη νύχτα της 4ης Δεκεμβρίου 1950, όταν 80 αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο μοναστήρι. Στις εγκαταστάσεις βρέθηκαν 36 παιδιά και πολλές γυναίκες, υποσιτισμένες και δεμένες, γεγονός που επιβεβαίωσε τις πιο σκοτεινές υποψίες των Αρχών.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 1951, απαγγέλθηκαν κατηγορίες στη Σουλακιώτη και σε άλλα 13 μέλη του μοναστηριού για:

ανθρωποκτονία

εκβίαση

απάτη

πλαστογραφία διαθήκης

βασανιστήρια

Η Μαριάμ Σουλακιώτη πέθανε το 1954 στις φυλακές Αβέρωφ, αφήνοντας στην ιστορία το όνομα μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες και σκοτεινές φιγούρες του ελληνικού 20ού αιώνα.

Η νέα ταινία φιλοδοξεί να αναδείξει μια ανείπωτη ιστορία

Η σκηνοθέτις σημείωσε πως στόχος της είναι να παρασύρει το κοινό σε μια έντονη, συναισθηματική εμπειρία μέσα από τα μάτια δύο νεαρών γυναικών που βλέπουν τον κόσμο τους να καταρρέει. Η ιστορία της Σουλακιώτη, όσο σκληρή κι αν είναι, αποτελεί κομμάτι της ελληνικής ιστορίας και η μεταφορά της στον κινηματογράφο αναμένεται να προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

