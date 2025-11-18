Παγκόσμιο Internet Blackout: Κατέρρευσαν Ιστοσελίδες και το X – Τι Συνέβη με την Cloudflare  

Σοβαρό τεχνικό πρόβλημα προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές λειτουργίας σε χιλιάδες sites και πλατφόρμες παγκοσμίως το μεσημέρι της Τρίτης (18/11), με την Cloudflare να ερευνά το ζήτημα που προκάλεσε «χάος» στο διαδίκτυο.

Προβλήματα σε Πλατφόρμες και Ενημερωτικά Sites

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης (18/11) σε χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου, καθώς μεγάλος αριθμός ενημερωτικών sites, ιστοσελίδων και πλατφορμών είτε «έπεσαν» εντελώς, είτε υπολειτουργούσαν.

Εκτεταμένα προβλήματα παρατηρήθηκαν και στην πρόσβαση στο X (πρώην Twitter), με πολλούς χρήστες να αδυνατούν να συνδεθούν στην πλατφόρμα.

Ο Ρόλος της Cloudflare: Η Βλάβη στον «Κορμό» του Internet

Η πηγή του προβλήματος φαίνεται να εντοπίζεται στην Cloudflare, ένα παγκόσμιο δίκτυο που αποτελεί βασική υποδομή για το σύγχρονο διαδίκτυο. Η Cloudflare προσφέρει κρίσιμες τεχνολογίες που:

Ασφαλίζουν ιστοτόπους από κυβερνοεπιθέσεις.

Διασφαλίζουν την online παρουσία των sites ακόμα και σε περιόδους υψηλής επισκεψιμότητας.

Η ίδια η εταιρεία επιβεβαίωσε άμεσα το πρόβλημα. Σε νέα ενημέρωση, η Cloudflare ανέφερε:

«Η Cloudflare γνωρίζει και ερευνά ένα ζήτημα που ενδέχεται να επηρεάζει πολλούς πελάτες. Περαιτέρω λεπτομέρειες θα παρασχεθούν καθώς θα γίνονται διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες».



Μήνυμα Σφάλματος και Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Οι χρήστες που προσπαθούσαν να φορτώσουν τις επηρεαζόμενες ιστοσελίδες αντίκρισαν ένα μήνυμα που υποδείκνυε «εσωτερικό σφάλμα διακομιστή στο δίκτυο της Cloudflare». Το μήνυμα ζητούσε από τους χρήστες να «δοκιμάσουν ξανά σε λίγα λεπτά».

Ακόμη και η ιστοσελίδα παρακολούθησης διακοπών λειτουργίας, Down Detector, επηρεάστηκε αρχικά από τα τεχνικά προβλήματα. Όταν επανήλθε, έδειξε μια δραματική αύξηση στις αναφορές βλαβών παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας την έκταση του ζητήματος.

Το πρόβλημα οφείλεται πιθανότατα σε εσωτερικό σφάλμα του δικτύου της Cloudflare και όχι σε εξωτερική κυβερνοεπίθεση.

