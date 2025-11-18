# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Γιώργος Λιάγκας για Στάθη Παναγιωτόπουλο: «Βρε αθεόφοβε, την κόρη του φίλου σου;»

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 716 άτομα
Γιώργος Λιάγκας για Στάθη Παναγιωτόπουλο: «Βρε αθεόφοβε, την κόρη του φίλου σου;»

Ο Γιώργος Λιάγκας τοποθετήθηκε με έντονο τρόπο μέσα από το Πρωινό σχετικά με τη δίκη του Στάθη Παναγιωτόπουλου για τη δεύτερη υπόθεση revenge porn, εκφράζοντας την απορία και την αγανάκτησή του για το πώς ο κατηγορούμενος μπόρεσε να εμπλακεί ερωτικά με την κόρη στενού του φίλου.

Ο παρουσιαστής υπενθύμισε στους τηλεθεατές το υπόβαθρο της υπόθεσης, σημειώνοντας πως «ο πατέρας της κοπέλας ήταν κολλητός φίλος του Στάθη Παναγιωτόπουλου», κάτι που –όπως είπε– επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ηθικό κομμάτι της ιστορίας. «Δεν είναι μόνο τι κάνουμε, είναι και πού το κάνουμε», τόνισε.

Συνεχίζοντας, ο Γιώργος Λιάγκας στάθηκε στους «κανόνες» που –όπως είπε– ακολουθούν οι άνδρες «παλαιάς κοπής», σημειώνοντας ότι δεν κοιτούν ερωτικά ούτε τη σύντροφο φίλου, πόσο μάλλον την κόρη του. «Και να σου κουνήθηκε και να σου γδύθηκε και να σε πήρε τηλέφωνο… Ενήλικη ήταν, αλλά και πάλι...

διαβάστε αναλυτικά και δείτε βίντεο στο ourlife.gr

Διαβάστε ακόμα: Αλλαγή σελίδας για την «Espresso»: Νέο ιδιοκτησιακό σχήμα και αναδιάρθρωση στο έντυπο και το site

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται
Υγεία

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»
ShowBiz

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές
Ο Καιρός

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές

Μετρό: Πρόβλημα ρευματοδότησης στη Γραμμή 3. Τα δρομολόγια σταματούν στην Εθνική Άμυνα
Κοινωνία

Μετρό: Πρόβλημα ρευματοδότησης στη Γραμμή 3. Τα δρομολόγια σταματούν στην Εθνική Άμυνα