Γιώργος Λιάγκας για Στάθη Παναγιωτόπουλο: «Βρε αθεόφοβε, την κόρη του φίλου σου;»

Ο Γιώργος Λιάγκας τοποθετήθηκε με έντονο τρόπο μέσα από το Πρωινό σχετικά με τη δίκη του Στάθη Παναγιωτόπουλου για τη δεύτερη υπόθεση revenge porn, εκφράζοντας την απορία και την αγανάκτησή του για το πώς ο κατηγορούμενος μπόρεσε να εμπλακεί ερωτικά με την κόρη στενού του φίλου.

Ο παρουσιαστής υπενθύμισε στους τηλεθεατές το υπόβαθρο της υπόθεσης, σημειώνοντας πως «ο πατέρας της κοπέλας ήταν κολλητός φίλος του Στάθη Παναγιωτόπουλου», κάτι που –όπως είπε– επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ηθικό κομμάτι της ιστορίας. «Δεν είναι μόνο τι κάνουμε, είναι και πού το κάνουμε», τόνισε.

Συνεχίζοντας, ο Γιώργος Λιάγκας στάθηκε στους «κανόνες» που –όπως είπε– ακολουθούν οι άνδρες «παλαιάς κοπής», σημειώνοντας ότι δεν κοιτούν ερωτικά ούτε τη σύντροφο φίλου, πόσο μάλλον την κόρη του. «Και να σου κουνήθηκε και να σου γδύθηκε και να σε πήρε τηλέφωνο… Ενήλικη ήταν, αλλά και πάλι...

