Ένα αιχμηρό σχόλιο του Αντώνη Κανάκη στο «Ράδιο Αρβύλα» προκάλεσε αίσθηση, καθώς ο παρουσιαστής εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος από τη στάση του βουλευτή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, σε πρόσφατη τηλεοπτική του εμφάνιση.

Ο κ. Λαζαρίδης συμμετείχε σε πάνελ όπου δέχθηκε ερώτηση από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, σχετικά με τα ΕΛΤΑ και τις 460.000 ευρώ που πληρώθηκαν για την αστική ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο βουλευτής της ΝΔ αρνήθηκε να απαντήσει, λέγοντας: «Δεν απαντώ, δεν ασχολούμαι».

Η τοποθέτηση αυτή στάθηκε αφορμή για την παρέμβαση του Αντώνη Κανάκη, ο οποίος σχολίασε με εμφανή οργή:

«Αυτός είναι το καινούργιο αστέρι της Νέας Δημοκρατίας. Όσο πιο αλαζόνας και ερειστικός είσαι, όσο πιο απαξιωτικός γίνεσαι – όχι μόνο προς τους συνομιλητές σου, αλλά κυρίως προς τους πολίτες… Γιατί όταν είσαι στην τηλεόραση και μιλάς, απευθύνεσαι στους πολίτες. Εκπροσωπείς την κυβέρνηση».

Στη συνέχεια πρόσθεσε με έντονη ειρωνεία:

«Κύριε Λαζαρίδη, συγχαρητήρια. Με αυτή τη συμπεριφορά θα πάτε πολύ μπροστά στο κόμμα».

Το σχόλιο του Κανάκη έγινε δεκτό με χειροκροτήματα από το κοινό της εκπομπής, ενώ το απόσπασμα έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα για το ύφος και τη στάση των πολιτικών προσώπων στα τηλεοπτικά πάνελ.

