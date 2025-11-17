Porto Leone: Ο Γιάμαρης βρίσκει τη Γαλήνη σε κρίσιμη κατάσταση

Ένταση, αποκαλύψεις και νέες ανατροπές φέρνει το αποψινό επεισόδιο του Porto Leone (Δευτέρα 17/11, 22:30, Alpha), με τη Γαλήνη να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων και τον Γιάμαρη να έρχεται αντιμέτωπος με μια εικόνα που τον σοκάρει.

Ο Βούλγαρης ξεσπάει – Η Γαλήνη δεν αντέχει άλλο

Ο Βούλγαρης μετατρέπεται σε «θηρίο ανήμερο» απέναντι στη Λένα και, για ακόμη μία φορά, εκτονώνει τον θυμό του στη Γαλήνη. Εκείνη, όμως, φτάνει στα όριά της και σταματά πλέον να στηρίζει άκριτα τις αποφάσεις του. Η ψυχολογική της κατάσταση επιδεινώνεται, γεγονός που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη συνέχεια.

Η Αγγελική κερδίζει τον Γρηγόρη – Το σχέδιο της Αλεξάνδρας σε εξέλιξη

Παρότι η Γαλήνη προειδοποιεί τον Γρηγόρη να κρατήσει αποστάσεις από την Αγγελική, εκείνος γοητεύεται έντονα από την απεσταλμένη της Αλεξάνδρας.

Η Αλεξάνδρα, από την πλευρά της, καταστρώνει ένα σχέδιο που θα παρουσιάσει την Αγγελική ως «ηρωίδα» στα μάτια όλης της οικογένειας Βούλγαρη, ενισχύοντας τη θέση της μέσα στο σπίτι.

Ο Καπετανάκος γίνεται έξαλλος – Το σημειωματάριο φέρνει τα πάνω κάτω ...

