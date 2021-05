Στον τελικό της Eurovision 2021 η Κύπρος. Ποιες χώρες πέρασαν από τον α ημιτελικό;

Οι πρώτος ημιτελικός της Eurovision 2021 ολοκληρώθηκε με δέκα χώρες να παίρνουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Φυσικά, ανάμεσά τους βρίσκεται και η Κύπρος, καθώς η Έλενα Τσαγκρινού πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση του ημιτελικού.

Η Έλενα Τσαγκρινού έκλεψε τις εντυπώσεις και δεν είναι καθόλου υπερβολή το ότι ήταν η καλύτερη στον ημιτελικό. Η πρώτη θέση στον ημιτελικό της αξίζει σίγουρα, ωστόσο, αυτό είναι κάτι που θα το μάθουμε το βράδυ του Σαββάτου και συγκεκριμένα μετά τον μεγάλο τελικό.

Σε κατακόκκινο φόντο, με τις χορεύτριες ντυμένες στα κόκκινα, η Έλενα Τσαγκρινού έλαμπε μέσα στο κορμάκι διά χειρός Σίλιας Κριθαριώτη. Τη σκηνοθεσία της εμφάνισής της έχει αναλάβει ο Αυστριακός Marvin Diettman, ενώ τη χορογραφία έχει επιμεληθεί η Chali Jennings.

Η εμφάνιση ενθουσίασε τόσο που τα γραφεία στοιχημάτων ανέβασαν ακόμη μια θέση την Κύπρο, αναφορικά με τη νίκη στη Eurovision 2021. Για λίγο το κομμάτι βρέθηκε στην τέταρτη θέση, πίσω από τις Ιταλία, Γαλλία και Μάλτα, για να υποχωρήσει δυστυχώς πάλι στην πέμπτη, πίσω από την Ισλανδία.

Οι χώρες που προκρίθηκαν από τον πρώτο ημιτελικό είναι οι: Νορβηγία, Ισραήλ, Ρωσία, Αζερμπαϊτζάν, Μάλτα, Λιθουανία, Κύπρος, Σουηδία, Βέλγιο, Ουκρανία.

Στον μεγάλο τελικό συμμετέχουν απευθείας οι «Big Five» (Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία), καθώς και η Ολλανδία ως διοργανώτρια.

Οι 10 χώρες που περνούν από τον Α΄ Ημιτελικό στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2021, είναι με τυχαία σειρά οι:

23:39 Οι τηλεφωνικές γραμμές κλείνουν! Αναμονή για τα αποτελέσματα.

23:30 Στο Interval act της βραδιάς ” The power of water”… Τα σκηνικά σε μπλε χρωματισμούς, χορός στην κίνηση των κυμάτων.

23:23 Οι τηλεφωνικές γραμμές άνοιξαν! Η ψηφοφορία αρχίζει! Από την Ελλάδα δεν ψηφίζουμε στον αποψινό Ημιτελικό της Eurovision 2021.

23:18 Το αποψινό διαγωνιστικό μέρος κλείνει ένα από τα φαβορί. Από τη Μάλτα η Destiny με το «Je Me Casse» βάζει πλώρη για τελικό.

23:14 Η πιο ιδιαίτερη εμφάνιση της βραδιάς έρχεται από την Ουκρανία. Go A, «Shum»… Τα λόγια είναι περιττά…

23:10 Το Αζερμπαϊτζάν έρχεται με μια etnic πρόταση στη Eurovision 2021. Η Efendi τραγουδά «Mata Hari» και το κοινό δείχνει να ενθουσιάζεται.



23:06 Η Roxen από την Ρουμανία, αρκετά αγχωμένη, με το «Amnesia» δεν καταφέρνει να αποφύγει τα τονικά λάθη.

22:59 Από το Ισραήλ η Eden Alene ανεβαίνει στη σκηνή του Ahoy Arena με ξεχωριστό ήχο με ανατολίτικες επιρροές και εντυπωσιακή σκηνική παρουσία κερδίζει τις εντυπώσεις στον Α΄ Ημιτελικό της Eurovision 2021 με το «Set Me Free».



22:54 Οι Hooverphonic ανεβαίνουν στη σκηνή με ωραίο τραγούδι, ερμηνεία και μεγάλη αποδοχή από το κοινό. Δεν είναι καθόλου «The Wrong Place».



22:51 Tick Tock… ο χρόνος κυλά για την Albina από την Κροατία. Sexy και ξεχωριστή χορογραφία.

22:47 Σειρά για τη Νορβηγία. Ο TIX στο τέλος της ερμηνείας του στο «Fallen Angel» βγάζει τα γυαλιά του δείχνοντας σε όλους την αδυναμία του, σύνδρομο Tourette.

22:43 Έφτασε η σειρά για την Κύπρο και την Έλενα Τσαγκρινού να βάλει φωτιά στην αρένα με το «El Diablo». Ό,τι καλύτερο έχουμε δει απόψε στον Α΄ Ημιτελικό. Το κοινό ξεσηκώνεται και η Έλενα είναι… πυρκαγιά και βέβαια, άρτια ερμηνευτικά.

22:36 Η Ιρλανδία πραγματοποιεί μια από τις πιο ιδιαίτερες σκηνικές παρουσιάσεις της βραδιάς. Γι’ αυτό τον λόγο οι παρουσιαστές ζητούν λίγο χρόνο παραπάνω μέχρι να τοποθετηθεί το σκηνικό. Η Lesley Roy σε κινείται σε ένα χάρτινο σκηνικό που εντυπωσιάζει και καίγεται! Ωστόσο, η ερμηνεία της με το «Maps» έχει κάποια προβληματάκια.

22:29 Από τη Βόρεια Μακεδονία, ο Vasil, ερμηνεύει το Here I Stand. Εντυπωσιακά τα εφέ…



22:25 Από την Αυστραλία, η Montaigne, λόγω των περιοριστικών μέτρων, δεν κατόρθωσε να βρεθεί στο Ρότερνταμ και κάνει χρήση του Live-On-Tape. Θα καταφέρει να συνεχίσει η μακρινή χώρα σερί προκρίσεων που έχει;



22:21 Από τη Σουηδία ο Tusse με το Melodifestivalen για τον Tusse, πραγματοποιεί μια σκοτεινή εμφάνιση που όμως ξεσηκώνει το κοινό.



22:17 Η Manizha από την Ρωσία κάνει εμφάνιση μέσα σε ειδικά διαμορφωμένη κατασκευή με ιδιαίτερο φόρεμα. Με το «Russian Woman», με πολύ φολκλόρ και φλόγες, αλλά κυρίως με το ισχυρό μήνυμα, σίγουρα δεν περνά απαρατήρητη.



22:13 Η Σλοβενία και η Άνα Σόκλιτς αλλάζουν το κλίμα. Η μπαλάντα «Amen» με γκόσπελ στοιχεία δημιουργεί ατμόσφαιρα.



22:09 Ο διαγωνισμό ξεκινά με την Λιθουανία. Οι The Roop είναι γεμάτοι ενέργεια την οποία τη μεταδίδουν στο κοινό μέσα από το «Discoteque»



22:05 Μέσα από έκρηξη πυροτεχνημάτων υποδεχόμαστε τους τέσσερις παρουσιαστές.

22:02 Ο νικητής του 2019, Duncan Laurence ανεβαίνει στην πιο εντυπωσιακή σκηνή που έχουμε δει ποτέ και ερμηνεύει το τραγούδι του Feel Something.

22:00 Η αποψινή βραδιά ξεκινάει με ένα ταξίδι σε όλες τις τοποθεσίες όπου στήθηκαν τα tinyhouses των καρτ ποστάλ.

Η Eurovision 2021 είναι γεγονός! Μετά από ένα χρόνο απουσίας, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ο μεγαλύτερος μουσικός διαγωνισμός επιστρέφει και πάλι στη ζωή μας, με την διεξαγωγή του Α΄ Ημιτελικού.

Μπορεί η Ελλάδα να μην συμμετέχει στον αποψινό πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2021, ωστόσο, υπάρχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς η Κύπρος εκπροσωπείται από την εκρηκτική Έλενα Τσαγκρινού, η οποία με το τραγούδι El diablo αναμένεται να δώσει το 100% των δυνατοτήτων της για να πάρει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Μάλιστα, τα στοιχήματα για τον τελικό θέλουν την Κύπρο μέσα στην πρώτη πεντάδα.

Στον σχολιασμό των δύο Ημιτελικών και του Τελικού της Eurovision 2021 θα είναι η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης. Στη ραδιοφωνική μετάδοση για το Δεύτερο Πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας, θα είναι ο Δημήτρης Μεϊδάνης.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον αποψινό πρώτο ημιτελικό:

01 Λιθουανία – The Roop – «Discoteque»

02 Σλοβενία – Άνα Σόκλιτς – «Amen»

03 Ρωσία – Μανίζα – «Russian Woman»

04 Σουηδία – Tusse – «Voices»

05 Αυστραλία – Montaigne – «Technicolour»

06 Βόρεια Μακεδονία – Vasil – «Here I Stand»

07 Ιρλανδία – Λέσλι Ρόι – «Maps»

08 Κύπρος – Έλενα Τσαγκρινού – «El Diablo»

09 Νορβηγία – Tix – «Fallen Angel»

10 Κροατία – Αλμπίνα Γκρτσιτς – «Tick-Tock»

11 Βέλγιο – Hooverphonic – «The Wrong Place»

12 Iσραήλ – Έντεν Αλέν – «Set Me Free»

13 Ρουμανία – Roxen – «Amnesia»

14 Αζερμπαϊτζάν – Efendi – «Mata Hari»

15 Ουκρανία – Go_A – «Shum» (Шум)

16 Μάλτα – Destiny – «Je me casse»

Τα τραγούδια των «Big Five» (Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία), καθώς και της Ολλανδίας ως διοργανώτριας χώρας, δεν διαγωνίζονται, αφού προκρίνονται απευθείας στον Τελικό της Eurovision. Ψηφίζουν όμως, στους δύο ημιτελικούς και συγκεκριμένα:

Στον Α΄ Ημιτελικό ψηφίζουν Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία.

Στον Β΄ Ημιτελικό ψηφίζουν Γαλλία, Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία.