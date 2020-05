Μπορείς ακόμα να χαμογελάσεις: Το διαφημιστικό σποτ ομογενούς της Νέας Υόρκης για τις μάσκες

Ήρθε οριακά δεύτερη στην ψηφοφορία, όμως η εύστοχη επιλογή του μηνύματος και η σκηνοθετική αρτιότητα του γυρίσματος δεν θα μπορούσαν να την θέσουν εκτός νυμφώνος.

Ο λόγος για το διαφημιστικό σποτ Μπορείς ακόμα να χαμογελάσεις(You Can Still Smile) από την ομογενή σκηνοθέτη, Ναταλία Μπουγαδέλλη, η οποία επιλέχθηκε τελικά από τον Κυβερνήτη Νέας Υόρκης, Αντριου Κουόμο και την κόρη του, προκειμένου να ενταχθεί στην καμπάνια προώθησης της χρήσης μάσκας από τους κατοίκους της Πολιτείας.



Ο διαγωνισμός έγινε για το καλύτερο σποτ που θα προτρέπει τους Νεοϋορκέζους να φοράνε μάσκα για προστασία από τον κορωνοϊό κήρυξε η Πολιτεία της Νέας Υόρκης. Μέσα στην τελική πεντάδα βρέθηκε και μια Ελληνίδα.



Πρόκειται για τη Ναταλία Μπουγαδέλλη, σκηνοθέτη η οποία μαζί με τη συνέταιρό της Εμορι Πάρκερ αποφάσισαν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Αρχικά, οι συμμετοχές ξεπερνούσαν τις 600 και μεταξύ αυτών ήταν και μεγάλες διαφημιστικές εταιρείες. Τώρα η Ναταλία βρίσκεται πολύ κοντά στη νίκη, καθώς το σποτ της είναι μέσα στα πέντε καλύτερα που επιλέχθηκαν.



«Αυτό το διάστημα που τίποτα δεν λειτουργεί και έχουν σταματήσει όλα, δεν είχαμε τι να κάνουμε και μόλις ακούσαμε για τον διαγωνισμό σκεφτήκαμε πως είναι ευκαιρία μέσα από όλη την αρνητική κατάσταση να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κάτι ευχάριστο»

Κριτές του διαγωνισμού ήταν ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Αντριου Κουόμο και η κόρη του, μαζί με την οποία και διοργάνωσε αυτό τον διαγωνισμό. Το τηλεοπτικό σποτ που θα κερδίσει θα παίζει στην τηλεόραση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρέπει να έχει διάρκεια 30 δευτερόλεπτα και στο χρόνο αυτό, ο δημιουργός πρέπει να στείλει το μήνυμα για την προστασία της μάσκας για τους κατοίκους της Νέας Υόρκης, της πόλης που επλήγη περισσότερο από κάθε άλλη Πολιτεία στην Αμερική από τον κορωνοϊό.



«Μπορεί να φαίνεται εύκολο να γίνει αλλά είναι πιο δύσκολο να στείλεις σε τόσο λίγο χρόνο ένα ολοκληρωμένο μήνυμα. Χαίρομαι που καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι εδώ. Και μόνο η συμμετοχή είναι σημαντική για εμάς. Οποιος θέλει να μας ψηφίσει μπορεί να το κάνει μέχρι τη Δευτέρα. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Τρίτη. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη όλων για να αναδειχθεί το βίντεο».



Ναταλία Μπουγαδέλλη πήγε στην Αμερική το 2013 και σπούδασε σκηνοθεσία στο πανεπιστήμιο NYU. Οταν αποφοίτησε δεν έπιασε δουλειά σε κάποια εταιρεία αλλά τόλμησε να κάνει τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα ανοίγοντας δική της εταιρεία παραγωγής. «Μαζί με τη συνέταιρό μου Εμορι Πάρκερ με την οποία έφτιαξα και το σποτ ξεκινήσαμε τη δική μας εταιρεία και κάνουμε media content creation. Εχουμε κάνει σποτ και βίντεο για μεγάλες εταιρείες, όπως η NIKE, Amazon, MacDonald's».

