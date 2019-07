Ρουκ Ζουκ και Πιο Αδύναμος κρίκος: Αυτά είναι τα τηλεπαιχνίδια της νέας σεζόν

Τα τηλεπαιχνίδια αποτελούν μία σίγουρη λύση στην ελληνική τηλεόραση.



Κάποια από αυτά σημάδεψαν την ιστορία της ενώ διαχρονικά υπάρχουν μερικά που καθόρισαν τη μετέπειτα πορεία κάποιων παρουσιαστών. Την επόμενη σεζόν μαζί με την μυθοπλασία θα κυριαρχήσουν και τα τηλεπαιχνίδια αφού ούτε λίγο ούτε πολύ 11 θα μεταδοθούν τη νέα σεζόν.



Κάποια από αυτά μεταδίδονται χρόνια, άλλα θα κάνουν νέες εισόδους ενώ έχουμε και… επιστροφές



Στον ΑΝΤ1 έχουν βρει τη «χρυσή» αφού τα τηλεπαιχνίδια του καναλιού σημειώνουν εξαιρετικά νούμερα τηλεθέασης. Τη νέα σεζόν θα συνεχίσουν στο κανάλι του Αμαρουσίου τόσο το «Ρουκ Ζουκ» με τη Ζέτα Μσκρυπούλια όσο και το «Still Standing» με τη Μαρία Μπεκατώρου. Όπως αναφέρει το «TV Έθνος» στη βραδινή ζώνη θα προστεθεί το «My Best Friend’s Fear» με φάρσες σε ανυποψίαστους με τον Σάββα Πούμπουρα στην παρουσίαση.



Σε ενίσχυση της απογευματινής ζώνης με τηλεπαιχνίδια προχωρά ο ALPHA. Στο κανάλι της Κάντζας μετακόμισε ο Φώτης Σεργουλόπουλος όπου θα παρουσιάζει ένα καινούργιο τηλεπαιχνίδι «γρήγορο, νεανικό και με πολύ… τρέξιμο», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή του καναλιού στο «TV Εθνος». Αμέσως μετά, και πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού ο Χρήστος Φερεντίνος θα παρουσιάζει το «Πάνω Κάτω» ένα καινούργιο τηλεπαιχνίδι. Ο μέχρι πρότινος παρουσιαστής του «Deal» το δεύτερο μισό της σεζόν θα παρουσιάσει το «Super Deal» όπου θα μοιράζει υψηλά χρηματικά ποσά.



Στη θέση του παραμένει ο Πέτρος Πολυχρονίδης με τον «Τροχό της Τύχης» στην απογευματινή ζώνη του Star. Οι επιδόσεις του τηλεπαιχνιδιού είναι ικανοποιητικές ενώ όπως αναφέρει το «TV Έθνος» δεν είναι η σίγουρη η παραμονή της Ιωσηφίνας Τζουγανάκη, η οποία διαδέχθηκε στη θέση της τηλεοπτικής παρτενέρ του παρουσιαστή την Τζούλια Νόβα. Στο βραδινό πρόγραμμα του καναλιού θα προστεθεί το «Globetrotters» («Οι κοσμογυρισμένοι») ένα πρόγραμμα που συνδυάζει στοιχεία ριάλιτι και τηλεπαιχνιδιού.



Όπως αναφέρει το «ΤV Eθνος» ο παρουσιαστής έχει βρεθεί, αλλά ακόμη δεν ανακοινώνεται καθώς δεν έχουν πέσει οι τελικές υπογραφές.



Σε διπλό ταμπλό θα παίζει ο Γιώργος Λιάγκα τη νέα σεζόν αφού εκτός από την εκπομπή του στη μεσημεριανή ζώνη του ΣΚΑΪ θα παρουσιάσει και τηλεπαιχνίδι. Πρόκειται για το «Guess my age» («Μάντεψε την ηλικία μου») που θα δίνει lead in στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, το οποίο επιστρέφει στη ζώνη των 20.00.



«Boom» θα τιτλοφορείται το δεύτερο τηλεπαιχνίδι του καναλιού. Δυο ομάδες διαγωνίζονται με σκοπό να απενεργοποιήσουν όσο το δυνατό περισσότερες «βόμβες» και να κερδίσουν ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο. Σύμφωνα με το «TV Έθνος» ο παρουσιαστής δεν έχει βρεθεί ακόμη.



Επανέρχεται στην ελληνική τηλεόραση μέσα από τον ΣΚΑΪ «Ο πιο Αδύναμος Κρίκος». Το τηλεπαιχνίδι που μεταδιδόταν από το Mega με την Έλενα Ακρίτα στην παρουσίαση έρχεται και πάλι στις οθόνες μας. Παρουσιαστής θα είναι ο Τάσος Τρύφωνος που παρουσιάζει το τηλεπαιχνίδι με μεγάλη επιτυχία και στην Κύπρο.



