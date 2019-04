Εκτινάσσονται οι συνδρομητές του Netflix

Το Netflix αύξησε κατά 9,6 εκατομμύρια τους συνδρομητές του μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019, αγγίζοντας πλέον τα 149 εκατομμύρια παγκοσμίως, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των επενδυτών, των αναλυτών και των ίδιων των στελεχών του, καθώς γίνεται ολοένα πιο δημοφιλές σε όλο τον κόσμο.



Οι 1,74 εκατομμύρια νέοι συνδρομητές μεταξύ Ιανουαρίου-Μαρτίου προέρχονταν από τις ΗΠΑ, ενώ οι υπόλοιποι 7,86 εκατομμύρια από τον υπόλοιπο κόσμο. Η εταιρεία δαπανά δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο για να κάνει νέες παραγωγές (σειρές και ταινίες) και έτσι να προσελκύσει νέους πελάτες, πράγμα που μέχρι στιγμής καταφέρνει. Το 2018 δαπάνησε 12 δισ. δολάρια, ποσό που μπορεί να φθάσει τα 15 δισ. δολάρια φέτος. Αυτή η επιθετική πολιτική έχει ως συνέπεια το Netflix να γιγαντώνεται, αλλά και να φορτώνεται με συνεχώς μεγαλύτερο δανεισμό, που έφθασε τα 10,36 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018 από 3,36 δισ. δολ. το 2016.



Καθώς επίκειται σκληρός ανταγωνισμός με άλλους γίγαντες της ψυχαγωγίας και της τεχνολογίας, όπως η Disney, η Apple, η Hulu και η Amazon, που προωθούν τις δικές τους υπηρεσίες βίντεο streaming, το Netflix προχώρησε σε αύξηση της τιμής της μηνιαίας συνδρομής του στις ΗΠΑ από 11 σε 13 δολάρια (για τους νέους η αύξηση ίσχυσε από τον Ιανουάριο, αλλά από τους παλιούς από τώρα). Αυξήσεις έγιναν επίσης στις συνδρομές σε Βραζιλία και Μεξικό, ενώ δεν είναι ακόμη σαφές αν ανάλογη αύξηση θα γίνει σε άλλες χώρες και πότε.



Από την άλλη, το Netflix έκανε μια πρόβλεψη για έως πέντε εκατομμύρια νέους συνδρομητές στο δεύτερο τρίμηνο του 2019, που δεν φάνηκε να ικανοποιεί τη Γουόλ Στριτ, η οποία περίμενε 5,5 εκατομμύρια, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς.



Προ ημερών, η Disney ανακοίνωσε ότι φέτος το Νοέμβριο θα ξεκινήσει τη δική της υπηρεσία streaming με πολύ χαμηλότερη μηνιαία συνδρομή επτά δολαρίων. «Δεν περιμένουμε ότι αυτές οι νέοι παίκτες στην αγορά θα επηρεάσουν ουσιαστικά την δική μας ανάπτυξη. Καλωσορίζουμε τον ανταγωνισμό, από τον οποίο σίγουρα θα ωφεληθούν οι δημιουργοί περιεχομένου και οι καταναλωτές», σχολίασε το Netflix.



Στο πρώτο τρίμηνο του 2019 τα έσοδα του Netflix διαμορφώθηκαν σε 4,52 δισεκατομμύρια δολάρια (έναντι 3,7 δισ. δολ. στο πρώτο τρίμηνο του 2018), ενώ τα κέρδη του σε 344,1 εκατ. δολάρια (από 290,1 εκατ. δολ. στο αντίστοιχο περυσινό πρώτο τρίμηνο).



Το Netflix θα ξεκινήσει δοκιμαστικά στη Βρετανία να καταρτίζει και να δημοσιοποιήσει εβδομαδιαίους καταλόγους με τα δέκα πιο δημοφιλή προγράμματα (Top 10) στην πλατφόρμα του, «γι' αυτούς που θέλουν να παρακολουθούν αυτά που οι άλλοι παρακολουθούν», όπως ανακοίνωσε, σύμφωνα με τη «Γκάρντιαν». Αν η πρωτοβουλία αποδειχθεί πετυχημένη, θα επεκταθεί και στις άλλες χώρες.



Για φέτος, μεταξύ άλλων, το Netflix προγραμματίζει νέες σεζόν σε δημοφιλείς σειρές όπως το Stranger Things και το Orange is the New Black, καθώς και ταινίες όπως τον «Ιρλανδό» (The Irishman) του Μάρτιν Σκορτσέζε με πρωταγωνιστές τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Αλ Πατσίνο.