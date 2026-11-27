Η πρόληψη του διαβήτη τύπου 2 φαίνεται να ξεκινά πολύ νωρίτερα από την εκδήλωση των πρώτων μεταβολικών διαταραχών, με τις καθημερινές διατροφικές επιλογές να διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο. Μια πρόσφατη, μεγάλης κλίμακας μελέτη φέρνει στο προσκήνιο τη διατροφή EAT-Lancet, ένα διατροφικό πρότυπο που συσχετίστηκε με έως και 17% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. Οι επιστήμονες εξέτασαν κατά πόσο η μεγαλύτερη προσήλωση σε αυτό το διατροφικό σχήμα μπορεί να επηρεάσει τη μεταβολική υγεία πολλά χρόνια αργότερα.

Η διατροφή EAT-Lancet και τα χαρακτηριστικά της

Η διατροφή EAT-Lancet, γνωστή και ως διατροφή για την υγεία του πλανήτη, αποτελεί μια προσέγγιση που κερδίζει συνεχώς έδαφος στον τομέα της υγείας. Πρόκειται για ένα φυτοκεντρικό διατροφικό πρότυπο, το οποίο έχει σχεδιαστεί με διπλό στόχο: να ωφελεί τόσο την ανθρώπινη υγεία όσο και τον πλανήτη.

Στο πλαίσιο αυτής της διατροφής, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κατανάλωση λαχανικών, φρούτων, δημητριακών ολικής αλέσεως, οσπρίων, ξηρών καρπών και ακόρεστων λιπαρών. Παράλληλα, ενθαρρύνεται ο περιορισμός της προστιθέμενης ζάχαρης, καθώς και του κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος, συμβάλλοντας σε ένα πιο ισορροπημένο διατροφικό μοντέλο.

Η μελέτη και η μεθοδολογία της

Για τις ανάγκες της μελέτης, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από ένα μεγάλο δείγμα 155.413 συμμετεχόντων, οι οποίοι προέρχονταν από τη βάση δεδομένων UK Biobank. Κατά την έναρξη της μελέτης, κανένας από τους συμμετέχοντες δεν είχε διαβήτη τύπου 2, επιτρέποντας την παρακολούθηση της εμφάνισης της νόσου σε βάθος χρόνου.

Η υγεία των συμμετεχόντων παρακολουθήθηκε για διάμεσο διάστημα 11,6 ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, καταγράφηκαν 7.626 περιπτώσεις συμμετεχόντων που ανέπτυξαν διαβήτη τύπου 2. Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε δύο διαφορετικά συστήματα βαθμολόγησης, προκειμένου να μετρήσει με ακρίβεια το επίπεδο προσήλωσης κάθε συμμετέχοντα στη διατροφή EAT-Lancet.

Επιπλέον, οι ερευνητές συνυπολόγισαν διάφορους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα, όπως η ηλικία, το σωματικό βάρος, η σωματική δραστηριότητα, το κάπνισμα, το εισόδημα και το επίπεδο εκπαίδευσης των συμμετεχόντων. Αυτή η προσέγγιση επέτρεψε μια πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση της σύνδεσης μεταξύ διατροφής και κινδύνου διαβήτη.

Τα βασικά ευρήματα για τον διαβήτη τύπου 2

Τα αποτελέσματα της μελέτης ήταν σαφή και συνεπή, ανεξάρτητα από το σύστημα βαθμολόγησης που χρησιμοποιήθηκε από τους ερευνητές. Το μοτίβο παρέμεινε το ίδιο, υποδεικνύοντας μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της διατροφής EAT-Lancet και του κινδύνου εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Συγκεκριμένα, όσοι συμμετέχοντες ακολούθησαν τη διατροφή EAT-Lancet με μεγαλύτερη πιστότητα, αντιμετώπιζαν 15% έως 17% χαμηλότερο σχετικό κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Αυτό το εύρημα συγκρίνεται με εκείνους των οποίων η διατροφή απείχε περισσότερο από το συγκεκριμένο διατροφικό πρότυπο, υπογραμμίζοντας τη σημασία των γενικών διατροφικών συνηθειών για τη μακροπρόθεσμη μεταβολική υγεία.

Ο ρόλος της βιολογικής γήρανσης

Πέρα από την άμεση σύνδεση μεταξύ της διατροφής EAT-Lancet και του κινδύνου διαβήτη, οι ερευνητές διερεύνησαν έναν ακόμη ενδιαφέροντα παράγοντα: τον ρόλο της βιολογικής γήρανσης. Εξέτασαν κατά πόσο οι αλλαγές στον ρυθμό της βιολογικής γήρανσης θα μπορούσαν να εξηγήσουν τη σύνδεση που παρατηρήθηκε.

Οι επιστήμονες διερεύνησαν αν η τήρηση αυτής της διατροφής συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, και κατά πόσο οι αλλαγές στον ρυθμό της βιολογικής γήρανσης θα μπορούσαν να εξηγήσουν αυτή τη σύνδεση. Η εξέταση αυτού του παράγοντα προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο κατανόησης στον τρόπο με τον οποίο οι διατροφικές επιλογές επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη υγεία.

Με πληροφορίες από: Enikos