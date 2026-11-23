Διεθνείς εμπειρογνώμονες από τους τομείς της δημόσιας υγείας, του ελέγχου του καπνίσματος, της νομικής επιστήμης και της ψυχιατρικής εξέφρασαν χθες, Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, σοβαρές ανησίες σχετικά με τις επικείμενες αναθεωρήσεις του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κάπνισμα και τη νικοτίνη. Οι ειδικοί προειδοποίησαν ότι η ΕΕ κινδυνεύει να αφήσει να πάει χαμένη μια ιστορική ευκαιρία για τη δημόσια υγεία, εάν οι επερχόμενες ρυθμίσεις βασιστούν σε απαγορευτικούς περιορισμούς και όχι σε επιστημονικά δεδομένα.

Η διαδικτυακή συνεδρία της SCOHRE και η αρνητική γνωμοδότηση

Οι προειδοποιήσεις αυτές διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής συνεδρίας που διοργανώθηκε από τη SCOHRE, με τίτλο «Νομοθετική Ρύθμιση Βασισμένη σε Επιστημονικά Δεδομένα: Ενσωμάτωση της Επιστήμης και της Δημόσιας Διαβούλευσης στην Ευρωπαϊκή Πολιτική». Η συνεδρία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αναφορών στα μέσα ενημέρωσης, οι οποίες έκαναν λόγο για αρνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ρυθμιστικού Ελέγχου (RSB) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η γνωμοδότηση αυτή αφορούσε το σχέδιο εκτίμησης επιπτώσεων, το οποίο αποτελεί τη βάση για τις αναθεωρήσεις των οδηγιών TPD (Οδηγία για τα Προϊόντα Καπνού) και TAD (Οδηγία για τα Πρόσθετα Καπνού) που σχετίζονται με το κάπνισμα.

Η εξέλιξη αυτή έχει εγείρει σημαντικές ανησίες μεταξύ των εμπειρογνωμόνων. Οι ανησίες αυτές εστιάζουν στην αναλογικότητα των προτεινόμενων μέτρων, στις πιθανές φορολογικές επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν, καθώς και στις ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές συνέπειες που θα μπορούσαν να έχουν οι νέες ρυθμίσεις στην ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία.

Οι επιπτώσεις του καπνίσματος στην Ευρώπη

Οι ομιλητές της συνεδρίας υπογράμμισαν το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το κάπνισμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το 24% των Ευρωπαίων εξακολουθεί να καπνίζει, ένα ποσοστό που παραμένει υψηλό παρά τις προσπάθειες για μείωσή του. Αυτό το ποσοστό μεταφράζεται σε ένα τεράστιο ανθρώπινο κόστος.

Ετησίως, καταγράφονται περίπου 700.000 θάνατοι σε ολόκληρη την ΕΕ, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με το κάπνισμα. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί περίπου στο ένα δέκατο του συνόλου των θανάτων που σχετίζονται με το κάπνισμα παγκοσμίως. Οι εμπειρογνώμονες τόνισαν ότι τυχόν σφάλματα στη νομοθεσία και τον ρυθμιστικό έλεγχο θα συνεπάγονταν ένα σοβαρότατο ανθρώπινο και δημοσιονομικό κόστος για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συμμετέχοντες και οι θέσεις τους

Τη συζήτηση συντόνισε ο Δρ. Κωνσταντίνος Φαρσαλινός, MD, MPH, ο οποίος είναι Ανώτερος Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην Ελλάδα. Η παρουσία του υπογράμμισε την ελληνική συμμετοχή και την επιστημονική προσέγγιση στο θέμα.

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο Clive Bates, Διευθυντής της Counterfactual Consulting Ltd από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καθηγητής David Sweanor, J.D., από το Πανεπιστήμιο της Οτάβα στον Καναδά, και ο Δρ. Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Ψυχίατρος και πρώην Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επίσης από την Ελλάδα. Οι διαφορετικές ειδικότητες και οι χώρες προέλευσης των ομιλητών ανέδειξαν τη διεθνή διάσταση και την πολυεπιστημονική προσέγγιση του ζητήματος.

Το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο και οι προειδοποιήσεις

Ο Clive Bates, ο οποίος στο παρελθόν διετέλεσε διευθυντής του οργανισμού Action on Smoking and Health (ASH) στο Ηνωμένο Βασίλειο, άνοιξε τη συνεδρία με μια λεπτομερή ανάλυση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ. Σημείωσε ότι βάσει της Οδηγίας για τα Προϊόντα Καπνού του 2014, γνωστής ως TPD2, τα προϊόντα νικοτίνης υπόκεινται ήδη σε ένα εκτεταμένο σύνολο κανόνων και περιορισμών.

Αυτοί οι κανόνες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πτυχών, όπως τα όρια νικοτίνης που επιτρέπονται, τα μεγέθη των φιαλιδίων, τις απαιτήσεις επισήμανσης, τις προειδοποιήσεις για την υγεία, τα συστατικά των προϊόντων, τις συσκευασίες ασφαλείας για παιδιά και τους κανόνες που διέπουν τη διαφήμιση. Ο κ. Bates υπογράμμισε ότι η TPD2 αποτελεί μια εύλογη αφετηρία για τη ρύθμιση, ωστόσο προειδοποίησε για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από μια αναθεύρηση που δεν θα λάβει υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα.

Με πληροφορίες από: Newsit