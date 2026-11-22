Η υψηλή κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά και μεταβολικά νοσήματα, προβλήματα του γαστρεντερικού συστήματος, κατάθλιψη, άγχος, καρκίνο, καθώς και θνησιμότητα από κάθε αιτία. Οι επισημάνσεις αυτές έγιναν από την παθολόγο και καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου. Η κ. Ψαλτοπούλου, μιλώντας στο Πρακτορείο FM, επικαλέστηκε μεγάλες μετααναλύσεις που αφορούν τη σχέση των εν λόγω τροφίμων με την υγεία.

Οι πολλαπλές επιπτώσεις στην υγεία

Η καθηγήτρια Θεοδώρα Ψαλτοπούλου τόνισε ότι οι επιπτώσεις των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων δεν περιορίζονται μόνο στην αύξηση του σωματικού βάρους. Αντίθετα, η υψηλή τους κατανάλωση έχει συνδεθεί με ένα ευρύ φάσμα σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά και μεταβολικά νοσήματα, καθώς και για προβλήματα που αφορούν το γαστρεντερικό σύστημα. Επιπλέον, η κατανάλωση αυτών των τροφίμων έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση κατάθλιψης και άγχους, καθώς και με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου και θνησιμότητας από κάθε αιτία.

Η σημασία της περιορισμένης αλλαγής

Σύμφωνα με την κ. Ψαλτοπούλου, υπάρχει ένα ενθαρρυντικό στοιχείο: ακόμη και μια μικρή αλλαγή στις καθημερινές διατροφικές επιλογές μπορεί να αποδειχθεί σημαντική για την υγεία. Η καθηγήτρια ανέφερε μια μελέτη που παρακολούθησε πάνω από 300.000 Ευρωπαίους για αρκετά χρόνια.

Από αυτή τη μελέτη προέκυψε ότι η αντικατάσταση μόλις του 10% της ημερήσιας πρόσληψης επεξεργασμένων και υπερεπεξεργασμένων τροφίμων με ελάχιστα επεξεργασμένα, συνδέθηκε με χαμηλότερη θνησιμότητα. Αυτό υπογραμμίζει τη δυνατότητα βελτίωσης της υγείας ακόμη και με σταδιακές αλλαγές.

Οι μηχανισμοί πίσω από τους κινδύνους

Η κ. Ψαλτοπούλου εξήγησε ότι τόσο η σύσταση των προϊόντων όσο και ο τρόπος επεξεργασίας τους διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Οι προσθήκες που περιέχονται στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα μπορούν να αυξήσουν τις θερμίδες που καταναλώνονται, διευκολύνοντας έτσι την αύξηση του σωματικού βάρους.

Οι μηχανισμοί που εξετάζονται είναι πολλαπλοί και περιλαμβάνουν διαταραχές στη λειτουργία της ινσουλίνης, οι οποίες οδηγούν σε αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη, δυσλιπιδαιμίας, υπέρτασης και λιπώδους ήπατος. Όλες αυτές οι καταστάσεις επιβαρύνουν συνολικά την υγεία και συνδέονται άμεσα με καρδιαγγειακές παθήσεις.

Παράλληλα, η καθηγήτρια σημείωσε ότι ένα διατροφικό πρότυπο που βασίζεται στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να συνυπάρχει με άλλες επιβαρυντικές συνήθειες. Σε αυτές περιλαμβάνονται η μειωμένη σωματική δραστηριότητα, οι διαταραχές στον ύπνο και τα αυξημένα επίπεδα άγχους, παράγοντες που επιδεινώνουν περαιτέρω την υγεία.

Ανησυχία για την παιδική παχυσαρκία και παραδείγματα

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράστηκε για την κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων από μικρή ηλικία, καθώς και για το ζήτημα της παιδικής παχυσαρκίας. Η κ. Ψαλτοπούλου υπογράμμισε ότι αυτό το πρόβλημα αφορά έντονα και την Ελλάδα.

Ως υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα ορίζονται τα βιομηχανικά παρασκευάσματα που έχουν υποστεί εκτεταμένη επεξεργασία και περιέχουν διάφορες προσθήκες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων προϊόντων είναι τα συσκευασμένα κρουασάν, τα κέικ, τα μπισκότα, τα γαριδάκια, τα πατατάκια και άλλα σνακ που έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και τα αναψυκτικά.

Ωστόσο, η καθηγήτρια διευκρίνισε ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται όλα τα υπερεπεξεργασμένα προϊόντα ως εξίσου επιβαρυντικά, υποδηλώνοντας ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην επίδρασή τους στην υγεία.

Με πληροφορίες από: Topontiki