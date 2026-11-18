Το ΥΓΕΙΑ δημιούργησε ένα νέο Διεθνές Κέντρο Προηγμένης Πυελικής Ογκολογίας και Πυελικής Εξεντέρωσης, το οποίο ονομάζεται IPEX Athens (International Pelvic Exenteration Centre). Το κέντρο αυτό έχει ως στόχο να προσφέρει εξειδικευμένη φροντίδα υψηλού επιπέδου σε ασθενείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Η δημιουργία του έρχεται να απαντήσει στην ανάγκη για αποτελεσματική αντιμετώπιση των προχωρημένων και υποτροπιαζόντων κακοηθειών της πυέλου, που αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ογκολογίας.

Η πρόκληση των προχωρημένων κακοηθειών

Η αντιμετώπιση των προχωρημένων και υποτροπιαζόντων κακοηθειών της πυέλου θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις στον τομέα της σύγχρονης ογκολογίας. Ασθενείς που πάσχουν από τοπικά προχωρημένο ή υποτροπιάζοντα καρκίνο του ορθού, καθώς και εκείνοι με γυναικολογικές κακοήθειες ή ουρολογικούς όγκους, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σύνθετες καταστάσεις.

Επιπλέον, περιπτώσεις με άλλες σύνθετες νεοπλασίες της πυελικής χώρας απαιτούν εξαιρετικά εξειδικευμένη αξιολόγηση. Η θεραπευτική τους αντιμετώπιση καθίσταται ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς προϋποθέτει τη συνεργασία πολλών διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Ο στόχος και η φιλοσοφία του IPEX Athens

Το IPEX Athens δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει στους ασθενείς πρόσβαση σε εξειδικευμένη φροντίδα υψηλού επιπέδου, καθιστώντας το κέντρο αναφοράς. Η ανάπτυξή του έγινε σύμφωνα με τα πρότυπα κορυφαίων διεθνών εξειδικευμένων μονάδων, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη φροντίδα.

Η βασική φιλοσοφία του κέντρου είναι η πεποίθηση ότι οι πιο απαιτητικές ογκολογικές περιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο μέσα από τη συνεργασία εξειδικευμένων πολυεπιστημονικών ομάδων. Το οργανωμένο νοσοκομειακό περιβάλλον του ΥΓΕΙΑ διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία, τεχνογνωσία και τεχνολογική υποδομή για την υποστήριξη αυτής της προσέγγισης, με επίκεντρο τον ασθενή και τις ιδιαίτερες ανάγκες της νόσου του.

Η πολυπλοκότητα της πυελικής χώρας και η αντιμετώπιση

Η πυελική χώρα αποτελεί μία ιδιαίτερα σύνθετη ανατομική περιοχή του ανθρώπινου σώματος. Περιλαμβάνει πολλά ζωτικά όργανα, καθώς και σημαντικές ανατομικές δομές, γεγονός που καθιστά την αντιμετώπιση των όγκων στην περιοχή αυτή εξαιρετικά περίπλοκη.

Όταν ένας όγκος επεκτείνεται πέρα από το όργανο στο οποίο πρωτοεμφανίστηκε ή όταν υποτροπιάζει μετά από προηγούμενη θεραπεία, η αντιμετώπισή του γίνεται σημαντικά πιο απαιτητική. Σε αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός που συνδυάζει προηγμένες απεικονιστικές εξετάσεις και εξειδικευμένη χειρουργική.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επίσης σύγχρονες ογκολογικές θεραπείες και ανακατασκευαστικές τεχνικές. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η εντατική περιεγχειρητική υποστήριξη, καθώς και η οργανωμένη αποκατάσταση και μακροχρόνια παρακολούθηση του ασθενούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή έκβαση.

Επιστημονική διεύθυνση και εξειδίκευση

Το IPEX Athens λειτουργεί ως εξειδικευμένο κέντρο της Β΄ Χειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ. Η επιστημονική διεύθυνση του κέντρου έχει ανατεθεί στον κ. Χρήστο Κοντοβουνήσιο, ο οποίος είναι Χειρουργός και Διευθυντής της Κλινικής.

Ο κ. Κοντοβουνήσιος διαθέτει διεθνή εξειδίκευση σε κρίσιμους τομείς της ιατρικής. Η εμπειρία του εκτείνεται στην προηγμένη χειρουργική ογκολογία, τη χειρουργική του καρκίνου του παχέος εντέρου και του ορθού, καθώς και στην αντιμετώπιση σύνθετων και υποτροπιαζουσών πυελικών κακοηθειών. Η πολυεπιστημονική προσέγγιση βρίσκεται στην καρδιά της λειτουργίας του IPEX Athens, εξασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη φροντίδα για τους ασθενείς.

Με πληροφορίες από: Newsit