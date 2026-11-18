Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στον τομέα των αντικαρκινικών εμβολίων, καθώς ένα καινοτόμο πειραματικό εμβόλιο για την οξεία μυελογενή λευχαιμία έδειξε θετικά αποτελέσματα σε κλινική δοκιμή Φάσης 3. Το εμβόλιο, με την ονομασία galinpepimut-S (GPS), αναπτύχθηκε από τη βιοφαρμακευτική εταιρεία Sellas Life Sciences και χορηγήθηκε σε 126 ασθενείς. Τα πρώτα στοιχεία, που δημοσιοποιήθηκαν την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2024, υποδεικνύουν μείωση κατά 41% της πιθανότητας θανάτου σε σύγκριση με άλλες θεραπείες για τη νόσο.

Η κλινική δοκιμή και τα βασικά ευρήματα

Η κλινική έρευνα ανέδειξε πως το εμβόλιο galinpepimut-S (GPS) κατάφερε να περιορίσει σημαντικά την πιθανότητα θανάτου των ασθενών. Συγκεκριμένα, η μείωση αυτή έφτασε το 41% σε σχέση με τις εναλλακτικές θεραπείες που εφαρμόζονται για τη λευχαιμία. Τα δεδομένα αυτά προέκυψαν από τη δοκιμή Φάσης 3, στην οποία συμμετείχαν 126 ασθενείς, και δημοσιοποιήθηκαν από τη Sellas Life Sciences την Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2024.

Οι ασθενείς που έλαβαν το εμβόλιο GPS παρουσίασαν διάμεση συνολική επιβίωση 24 μηνών. Αντίθετα, οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε άλλες θεραπείες είχαν διάμεση συνολική επιβίωση 14,7 μηνών. Αυτά τα ευρήματα έρχονται να προστεθούν στα υπάρχοντα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία η συνολική πενταετής επιβίωση για την οξεία μυελογενή λευχαιμία ανέρχεται περίπου στο 33%.

Σε ποιους ασθενείς χορηγήθηκε το εμβόλιο

Η δοκιμή του εμβολίου galinpepimut-S πραγματοποιήθηκε σε μια συγκεκριμένη ομάδα ασθενών. Συμμετείχαν άτομα που βρίσκονταν σε δεύτερη ή μεταγενέστερη πλήρη ύφεση από την οξεία μυελογενή λευχαιμία. Αυτό σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι ασθενείς είχαν ολοκληρώσει επιτυχώς τη θεραπεία για τη νόσο τουλάχιστον δύο φορές πριν τη χορήγηση του εμβολίου.

Η οξεία μυελογενής λευχαιμία αποτελεί μια εξαιρετικά επιθετική κακοήθεια του αίματος. Παρόλο που η αντιμετώπισή της γίνεται κατά κανόνα με χημειοθεραπεία, είναι συχνό το φαινόμενο να εντοπίζονται υπολειμματικά καρκινικά κύτταρα. Αυτή η κατάσταση οδηγεί σε συχνές υποτροπές της νόσου, καθιστώντας αναγκαία την αναζήτηση νέων και αποτελεσματικότερων θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Ένα εμβόλιο «έτοιμο προς χρήση»

Το εμβόλιο GPS ξεχωρίζει για τον τρόπο παρασκευής και χορήγησής του. Σε αντίθεση με άλλα αντικαρκινικά εμβόλια, όπως το intismeran, το οποίο λειτουργεί ως εξατομικευμένο εμβόλιο mRNA και απαιτεί τη λήψη δείγματος από τον όγκο του κάθε ασθενούς για τη δημιουργία μιας ειδικά προσαρμοσμένης θεραπείας, το GPS σχεδιάστηκε ως ένα κοινό σκεύασμα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χορηγηθεί σε όλους τους ασθενείς χωρίς να απαιτείται εξατομικευμένη παρασκευή.

Ο Ντέιβιντ Σάινμπεργκ, πρόεδρος του Κέντρου Πειραματικής Θεραπευτικής στο Memorial Sloan Kettering Cancer Center και δημιουργός του GPS, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «πρόκειται δυνητικά για ένα εμβόλιο έτοιμο προς χρήση, το οποίο δεν χρειάζεται να ανασχεδιάζεται κάθε φορά για κάθε ασθενή ξεχωριστά». Η προσέγγιση αυτή απλοποιεί τη διαδικασία και καθιστά το εμβόλιο πιο προσβάσιμο.

Παρενέργειες και επόμενα βήματα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Sellas Life Sciences, το εμβόλιο galinpepimut-S ήταν «γενικά καλά ανεκτό» από τους ασθενείς που συμμετείχαν στην κλινική δοκιμή. Οι συχνότερες παρενέργειες που παρατηρήθηκαν ήταν τοπικές αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης, γεγονός που υποδηλώνει ένα ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας.

Η βιοφαρμακευτική εταιρεία έχει προγραμματίσει να δημοσιεύσει τα πλήρη δεδομένα της κλινικής δοκιμής σε μελλοντικό ιατρικό συνέδριο. Αυτά τα δεδομένα θα περιλαμβάνουν και στοιχεία για δευτερεύοντες στόχους, όπως η επιβίωση χωρίς λευχαιμία και η επιβίωση χωρίς υποτροπή, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της αποτελεσματικότητας του εμβολίου.

Με πληροφορίες από: Newsit