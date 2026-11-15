Η γρίπη και ο κορωνοϊός ανεβάζουν ταχύτητα: Σύσταση για έγκαιρο εμβολιασμό στους άνω των 65 ετών

Αυξητικές τάσεις παρουσιάζουν οι νοσηλείες τόσο για τη γρίπη όσο και για τον κορωνοϊό στην Ελλάδα, με τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Θοδωρή Βασιλακόπουλο, να εκδίδει προειδοποίηση για την έναρξη της έξαρσης. Ο κ. Βασιλακόπουλος καλεί τους πολίτες, και ιδιαίτερα εκείνους άνω των 65 ετών, να θωρακιστούν έγκαιρα μέσω του εμβολιασμού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προστασία των ευπαθών ομάδων.

Ανησυχητική αύξηση των νοσηλειών

Οι νοσηλείες λόγω γρίπης και κορωνοϊού καταγράφουν αύξηση στη χώρα, γεγονός που οδήγησε τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ, Θοδωρή Βασιλακόπουλο, να επισημάνει ότι η έξαρση των ιώσεων έχει ήδη ξεκινήσει. Μιλώντας στην εκπομπή «Σ/Κ από τις 5» του ΕΡΤnews, ο κ. Βασιλακόπουλος τόνισε την ανάγκη για άμεση θωράκιση των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στους άνω των 65 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, όλες οι απώλειες ζωών από COVID-19 που εξακολουθούν να σημειώνονται, αφορούν ανεμβολίαστους ασθενείς οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ υπογράμμισε ότι πρόκειται για πολίτες για τους οποίους υπάρχει σαφής σύσταση εμβολιασμού, προκειμένου να προστατεύσουν την υγεία και τη ζωή τους.

Ειδικότερα στοιχεία για τον κορωνοϊό

Την εβδομάδα που πέρασε, καταγράφηκαν δύο θάνατοι ασθενών με κορωνοϊό, ενώ μία νέα διασωλήνωση προστέθηκε στον αριθμό των βαρέως πασχόντων. Παράλληλα, οι εισαγωγές στα νοσοκομεία λόγω COVID-19 παρουσίασαν σημαντική αύξηση, φτάνοντας τις 186, έναντι 161 που είχαν καταγραφεί την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα.

Ο κ. Βασιλακόπουλος χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι εξακολουθούν να χάνονται ανθρώπινες ζωές, παρά την ύπαρξη διαθέσιμων μέσων τόσο για την πρόληψη όσο και για τη θεραπεία της νόσου. Επανέλαβε ότι οι απώλειες αφορούν αποκλειστικά ανεμβολίαστους ανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, για τις οποίες η σύσταση για εμβολιασμό είναι ξεκάθαρη και επιτακτική.

Η αναντικατάστατη αξία του εμβολιασμού

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ επισήμανε ότι η πρόληψη μέσω του εμβολιασμού παραμένει αναντικατάστατη και αποτελεί το βασικότερο μέσο προστασίας. Τόνισε ότι ο συνδυασμός του εμβολιασμού με την έγκαιρη χορήγηση αντιικών φαρμάκων μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης, καθώς και τον κίνδυνο θανάτου από τον κορωνοϊό.

Το κράτος διαθέτει δωρεάν αντιικά σκευάσματα, τα οποία είναι διαθέσιμα τόσο σε μορφή χαπιών όσο και ενδοφλέβια. Ωστόσο, ο κ. Βασιλακόπουλος διευκρίνισε ότι η πρόσβαση σε αυτή τη θεραπεία δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προληπτική προστασία που προσφέρει το εμβόλιο. Μάλιστα, ανέφερε ότι αρκετοί από τους ασθενείς που κατέληξαν είχαν λάβει αντιική αγωγή, αλλά δεν είχαν προηγουμένως εμβολιαστεί, υπογραμμίζοντας έτσι την κρίσιμη σημασία του εμβολίου.

Η έναρξη της επιδημικής περιόδου για τη γρίπη

Αναφορικά με τη γρίπη, ο Θοδωρής Βασιλακόπουλος ενημέρωσε ότι η χώρα βρίσκεται στην πρώτη εβδομάδα κατά την οποία η θετικότητα στην κοινότητα ξεπέρασε το όριο του 10%. Το ποσοστό αυτό χρησιμοποιείται ως δείκτης για την πιθανή έναρξη της επιδημικής περιόδου της γρίπης, σηματοδοτώντας την έναρξη της έξαρσης.

Ταυτόχρονα, παρατηρείται αύξηση και στις εισαγωγές στα νοσοκομεία λόγω γρίπης. Την εβδομάδα που πέρασε, οι εισαγωγές έφτασαν τις 83, αριθμός αυξημένος σε σχέση με τις 53 εισαγωγές που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη εβδομάδα. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ εξήγησε ότι η αύξηση των εισαγωγών ακολουθεί συνήθως την αύξηση της θετικότητας στην κοινότητα, και ότι αυτή η εξέλιξη είναι αναμενόμενη κατά την έναρξη της περιόδου έξαρσης της γρίπης.

Με πληροφορίες από: Topontiki