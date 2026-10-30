Ο Άδωνις Γεωργιάδης δημοσιοποίησε επιστολή για τα νοσοκομεία του Λονδίνου και το ελληνικό ΕΣΥ

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δημοσιοποίησε πρόσφατα μια επιστολή από ακροάτρια του Άρη Πορτοσάλτε, η οποία περιγράφει λεπτομερώς τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την αναζήτηση ιατρικής περίθαλψης στο Λονδίνο. Μέσω αυτής της κίνησης, ο Υπουργός επιχείρησε να αναδείξει τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, κάνοντας παράλληλα συγκρίσεις με το βρετανικό σύστημα υγείας. Η επιστολή, που στάλθηκε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ραδιοφωνικού παραγωγού, περιγράφει μια προσωπική μαρτυρία που εστιάζει στις εμπειρίες της γυναίκας σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της βρετανικής πρωτεύουσας.

Η περιπέτεια της Ελληνίδας στο Λονδίνο

Η γυναίκα, μια καθημερινή ακροάτρια του Άρη Πορτοσάλτε επί πολλά χρόνια, αποφάσισε να επικοινωνήσει για πρώτη φορά μετά τη συζήτηση του Υπουργού με τον δημοσιογράφο το πρωινό της 29ης Οκτωβρίου. Στην επιστολή της, περιγράφει ένα ταξίδι που πραγματοποίησε στο Λονδίνο πριν από δύο εβδομάδες, έχοντας ήδη συμπτώματα ίωσης. Τα συμπτώματα περιλάμβαναν γενική κακουχία, αδυναμία, ρινική συμφόρηση και ήπιο βήχα.

Πριν την αναχώρησή της, είχε υποβληθεί σε τρία τετραπλά τεστ για γρίππη Α/Β, COVID και RSV, τα οποία βγήκαν όλα αρνητικά. Ωστόσο, κατά την παραμονή της στο Λονδίνο, τα συμπτώματα εντάθηκαν. Η ανησυχία της ήταν μεγάλη, καθώς τα προηγούμενα Χριστούγεννα είχε νοσηλευτεί με πνευμονία που προκλήθηκε από τον RSV.

Υψηλό κόστος και πολύωρες αναμονές στην βρετανική πρωτεύουσα

Αρχικά, η γυναίκα επισκέφθηκε το ιδιωτικό Cromwell Bupa Hospital, το οποίο βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από το ξενοδοχείο της, ζητώντας να την ακροαστεί ένας γιατρός. Εκεί, ενημερώθηκε ότι η ακρόαση θα στοίχιζε £191, ποσό που αντιστοιχεί σε 230 ευρώ. Η ίδια παραδέχτηκε ότι νόμιζε πως παράκουσε λόγω της συμφόρησης, αλλά το ποσό της επιβεβαιώθηκε.

Γνωρίζοντας ότι οι ιδιώτες γιατροί στην Harley Street χρεώνουν συνήθως μεταξύ £500 και £600 για μια επίσκεψη, αποφάσισε να αναζητήσει περίθαλψη στο δημόσιο Westminster and Chelsea Hospital. Η εμπειρία της εκεί ήταν εξίσου απογοητευτική.

Κατά την πρώτη της επίσκεψη στο δημόσιο νοσοκομείο, αντιμετώπισε αναμονή έξι ωρών. Με μάσκα και προφανή δυσκολία στην αναπνοή, δεν είχε το κουράγιο να περιμένει τόσο πολύ και αναγκάστηκε να αποχωρήσει. Το ίδιο βράδυ, ανέβασε δέκατα, φτάνοντας τους 37.8 βαθμούς Κελσίου.

Η σύγκριση με το ελληνικό ΕΣΥ και τα εύσημα στον Υπουργό

Στην επιστολή της, η Ελληνίδα ακροάτρια αντιπαραβάλλει την προσωπική της εμπειρία από το βρετανικό σύστημα υγείας με τις υπηρεσίες που προσφέρει το ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η ίδια απονέμει εύσημα στον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τη δουλειά που, όπως υποστηρίζει, γίνεται στο ελληνικό ΕΣΥ.

Η γυναίκα αισθάνθηκε την ανάγκη να μοιραστεί την πρόσφατη εμπειρία της, καθώς παρακολουθούσε τη συζήτηση του Υπουργού με τον Άρη Πορτοσάλτε το πρωινό της 29ης Οκτωβρίου, τονίζοντας τη διαφορά που εντόπισε μεταξύ των δύο συστημάτων.

Σκληροί χαρακτηρισμοί για τους επικριτές των ελληνικών νοσοκομείων

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι σκληροί χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιεί η γυναίκα στην επιστολή της για όσους ασκούν κριτική στα ελληνικά νοσοκομεία. Η ακροάτρια αναφέρεται σε αυτούς ως «ελληνάρες», «μονίμως αγανακτισμένους» και «κακομοίρηδες».

Αυτοί οι απαξιωτικοί όροι αποτελούν μέρος της προσωπικής μαρτυρίας που δημοσιοποίησε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναδεικνύοντας την έντονη άποψη της αποστολέως σχετικά με τη δημόσια συζήτηση για την υγεία στην Ελλάδα.

Η δημοσιοποίηση της επιστολής από τον Άδωνι Γεωργιάδη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επέλεξε να δημοσιοποιήσει το μήνυμα που στάλθηκε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Άρη Πορτοσάλτε, αφαιρώντας τα προσωπικά δεδομένα της αποστολέως. Στόχος του Υπουργού ήταν να αναδείξει τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας την προσωπική αυτή μαρτυρία ως παράδειγμα.

Παρόλα αυτά, η πηγή της είδησης επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη προσωπική μαρτυρία, αν και ενδιαφέρουσα, δεν αρκεί από μόνη της για να δοθεί μια συνολική και ολοκληρωμένη αξιολόγηση των δύο συστημάτων υγείας, του βρετανικού και του ελληνικού.

Με πληροφορίες από: Topontiki