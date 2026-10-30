Αντιπαράθεση της Ντόρας Μπακογιάννη με παρευρισκόμενη κατά τη συζήτηση για το νοσοκομείο Χανίων

Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε μέρος της συζήτησης για την κατάσταση στο Νοσοκομείο Χανίων, με τη Ντόρα Μπακογιάννη να έρχεται σε αντιπαράθεση με παρευρισκόμενη. Η βουλευτής αντέδρασε σε διακοπή της τοποθέτησής της με μια αιχμηρή φράση που προκάλεσε αίσθηση: «Κλείστο ρε πουλάκι μου το στόμα σου». Το περιστατικό έλαβε χώρα παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Η ένταση κατά τη συζήτηση

Το επίκεντρο της συζήτησης, κατά τη διάρκεια της οποίας σημειώθηκε η ένταση, ήταν η κατάσταση που επικρατεί στο Νοσοκομείο Χανίων. Συγκεκριμένα, εξετάζονταν οι ελλείψεις, οι υποδομές και οι ανάγκες του νοσηλευτικού ιδρύματος, με τη Ντόρα Μπακογιάννη να έχει λάβει τον λόγο.

Η παρέμβαση μιας γυναίκας από το ακροατήριο διέκοψε την ομιλία της κυρίας Μπακογιάννη, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονος διάλογος. Η βουλευτής ακούστηκε να λέει «Κλείστο ρε πουλάκι μου το στόμα σου ένα λεπτό, κλείστο», ενώ η γυναίκα αντέδρασε ρωτώντας την: «Σε ποιον μιλάτε έτσι;». Η απάντηση της κυρίας Μπακογιάννη ήταν κατηγορηματική: «Κλείστο, μιλάω».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν ήταν το μοναδικό σημείο έντασης. Είχε προηγηθεί ανάλογη αντίδραση της βουλευτή σε διακοπή από άλλο άτομο που παρακολουθούσε τη συζήτηση, υπογραμμίζοντας την τεταμένη ατμόσφαιρα που επικρατούσε.

Το πλαίσιο της συζήτησης για το νοσοκομείο

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τα Χανιά, Ντόρα Μπακογιάννη, στην τοποθέτησή της έκανε λόγο για έναν ουσιαστικό διάλογο αναφορικά με το νοσοκομείο της πόλης. Απέρριψε την εικόνα μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, τονίζοντας ότι η συνάντηση δεν μετατράπηκε σε «σόου Άδωνι – Πολάκη», αναφερόμενη στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον Παύλο Πολάκη.

Η συζήτηση είχε ως βασικό αντικείμενο τις κρίσιμες ανάγκες του νοσηλευτικού ιδρύματος, τις ελλείψεις σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και τα ζητήματα που αφορούν τη συνολική λειτουργία του.

Οικονομικές ανάγκες και χρονοδιαγράμματα

Κατά την ομιλία της, η κυρία Μπακογιάννη αναφέρθηκε εκτενώς στις οικονομικές ανάγκες του νοσοκομείου. Εξέφρασε την επιθυμία να υπήρχαν διαθέσιμα ακόμα και δύο δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυσή του, υπογραμμίζοντας το μέγεθος των απαιτούμενων πόρων.

Παρά τις μεγάλες ανάγκες, η βουλευτής εκτίμησε ότι ορισμένα από τα άμεσα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο θα έχουν αντιμετωπιστεί έως τον Νοέμβριο. Στη χειρότερη περίπτωση, όπως σημείωσε, η επίλυση των προβλημάτων αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιανουάριο.

Προτάσεις και ευρύτερη συμμετοχή

Πέρα από την αντιπαράθεση, η Ντόρα Μπακογιάννη έθεσε και το ζήτημα της ευρύτερης συμμετοχής όσων επωφελούνται από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου στην προσπάθεια ενίσχυσής του. Αυτή η πρόταση αναδεικνύει την ανάγκη για συλλογική δράση και συνεισφορά από την τοπική κοινωνία.

Επιπλέον, η κυρία Μπακογιάννη παρουσίασε ως πιθανή προοπτική τη δημιουργία ενός campus υγείας σε γειτονική έκταση περίπου 20 στρεμμάτων. Η συγκεκριμένη πρόταση θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική αναβάθμιση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην περιοχή των Χανίων.

Κινητοποιήσεις στην πόλη των Χανίων

Οι συζητήσεις για το μέλλον του νοσηλευτικού ιδρύματος πραγματοποιήθηκαν σε μια ημέρα κινητοποιήσεων στην πόλη των Χανίων. Παράλληλα με τη συνάντηση, βρισκόταν σε εξέλιξη συλλαλητήριο, με τους συμμετέχοντες να εκφράζουν τα αιτήματά τους.

Οι πολίτες που συμμετείχαν στο συλλαλητήριο ζητούσαν καλύτερες υποδομές και αναβαθμισμένες υπηρεσίες περίθαλψης για την περιοχή. Η παρουσία του συλλαλητηρίου υπογράμμισε την ευαισθησία της τοπικής κοινωνίας απέναντι στα ζητήματα της δημόσιας υγείας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta