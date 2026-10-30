Νέα έρευνα συνδέει τη μεσογειακή διατροφή με την υγιή γήρανση εγκεφάλου και καρδιάς

Μία νέα έρευνα υποδεικνύει ότι η μεσογειακή διατροφή ενδέχεται να ενισχύει μικροσκοπικές πρωτεΐνες, οι οποίες προστατεύουν τον εγκέφαλο και την καρδιά. Τα ευρήματα αυτά συνδέουν τη διατροφή με την υγιή γήρανση των κυττάρων, προσφέροντας μια πιο σύνθετη εικόνα για το πώς οι καθημερινές μας επιλογές επηρεάζουν τη μακροζωία και την υγεία των ζωτικών μας οργάνων. Η μελέτη εστιάζει σε δύο συγκεκριμένες μικροπρωτεΐνες των μιτοχονδρίων, τη humanin και τη SHMOOSE, οι οποίες φαίνεται να παίζουν κεντρικό ρόλο σε αυτούς τους προστατευτικούς μηχανισμούς.

Τα ευρήματα της μελέτης για τις μικροπρωτεΐνες

Ερευνητές από τη Σχολή Γεροντολογίας Leonard Davis του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας (USC) προχώρησαν σε μία σημαντική διαπίστωση. Συγκεκριμένα, παρατήρησαν ότι οι ηλικιωμένοι που ακολουθούσαν με μεγαλύτερη συνέπεια το μεσογειακό πρότυπο διατροφής, εμφάνιζαν υψηλότερα επίπεδα των δύο μικροπρωτεϊνών των μιτοχονδρίων, της humanin και της SHMOOSE. Αυτές οι ουσίες πιστεύεται ότι συμμετέχουν ενεργά στους μηχανισμούς προστασίας των κυττάρων από τη φθορά που προκαλείται με την πάροδο του χρόνου.

Οι δύο αυτές μικροπρωτεΐνες έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, καθώς προηγούμενες έρευνες τις έχουν συνδέσει με προστατευτικούς μηχανισμούς. Αυτοί οι μηχανισμοί δρουν απέναντι στα καρδιαγγειακά νοσήματα, αλλά και στη νευροεκφύλιση, μία διαδικασία που αφορά τη σταδιακή φθορά των νευρικών κυττάρων. Η νευροεκφύλιση παρατηρείται σε παθήσεις όπως η νόσος Αλτσχάιμερ, υπογραμμίζοντας τη δυνητική τους σημασία για την υγεία του εγκεφάλου.

Ο ρόλος των μιτοχονδρίων και η λειτουργία τους

Τα μιτοχόνδρια είναι γνωστά ως οι μικροσκοπικές «μονάδες παραγωγής ενέργειας» των κυττάρων μας, απαραίτητες για την επιβίωσή τους. Ωστόσο, η λειτουργία τους δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό, καθώς συμμετέχουν επίσης σε κρίσιμες διεργασίες όπως ο μεταβολισμός, η αντίδραση του οργανισμού στο οξειδωτικό στρες και, φυσικά, στις διαδικασίες της γήρανσης. Η νέα έρευνα αναδεικνύει περαιτέρω τον πολύπλευρο ρόλο τους.

Ο επικεφαλής της μελέτης, Roberto Vicinanza, εξήγησε ότι οι συγκεκριμένες μικροπρωτεΐνες ενδέχεται να λειτουργούν σαν «μοριακοί αγγελιοφόροι». Ουσιαστικά, μεταφέρουν την επίδραση των τροφών που καταναλώνουμε στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και γερνούν τα κύτταρά μας. Αυτό υποδηλώνει έναν άμεσο δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ της διατροφής και της κυτταρικής υγείας, μέσω αυτών των πρωτεϊνών.

Διαφορετικές τροφές, διαφορετικές συσχετίσεις

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι υπήρχε μια διαφοροποίηση στον τρόπο που διάφορες τροφές συνδέονταν με τις μικροπρωτεΐνες. Συγκεκριμένα, η αυξημένη κατανάλωση ελαιολάδου, ψαριών και οσπρίων συσχετίστηκε με υψηλότερα επίπεδα humanin. Αυτό ενισχύει την εικόνα της μεσογειακής διατροφής ως ένα πρότυπο πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν την κυτταρική λειτουργία.

Από την άλλη πλευρά, το ελαιόλαδο, σε συνδυασμό με τη μικρότερη κατανάλωση επεξεργασμένων υδατανθράκων, όπως το λευκό ψωμί, τα γλυκά και τα τρόφιμα που περιέχουν επεξεργασμένα άλευρα και σάκχαρα, συνδέθηκαν με υψηλότερα επίπεδα SHMOOSE. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της ποιότητας των υδατανθράκων που επιλέγουμε για τη διατροφή μας και την επίδρασή τους σε αυτές τις προστατευτικές πρωτεΐνες.

Μείωση οξειδωτικού στρες και η σημασία της SHMOOSE

Πέρα από τις άμεσες συσχετίσεις με τις μικροπρωτεΐνες, η μελέτη έδειξε ότι όσοι ακολουθούσαν πιο πιστά τη μεσογειακή διατροφή, εμφάνιζαν και χαμηλότερους δείκτες οξειδωτικού στρες. Το οξειδωτικό στρες είναι μια διαδικασία που προκαλεί βλάβες στα κύτταρα και συνδέεται στενά με τη γήρανση και την εμφάνιση χρόνιων νοσημάτων, καθιστώντας τη μείωσή του ιδιαίτερα ευεργετική.

Η μικροπρωτεΐνη SHMOOSE παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά την υγεία του εγκεφάλου. Έχει βρεθεί ότι μία γενετική παραλλαγή της έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ. Αντίθετα, η φυσιολογική μορφή της SHMOOSE φαίνεται να συμβάλλει στην προστασία των νευρώνων από βλάβες που σχετίζονται με το αμυλοειδές, έναν παράγοντα κλειδί στην παθογένεια της νόσου.

Προσοχή στα συμπεράσματα

Οι επιστήμονες, ωστόσο, επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη μελέτη είναι μικρή και παρατηρητική. Αυτό σημαίνει ότι, παρόλο που τα ευρήματα είναι ενδιαφέροντα, δεν αποδεικνύεται άμεσα ότι η μεσογειακή διατροφή προκαλεί την αύξηση αυτών των πρωτεϊνών. Χρειάζονται περαιτέρω έρευνες για να επιβεβαιωθεί η αιτιώδης σχέση και να κατανοηθούν πλήρως οι μηχανισμοί.

Με πληροφορίες από: Topontiki