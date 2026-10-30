Η φαρμακευτική κάνναβη δεν είναι πλέον ταμπού: Απαντήσεις σε μύθους και αλήθειες

Η φαρμακευτική κάνναβη έχει αναδειχθεί σε μια θεραπευτική επιλογή που δεν θεωρείται πλέον ταμπού. Χορηγείται με ιατρική συνταγή και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής επιστημονικής μελέτης, ωστόσο, παρά την πρόοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετοί μύθοι γύρω από τη χρήση της. Αυτοί οι μύθοι αφορούν τόσο τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να βοηθήσει, όσο και τον τρόπο σωστής χρήσης της και τον ρόλο της δίπλα στην υπόλοιπη θεραπεία.

Για να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα και να ξεκαθαρίσει τι ισχύει με βάση τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα, ο Δρ. Δημήτριος Ρηγόπουλος, MD, MSc, MBA, PhD, SCOPE certified Στρατιωτικός Ιατρός-Ειδικός Παθολόγος – Διαβητολόγος και Διευθυντής της Α’ Παθολογικής Κλινικής του 417 ΝΙΜΤΣ, παρέχει τις απαραίτητες διευκρινίσεις.

Η φαρμακευτική κάνναβη: Μια θεραπευτική επιλογή χωρίς ταμπού

Η αντίληψη ότι η φαρμακευτική κάνναβη είναι ένα θέμα ταμπού έχει αρχίσει να υποχωρεί, καθώς αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως μια αξιόπιστη θεραπευτική επιλογή. Η χορήγησή της γίνεται αποκλειστικά με ιατρική συνταγή, γεγονός που υπογραμμίζει τον ιατρικό της χαρακτήρα και την ανάγκη για επαγγελματική καθοδήγηση. Παράλληλα, η συστηματική μελέτη της από την επιστημονική κοινότητα συμβάλλει στην εδραίωση της θέσης της στον χώρο της υγείας.

Ο Δρ. Δημήτριος Ρηγόπουλος, με την εκτεταμένη του επιστημονική κατάρτιση και την ιδιότητά του ως Στρατιωτικός Ιατρός-Ειδικός Παθολόγος – Διαβητολόγος, καθώς και Διευθυντής της Α’ Παθολογικής Κλινικής του 417 ΝΙΜΤΣ, αναλαμβάνει να δώσει σαφείς απαντήσεις. Οι απαντήσεις του βασίζονται στα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς χρησιμοποιείται σωστά η φαρμακευτική κάνναβη και ποιος είναι ο ρόλος της στο πλαίσιο μιας ευρύτερης θεραπείας.

Πέρα από τον καρκίνο: Οι πραγματικές ενδείξεις χρήσης

Ένας από τους πιο διαδεδομένους μύθους είναι ότι η φαρμακευτική κάνναβη προορίζεται «μόνο για ασθενείς με καρκίνο». Ο Δρ. Ρηγόπουλος διευκρινίζει ότι, αν και η χρήση της σε ασθενείς με καρκίνο είναι πράγματι η πιο γνωστή εφαρμογή της, δεν αποτελεί τη μοναδική. Η θεραπευτική της δράση επεκτείνεται και σε άλλες παθήσεις, προσφέροντας συμπληρωματική υποστήριξη.

Στην Ελλάδα, ο γιατρός έχει τη δυνατότητα να συνταγογραφήσει τη φαρμακευτική κάνναβη συμπληρωματικά και για άλλες περιπτώσεις πέρα από τον καρκίνο. Αυτό αναδεικνύει την ευελιξία της ως θεραπευτικού μέσου και την ικανότητά της να συμβάλλει στην αντιμετώπιση διαφόρων συμπτωμάτων και καταστάσεων, πάντα υπό την αυστηρή επίβλεψη και καθοδήγηση του θεράποντος ιατρού.

THC και CBD: Κατανόηση των δραστικών ουσιών

Ένας άλλος σημαντικός μύθος αφορά τις δραστικές ουσίες της φαρμακευτικής κάνναβης, τις οποίες πολλοί θεωρούν ναρκωτικά. Ο Δρ. Ρηγόπουλος εξηγεί ότι οι δύο κύριες δραστικές ουσίες, η τετραϋδροκανναβινόλη (THC) και η κανναβιδιόλη (CBD), χρησιμοποιούνται στη φαρμακευτική κάνναβη ως θεραπευτικοί παράγοντες. Η χρήση τους γίνεται σε καθορισμένη ποσότητα και πάντα με ιατρική καθοδήγηση, τονίζοντας ότι ο σκοπός, η δόση και το πλαίσιο της χρήσης είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά.

Ειδικότερα, η CBD δρα χωρίς να προκαλεί μέθη, ενώ η THC ανήκει στις ελεγχόμενες ουσίες. Ωστόσο, ο Δρ. Ρηγόπουλος επισημαίνει ότι η κατηγοριοποίηση της THC ως ελεγχόμενης ουσίας δεν είναι μοναδική. Αρκετά καθιερωμένα φάρμακα, όπως ορισμένα ισχυρά παυσίπονα, αγχολυτικά και υπνωτικά, ορισμένα αντιεπιληπτικά, αλλά και αναισθητικά που χρησιμοποιούνται καθημερινά στα χειρουργεία, ανήκουν επίσης σε αυτή την κατηγορία. Αυτό σημαίνει ότι η συνταγογράφηση και η διάθεση της THC ακολουθούν αυστηρότερους κανόνες, οι οποίοι έχουν ως πρωταρχικό στόχο την προστασία του ασθενούς.

Η διάκριση μεταξύ φαρμάκου και εμπορικών προϊόντων

Τέλος, υπάρχει ο μύθος που εξισώνει τα έλαια CBD του εμπορίου με τη φαρμακευτική κάνναβη. Ο Δρ. Ρηγόπουλος διασαφηνίζει ότι η φαρμακευτική κάνναβη είναι ένα φάρμακο. Η ιδιότητα αυτή συνεπάγεται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη χρήση της, οι οποίες την διαφοροποιούν πλήρως από τα προϊόντα που διατίθενται ελεύθερα στην αγορά.

Ως φάρμακο, η φαρμακευτική κάνναβη χορηγείται αποκλειστικά με ιατρική συνταγή, για συγκεκριμένες ενδείξεις που έχουν καθοριστεί από τους αρμόδιους φορείς και την επιστημονική κοινότητα. Επιπλέον, η χρήση της απαιτεί την συνεχή παρακολούθηση από τον θεράποντα ιατρό, ο οποίος αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά της για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά. Αυτή η αυστηρή διαδικασία διασφαλίζει ότι η φαρμακευτική κάνναβη χρησιμοποιείται με τον ενδεδειγμένο τρόπο, μεγιστοποιώντας τα οφέλη και ελαχιστοποιώντας τους πιθανούς κινδύνους.

Με πληροφορίες από: Topontiki