Νέα δεδομένα για το μελάνωμα: Εμβόλιο mRNA μειώνει κατά 42% τον κίνδυνο υποτροπής ή θανάτου

Σημαντικές εξελίξεις στην αντιμετώπιση του μελανώματος φέρνει μια μεγάλη κλινική δοκιμή Φάσης 3, καθώς ένα εξατομικευμένο εμβόλιο κατά του καρκίνου, που αναπτύχθηκε από τις φαρμακοβιομηχανίες Moderna και Merck, σε συνδυασμό με το ανοσοθεραπευτικό φάρμακο Keytruda, μείωσε κατά 42% τον κίνδυνο υποτροπής της νόσου ή θανάτου. Τα ευρήματα, τα οποία ανακοινώθηκαν την Πέμπτη από τις δύο εταιρείες, βασίζονται σε δεδομένα από περισσότερους από 1.100 ασθενείς. Ο συνδυασμός των δύο θεραπειών κατέδειξε επίσης μείωση κατά 38% στον κίνδυνο εξάπλωσης του καρκίνου, ενισχύοντας τις προσδοκίες για την αξιοποίηση εξατομικευμένων θεραπειών.

Το εξατομικευμένο εμβόλιο mRNA και η δράση του

Το εμβόλιο, γνωστό ως intismeran, βασίζεται στην τεχνολογία mRNA και σχεδιάζεται με βάση συγκεκριμένες μεταλλάξεις που εντοπίζονται στον όγκο του κάθε ασθενούς. Ο κύριος στόχος του είναι να εκπαιδεύσει το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού. Με αυτόν τον τρόπο, το ανοσοποιητικό σύστημα μαθαίνει να αναγνωρίζει και να επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα που φέρουν αυτά τα ιδιαίτερα γενετικά χαρακτηριστικά.

Η προσέγγιση αυτή αξιοποιεί τις μοναδικές μεταλλάξεις του όγκου κάθε ασθενούς, καθιστώντας τη θεραπεία εξατομικευμένη. Αυτή η μέθοδος βοηθά το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τα καρκινικά κύτταρα, προσφέροντας μια νέα δυναμική στην αντιμετώπιση της νόσου.

Ο ρόλος του Keytruda στην ανοσοθεραπεία

Το εμβόλιο χορηγήθηκε σε συνδυασμό με το Keytruda, ένα από τα σημαντικότερα ανοσοθεραπευτικά φάρμακα της Merck. Το Keytruda χρησιμοποιείται ευρέως στην αντιμετώπιση διαφόρων μορφών καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου και του μελανώματος, και αποτελεί ήδη καθιερωμένη θεραπευτική επιλογή.

Το φάρμακο δρα αναστέλλοντας έναν μηχανισμό μέσω του οποίου τα καρκινικά κύτταρα αποφεύγουν την επίθεση του ανοσοποιητικού συστήματος. Ο συνδυασμός του Keytruda με το εξατομικευμένο εμβόλιο αποσκοπεί τόσο στην ενίσχυση της αναγνώρισης του όγκου όσο και στην αποτελεσματικότερη ανοσολογική απόκριση εναντίον του.

Ενθαρρυντικά αποτελέσματα από την κλινική δοκιμή

Η κλινική δοκιμή, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.100 ασθενείς, κατέδειξε ότι ο συνδυασμός του εξατομικευμένου εμβολίου mRNA με το Keytruda μείωσε κατά 42% τον κίνδυνο υποτροπής της νόζου ή θανάτου. Επιπλέον, ο κίνδυνος εξάπλωσης του καρκίνου μειώθηκε κατά 38%.

Τα δεδομένα για τα πρώτα δύο χρόνια μετά τη θεραπεία έδειξαν ότι το 82,2% των ασθενών που έλαβαν τον συνδυασμό του εμβολίου με το Keytruda παρέμενε χωρίς υποτροπή της νόσου. Στην ομάδα που έλαβε μόνο Keytruda, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 70%, υπογραμμίζοντας τη στατιστική ισχύ των αποτελεσμάτων.

Η διεξαγωγή της μελέτης και οι ανακοινώσεις

Η κλινική δοκιμή αξιολόγησε εννέα δόσεις του εμβολίου σε συνδυασμό με το ανοσοθεραπευτικό φάρμακο. Η θεραπεία ξεκινούσε 13 εβδομάδες μετά τη χειρουργική αφαίρεση των βλαβών του μελανώματος. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με εκείνα ασθενών που έλαβαν αποκλειστικά Keytruda.

Οι Moderna και Merck είχαν ανακοινώσει τον Αύγουστο ότι η κλινική δοκιμή πέτυχε τους στόχους της, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσουν αναλυτικά στοιχεία εκείνη την περίοδο. Τα νεότερα δεδομένα, που αφορούν τα δύο πρώτα χρόνια παρακολούθησης των ασθενών μετά τη θεραπεία, πρόκειται να παρουσιαστούν στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας (ESMO) στη Μαδρίτη.

Η εκτίμηση των ειδικών

Ο δρ Χουσεΐν Ταουμπί, ειδικός στο μελάνωμα και ερευνητής της μελέτης στο Κέντρο Καρκίνου MD Anderson του Πανεπιστημίου του Τέξας, υπογράμμισε τη στατιστική ισχύ των αποτελεσμάτων. Η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, αυτής που έλαβε τον συνδυασμό και αυτής που έλαβε μόνο Keytruda, κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική.

Οι δύο εταιρείες, Moderna και Merck, δήλωσαν ότι τα αποτελέσματα καταδεικνύουν τη δυναμική της εξατομικευμένης ανοσοθεραπείας ως πιθανής νέας επιλογής για ασθενείς με μελάνωμα. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις προσδοκίες για την αξιοποίηση εξατομικευμένων θεραπειών, οι οποίες σχεδιάζονται με βάση τα ιδιαίτερα γενετικά χαρακτηριστικά του όγκου κάθε ασθενούς.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Topontiki