Μια σειρά σημαντικών παρεμβάσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και την πρόληψη ανακοίνωσε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και εστιάζουν σε κρίσιμους τομείς, όπως η φροντίδα ογκολογικών ασθενών, η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, η διαχείριση της άνοιας και ο εποχικός εμβολιασμός. Η κυρία Αγαπηδάκη προέβη στις ανακοινώσεις αυτές κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο ACTION 24, στους δημοσιογράφους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη.

Δίκτυο Κέντρων Μαστού σε δημόσια νοσοκομεία

Στο πλαίσιο των ανακοινώσεων, η αναπληρώτρια υπουργός αναφέρθηκε στην ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Δικτύου Κέντρων Μαστού, το οποίο θα λειτουργήσει σε εξειδικευμένα δημόσια νοσοκομεία. Μεταξύ των νοσοκομείων που θα ενταχθούν σε αυτό το δίκτυο είναι το «Θεαγένειο», ο «Άγιος Σάββας» και οι «Άγιοι Ανάργυροι».

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί το επόμενο βήμα του προγράμματος «Προλαμβάνω» και έχει ως βασικό στόχο να απαλλάξει τις γυναίκες με διάγνωση καρκίνου του μαστού από την ταλαιπωρία των συνεχών μετακινήσεων από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Τα νέα αυτά κέντρα αναφοράς πρόκειται να προσφέρουν άμεση πρόσβαση σε ολοκληρωμένη θεραπεία, καθώς και σε ψυχολογική υποστήριξη, απλοποιώντας τις διαδικασίες και μειώνοντας τις γραφειοκρατικές και οργανωτικές έγνοιες για τις ασθενείς.

Επανεκκίνηση του προγράμματος για την παχυσαρκία

Παράλληλα, η κυρία Αγαπηδάκη γνωστοποίησε ότι τον ερχόμενο Νοέμβριο θα ενεργοποιηθεί εκ νέου το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στους ενήλικες. Η επανεκκίνηση του προγράμματος έρχεται έπειτα από σχετική γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας. Το πρόγραμμα αυτό επικεντρώνεται σε άτομα που παρουσιάζουν υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Οι 43.500 δικαιούχοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν εκ νέου τον γιατρό τους χωρίς κόστος. Επιπλέον, το Υπουργείο Υγείας παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης έως και οκτώ επιπλέον δόσεων φαρμακευτικής αγωγής, με την τελική απόφαση για το θεραπευτικό σχήμα να ανήκει αποκλειστικά στον θεράποντα ιατρό.

Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η δημιουργία ενός Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια, το οποίο θα εγκατασταθεί στο Περιστέρι. Η υλοποίηση αυτής της δομής καθίσταται δυνατή χάρη σε μια μεγάλη δωρεά από κορυφαία ιδρύματα της χώρας, στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας ’21».

Αν και η έδρα του κέντρου θα βρίσκεται στη Δυτική Αθήνα, η εμβέλειά του θα είναι εθνική. Στόχος του είναι η εισαγωγή νέων μεθόδων για τον έγκαιρο εντοπισμό και την επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου. Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας δήλωσε ότι το συγκεκριμένο κέντρο θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τα Κέντρα Ολοκληρωμένης Φροντίδας για την Άνοια και το Αλτσχάιμερ, τα οποία αναπτύσσει το Υπουργείο σε ολόκληρη την επικράτεια. Μέσω αυτής της συνεργασίας, θα παρέχονται στους επαγγελματίες υγείας κοινά πρότυπα, εξασφαλίζοντας την ισότιμη και υψηλής ποιότητας διαχείριση των περιστατικών.

Υπενθύμιση για τους εποχικούς εμβολιασμούς

Η κυρία Αγαπηδάκη υπενθύμισε επίσης ότι ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί ως ο κατεξοχήν μήνας για τον εμβολιασμό κατά της εποχικής γρίπης και της COVID-19. Υπογράμμισε ότι ο κορονοϊός παραμένει ενεργός και σημείωσε ότι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν εύκολα το ραντεβού τους για δωρεάν εμβολιασμό.

Παράλληλα, η υπουργός έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τη γρίπη, επισημαίνοντας ότι μπορεί να προκαλέσει βαρύτατες αναπνευστικές επιπλοκές, ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Κάλεσε τους ασθενείς, τους φροντιστές τους, καθώς και όσους συχνά έρχονται σε επαφή με ευπαθείς ομάδες, να προβούν στον εμβολιασμό.

Με πληροφορίες από: Topontiki