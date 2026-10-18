Το ανοσοποιητικό σύστημα αλλάζει μετά τα 50: Τι δείχνουν τα δεδομένα

Καθώς ο άνθρωπος μεγαλώνει, το ανοσοποιητικό του σύστημα υφίσταται σταδιακές αλλαγές, οι οποίες μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο για την εμφάνιση ορισμένων λοιμώξεων, όπως η πνευμονιοκοκκική πνευμονία. Ενώ τα εξωτερικά σημάδια της γήρανσης, όπως τα γκρίζα μαλλιά και οι ρυτίδες, είναι εύκολα αντιληπτά, υπάρχουν και εσωτερικές μεταβολές που συμβαίνουν στο σώμα και επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Ο ρόλος του ανοσοποιητικού συστήματος

Το ανοσοποιητικό σύστημα λειτουργεί ως το ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας του οργανισμού. Ο κύριος ρόλος του είναι να παρακολουθεί αδιάκοπα για την παρουσία οποιουδήποτε παράγοντα που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη, όπως μικρόβια, ιούς και άλλους βλαβερούς εισβολείς.

Εργάζεται συνεχώς για να εντοπίσει αυτούς τους παράγοντες, να τους καταπολεμήσει και να τους απομακρύνει από το σώμα. Μπορούμε να φανταστούμε το σώμα ως ένα σπίτι και τα ανοσοκύτταρα ως τους φύλακες ασφαλείας του, οι οποίοι βρίσκονται διαρκώς σε ετοιμότητα για να εντοπίζουν και να εξουδετερώνουν τα μικρόβια που επιχειρούν να παραβιάσουν την άμυνα του οργανισμού.

Αλλαγές σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο

Οι μεταβολές στο ανοσοποιητικό σύστημα ξεκινούν από το κυτταρικό και μοριακό επίπεδο. Τα χρωμοσώματα, τα οποία βρίσκονται μέσα στα κύτταρα, διαθέτουν στα άκρα τους προστατευτικές δομές που ονομάζονται τελομερή. Με την πάροδο της ηλικίας, αυτά τα τελομερή τείνουν να μικραίνουν, μια διαδικασία που συνδέεται άμεσα με τη γήρανση των κυττάρων.

Η σμίκρυνση των τελομερών αποτελεί έναν από τους παράγοντες που ερευνώνται στο πλαίσιο της γήρανσης, ωστόσο δεν είναι η μοναδική αιτία των αλλαγών που παρατηρούνται στο ανοσοποιητικό σύστημα. Η λειτουργία του ανοσοποιητικού μεταβάλλεται σταδιακά με την ηλικία, μέσα από μια σύνθετη διαδικασία.

Η επίδραση στην άμυνα και τα εμβόλια

Αυτή η σύνθετη διαδικασία μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα του οργανισμού να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ορισμένες λοιμώξεις. Επιπλέον, μπορεί να επηρεάσει και την ανταπόκριση του σώματος στα εμβόλια, καθιστώντας την λιγότερο ισχυρή σε σχέση με νεότερες ηλικίες.

Οι αλλαγές αυτές εξελίσσονται σταδιακά και δεν είναι απότομες. Παρόλο που η ηλικία των 50 ετών χρησιμοποιείται ως ένα σημαντικό ηλικιακό όριο σε ορισμένες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, όσον αφορά τις συστάσεις για τον πνευμονιοκοκκικό εμβολιασμό, αυτό δεν σημαίνει ότι το ανοσοποιητικό σύστημα εξασθενεί ξαφνικά μόλις κάποιος συμπληρώσει αυτή την ηλικία.

Αυξημένος κίνδυνος για συγκεκριμένες λοιμώξεις

Ο κίνδυνος εμφάνισης ορισμένων λοιμώξεων αυξάνεται με την πάροδο της ηλικίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές σε μεγαλύτερους ενήλικες, καθώς και σε άτομα που παρουσιάζουν υποκείμενα νοσήματα, τα οποία μπορεί να επιβαρύνουν περαιτέρω την άμυνα του οργανισμού.

Ανάμεσα στις λοιμώξεις που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή λόγω του αυξημένου κινδύνου με την ηλικία, συγκαταλέγεται και η πνευμονιοκοκκική πνευμονία. Η προστασία έναντι τέτοιων λοιμώξεων καθίσταται πιο σημαντική καθώς ο οργανισμός γερνάει.

Με πληροφορίες από: jenny.gr