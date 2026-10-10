Νέα μελέτη εξηγεί γιατί η COVID-19 επηρεάζει διαφορετικά τους ανθρώπους

Η πανδημία της COVID-19 ανέδειξε ένα σημαντικό ερώτημα: γιατί ο ίδιος ιός μπορεί να προκαλέσει ελάχιστα συμπτώματα σε έναν άνθρωπο, ενώ σε έναν άλλο να οδηγήσει σε σοβαρή νόσηση και ενδεχομένως σε νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας; Παρότι παράγοντες όπως η ηλικία και τα υποκείμενα νοσήματα επηρεάζουν τον κίνδυνο, δεν εξηγούν όλες τις διαφορές στην εξέλιξη της λοίμωξης. Μια νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό iScience, αναζητά απαντήσεις σε έναν συγκεκριμένο μηχανισμό του ανοσοποιητικού συστήματος.

Ο ρόλος των «κυττάρων-φονέων»

Η νέα έρευνα εστιάζει στη δράση των CD8+ Τ-κυττάρων, τα οποία είναι ευρύτερα γνωστά ως «κύτταρα-φονείς». Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι ασθενείς που αντιμετώπισαν την COVID-19 με ήπια συμπτώματα παρουσίασαν μια διαφορετική και πιο αποτελεσματική κυτταρική απόκριση, σε σύγκριση με εκείνους που νόσησαν σοβαρά. Το εύρημα αυτό, αν και δεν αποδεικνύει ακόμη σχέση αιτίας και αποτελέσματος, παρέχει σημαντικά στοιχεία για την καλύτερη κατανόηση της νόσου και μπορεί να συμβάλει στον σχεδιασμό πιο αποτελεσματικών εμβολίων στο μέλλον.

Αντισώματα και κυτταρική ανοσία

Τα αντισώματα αποτελούν έναν από τους βασικούς μηχανισμούς άμυνας του οργανισμού απέναντι στους ιούς. Έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν συγκεκριμένες δομές των ιών και να εμποδίζουν την είσοδό τους στα κύτταρα. Ωστόσο, η κυτταρική ανοσία, και ειδικότερα η δράση των CD8+ Τ-κυττάρων, φαίνεται να παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο.

Σύμφωνα με επιστημονική ανασκόπηση του 2025, η οποία αφορά την κυτταρική ανοσία έναντι του SARS-CoV-2, οι έγκαιρες και αποτελεσματικές αποκρίσεις των CD8+ Τ-κυττάρων έχουν συνδεθεί με καλύτερο έλεγχο του ιού και ηπιότερη μορφή της νόσου. Επιπλέον, ένα μέρος αυτών των κυττάρων αναπτύσσει χαρακτηριστικά ανοσολογικής μνήμης, επιτρέποντας στον οργανισμό να αντιδράσει πιο γρήγορα και αποτελεσματικά σε μια επόμενη έκθεση στον ιό.

Η λειτουργική κατάσταση των Τ-κυττάρων

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η απλή παρουσία των CD8+ Τ-κυττάρων δεν είναι από μόνη της αρκετή για να εξασφαλίσει μια ισχυρή άμυνα. Η αποτελεσματικότητα της ανοσολογικής απόκρισης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τη λειτουργική κατάσταση αυτών των κυττάρων. Αυτή ακριβώς τη διαφορά στην αποτελεσματικότητα και τη λειτουργία των Τ-κυττάρων θέλησε να διερευνήσει η ερευνητική ομάδα.

Η μεθοδολογία της έρευνας

Η ερευνητική ομάδα, στην οποία συμμετείχαν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Columbia και το Texas A&M στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και από το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Minas Gerais στη Βραζιλία, υιοθέτησε μια πιο ελεγχόμενη προσέγγιση. Πολλές προηγούμενες μελέτες συνέκριναν ασθενείς που διέφεραν σε γενετικά χαρακτηριστικά του ανοσοποιητικού συστήματος, όπως το σύστημα HLA, το οποίο επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τμήματα του ιού στα Τ-κύτταρα για αναγνώριση.

Ο καθηγητής Moriya Tsuji, εξηγώντας την προσέγγιση της έρευνας από το Texas A&M, ανέφερε ότι ο στόχος τους ήταν να περιορίσουν αυτή τη γενετική διαφορά. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, δεν επεδίωκαν να συγκρίνουν «μήλα με πορτοκάλια», αλλά να εξετάσουν τις διαφορές μεταξύ ενός «πράσινου και ενός κόκκινου μήλου», εστιάζοντας έτσι στις λειτουργικές διαφορές των Τ-κυττάρων.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr