Η ΕΙΝΑΠ εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία

Έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό προκαλεί στους νοσοκομειακούς γιατρούς η επικείμενη εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τους νοσηλευόμενους ασθενείς του ΕΣΥ. Παρά το γεγονός ότι το υπουργείο Υγείας προωθεί το μέτρο ως ένα βήμα εκσυγχρονισμού, η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αθηνών – Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ) εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις πριν καλά-καλά ξεκινήσει η επίσημη λειτουργία του συστήματος.

Οι επιφυλάξεις της ΕΙΝΑΠ για το νέο σύστημα

Το νέο σύστημα έχει ήδη ξεκινήσει να δοκιμάζεται σε ορισμένα νοσηλευτικά ιδρύματα, ενώ η πιλοτική του εφαρμογή σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία αναμένεται να ξεκινήσει επίσημα στις 12 Οκτωβρίου. Ωστόσο, το κλίμα στις τάξεις των λειτουργών της υγείας είναι ιδιαίτερα βαρύ, καθώς τα πρώτα δείγματα γραφής από τις δοκιμαστικές λειτουργίες ανέδειξαν σημαντικά προβλήματα.

Οι γιατροί που συμμετείχαν στις πρώτες δοκιμές της πλατφόρμας άρχισαν αμέσως να διαπιστώνουν σοβαρές τεχνικές δυσλειτουργίες και δομικά προβλήματα στον σχεδιασμό του συστήματος. Η βασικότερη καταγγελία της ιατρικής κοινότητας είναι ότι το νέο αυτό σύστημα δεν αποτελεί μια ουσιαστική, επιστημονικά σχεδιασμένη ηλεκτρονική συνταγογράφηση, που θα διευκόλυνε το έργο τους.

Από εργαλείο εκσυγχρονισμού σε γραφειοκρατικό μηχανισμό

Αντίθετα, όπως τονίζουν οι νοσοκομειακοί γιατροί, πρόκειται για ένα απλό ψηφιακό εργαλείο διεκπεραίωσης, του οποίου η μοναδική λειτουργία είναι να αποστέλλει ηλεκτρονικά τις παραγγελίες των φαρμάκων από τις κλινικές προς τα φαρμακεία των νοσοκομείων.

Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα μετατρέπεται σε έναν γραφειοκρατικό μηχανισμό, ο οποίος αντί να εξυπηρετεί, προσθέτει νέα εμπόδια στην ήδη επιβαρυμένη καθημερινότητα των γιατρών. Η ΕΙΝΑΠ επισημαίνει ότι «μέσω αυτής της πλατφόρμας επιχειρείται μια ξεκάθαρη μεταφόρτωση αλλότριων καθηκόντων στην Ιατρική Υπηρεσία κάθε νοσοκομείου».

Επιπλέον βάρη και ευθύνες για τους γιατρούς

Οι γιατροί καλούνται πλέον να επωμιστούν όχι μόνο επιπλέον γραφειοκρατικές και αμιγώς διοικητικές εργασίες, αλλά –το κυριότερο– τεράστιες ιατρικές και νομικές ευθύνες. Η Ένωση αναρωτιέται τι θα συμβεί εάν ένα απαραίτητο φαρμακευτικό σκεύασμα δεν είναι άμεσα διαθέσιμο στο φαρμακείο του νοσοκομείου, ή όταν η χορήγησή του «δεν εγκρίνεται».

Οι νοσοκομειακοί γιατροί θέτουν εύλογα ερωτήματα σχετικά με το ποιοι θα απορρίπτονται ή θα εγκρίνονται η χορήγηση ενός φαρμάκου και με ποια συγκεκριμένα επιστημονικά ή οικονομικά κριτήρια. Αυτή η μετατόπιση ευθυνών δημιουργεί ένα σύνθετο πλαίσιο για την καθημερινή ιατρική πράξη.

Αναπάντητα ερωτήματα για την ασφάλεια των ασθενών

Ένα από τα κεντρικά ερωτήματα που θέτει η ΕΙΝΑΠ αφορά την περίπτωση που ένας ασθενής υποστεί υποτροπή επειδή δεν έλαβε εγκαίρως τη θεραπεία του λόγω έλλειψης ή μη έγκρισης. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η Ένωση διερωτάται ποιος θα φέρει τη νομική και ηθική ευθύνη.

Το ερώτημα παραμένει αν την ευθύνη θα φέρει ο γιατρός που έκανε τη συνταγογράφηση ή το σύστημα που την μπλόκαρε. Αυτή η αβεβαιότητα προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ανησυχίας στους λειτουργούς της υγείας, καθώς επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια των ασθενών και την ιατρική δεοντολογία.

«Αυτονόητα ανεφάρμοστο στην πράξη»

Οι εκπρόσωποι της ΕΙΝΑΠ χαρακτηρίζουν το νέο σύστημα ως «αυτονόητα ανεφάρμοστο στην πράξη», αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η καθημερινή ιατρική πράξη στους θαλάμους των νοσοκομείων. Η Ένωση υπογραμμίζει ότι η πολυπλοκότητα και οι ιδιαιτερότητες της νοσοκομειακής περίθαλψης δεν συμβαδίζουν με τον απλοϊκό σχεδιασμό του συστήματος.

Οι γιατροί αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης πρωινής ή απογευματινής επίσκεψης στους ασθενείς, η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος δημιουργεί περισσότερα προβλήματα παρά λύσεις, καθιστώντας δυσχερή την ομαλή ροή της εργασίας και την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των νοσηλευόμενων.

Με πληροφορίες από: Topontiki