Οι συνέπειες του ξενυχτιού: Νέα έρευνα συνδέει τους «βραδινούς τύπους» με πρόωρη αποχώρηση από την εργασία

Οι άνθρωποι που συνηθίζουν να μένουν ξύπνιοι μέχρι αργά το βράδυ, γνωστοί ως «βραδινοί τύποι», ενδέχεται να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην επαγγελματική τους πορεία, σύμφωνα με νέα έρευνα που διεξήχθη στη Φινλανδία. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι οι συγκεκριμένες συνήθειες μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες ακόμη και αρκετά χρόνια αργότερα, επηρεάζοντας την ικανότητα εργασίας και οδηγώντας σε πρόωρη αποχώρηση.

Προηγούμενα ευρήματα και η νέα μελέτη

Προηγούμενες επιστημονικές μελέτες έχουν ήδη αναδείξει ότι τα άτομα που είναι πιο δραστήρια κατά τη διάρκεια της νύχτας διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη, προβλημάτων ψυχικής υγείας, ακόμη και πρόωρου θανάτου. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν τις ευρύτερες επιπτώσεις που μπορεί να έχει η προτίμηση για νυχτερινή εγρήγορση στην υγεία.

Τώρα, νέα δεδομένα έρχονται να προστεθούν σε αυτή την εικόνα, συνδέοντας τη συνήθεια του ξενυχτιού με αυξημένη πιθανότητα πρόωρης αποχώρησης από την εργασία και λήψης αναπηρικής σύνταξης. Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Occupational & Environmental Medicine, επικεντρώθηκε στο να διερευνήσει κατά πόσο οι νυχτερινές συνήθειες των «βραδινών τύπων» επηρεάζουν την πιθανότητα να λάβουν αναπηρική σύνταξη πριν φτάσουν στην ηλικία συνταξιοδότησης.

Τα δεδομένα της έρευνας

Για τους σκοπούς της έρευνας, οι επιστήμονες εξέτασαν ένα δείγμα 5.679 ανθρώπων, με μέση ηλικία τα 40 έτη. Οι συμμετέχοντες κατηγοριοποιήθηκαν είτε ως «βραδινοί τύποι» (E-types) είτε ως «πρωινοί τύποι» (M-types), προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν διαφορές στην πιθανότητα λήψης αναπηρικής σύνταξης μεταξύ των δύο ομάδων.

Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε δεδομένα από μια μεγάλη, εν εξελίξει μελέτη, κατατάσσοντας 634 άνδρες και γυναίκες ως «βραδινούς τύπους» και 2.537 ανθρώπους ως «πρωινούς τύπους». Η πλειονότητα των συμμετεχόντων που εντάχθηκαν σε αυτές τις κατηγορίες είχαν γεννηθεί στη Φινλανδία, μια χώρα όπου οι αναπηρικές συντάξεις χορηγούνται έπειτα από μια περίοδο σοβαρής και μακροχρόνιας επιδείνωσης της υγείας.

Σημαντικά αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της μελέτης ήταν σαφή: οι «βραδινοί τύποι» συσχετίστηκαν με 1,7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να χρειαστεί να αποχωρήσουν πρόωρα από την εργασία τους και να λάβουν αναπηρική σύνταξη κατά τα επόμενα 12 χρόνια, σε σύγκριση με τους «πρωινούς τύπους».

Κατά τη διάρκεια της 12ετούς παρακολούθησης των συμμετεχόντων, παρατηρήθηκε ότι το 5,2% των ανδρών και το 8,1% των γυναικών που ανήκαν στην κατηγορία των «βραδινών τύπων» έλαβαν την πρώτη τους αναπηρική σύνταξη.

Οι εκτιμήσεις των ερευνητών

Οι ερευνητές υπογράμμισαν τη σημασία των ευρημάτων, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Οι άνθρωποι που είναι βραδινοί τύποι αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού και η υγεία τους και η ικανότητά τους να συνεχίσουν να εργάζονται μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης αποτελούν προκλήσεις για βιώσιμες οικονομίες».

Εκτιμούν ότι η κύρια αιτία για την αυξημένη ανάγκη των «βραδινών τύπων» να λάβουν αναπηρική σύνταξη είναι οι χειρότερες εκβάσεις στην υγεία τους. Παράλληλα, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η διαταραχή του εσωτερικού ρολογιού του οργανισμού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ύπνου, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να επιδεινώσουν περαιτέρω τη συνολική υγεία ενός ατόμου.

Οι συνήθειες του ύπνου αναφέρονται στο φυσικό πρόγραμμα ύπνου και εγρήγορσης του οργανισμού, το οποίο διαμορφώνεται από παράγοντες όπως η γενετική προδιάθεση, η ηλικία και η βιολογία του κάθε ατόμου.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr