Οι «Οργανούληδες» επιστρέφουν για πέμπτη χρονιά στα σχολεία με νέο οδηγό υγείας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οργανούληδες» επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά στα σχολεία, φέρνοντας στις αίθουσες έναν νέο Οδηγό Υγείας και δωρεάν μηνιαίες διαδικτυακές παρουσιάσεις. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην προώθηση της υγιεινής ζωής και στην ενίσχυση της κουλτούρας δωρεάς οργάνων, συνεχίζοντας να εμπνέει χιλιάδες παιδιά σε όλη την Ελλάδα.

Η επιστροφή των «Οργανούληδων» στα σχολεία

Πέντε χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση, οι «Οργανούληδες» έχουν ήδη ταξιδέψει σε περισσότερα από 40.000 παιδιά και εκπαιδευτικούς, συστήνοντας με απλό και διασκεδαστικό τρόπο τον κόσμο του ανθρώπινου σώματος. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στη σημασία της φροντίδας της υγείας από μικρή ηλικία, θέτοντας τις βάσεις για υγιεινές συνήθειες.

Η φετινή επιστροφή σηματοδοτεί τη συνέχεια μιας επιτυχημένης πορείας, με στόχο να προσεγγίσει ακόμα περισσότερους μαθητές και να τους εκπαιδεύσει σε θέματα υγείας και αλληλεγγύης. Η δωρεάν συμμετοχή απευθύνεται σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας, τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά.

Ο νέος οδηγός υγείας και οι καθημερινές συνήθειες

Φέτος, οι «Οργανούληδες» παρουσιάζουν έναν νέο Οδηγό Υγείας, ο οποίος περιλαμβάνει οκτώ καθημερινές συνήθειες, σχεδιασμένες να ενσωματωθούν εύκολα στην καθημερινότητα των παιδιών. Αυτές οι συνήθειες ξεκινούν από το πρωινό ποτήρι νερό και το παιχνίδι στο φυσικό φως, και επεκτείνονται στη σωστή διατροφή, την κίνηση, τη φροντίδα των δοντιών και τον ποιοτικό ύπνο.

Οι νέες αυτές συνήθειες παρουσιάζονται με τρόπο φιλικό και παιχνιδιάρικο, δείχνοντας στα παιδιά ότι η υγεία δεν είναι μια περίπλοκη υπόθεση. Μικρές αλλαγές μπορούν να γίνουν μέρος της καθημερινότητας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός υγιεινού τρόπου ζωής από νεαρή ηλικία.

Διαδικτυακές παρουσιάσεις και συμμετοχή

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μηνιαίες διαδικτυακές παρουσιάσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από τον Οκτώβριο του 2026 έως τον Μάιο του 2027. Οι παρουσιάσεις αυτές απευθύνονται σε μαθητές της Β’ έως και της ΣΤ’ Δημοτικού, παρέχοντας ένα διαδραστικό περιβάλλον μάθησης.

Η μοναδική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των σχολείων είναι η έγκαιρη αίτηση ενδιαφέροντος από τη διεύθυνση τους. Η πρώτη παρουσίαση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 21 Οκτωβρίου, στις 10:00 το πρωί, σηματοδοτώντας την έναρξη του φετινού κύκλου.

Ψηφιακό υλικό και ευρύτερη πρωτοβουλία

Η γνωριμία με το ανθρώπινο σώμα αποτελεί το πρώτο βήμα για τα παιδιά, ώστε να κατανοήσουν έννοιες όπως είναι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η δωρεά οργάνων. Το ψηφιακό υλικό του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει εγχειρίδιο, παρουσιάσεις και παιχνίδια, είναι διαθέσιμο δωρεάν στο onassis.org για εκπαιδευτικούς και γονείς.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκίνησε αρχικά από την Αγγλία και έχει ταξιδέψει σε χώρες όπως η Σκωτία, ο Καναδάς και η Νότια Αφρική, πριν φτάσει και στην Ελλάδα, όπου συνεχίζει να επεκτείνεται.

Ο ρόλος του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ιδρύματος Ωνάση

Το πρόγραμμα «Οργανούληδες» υλοποιείται από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση. Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη Δωρεά Οργάνων και τις Μεταμοσχεύσεις, αναδεικνύοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας.

Η πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση έχει ως στόχο την ενίσχυση της κουλτούρας δωρεάς οργάνων στην Ελλάδα και την αναβάθμιση του τομέα των μεταμοσχεύσεων. Οι «Οργανούληδες» αποτελούν μέρος αυτής της ευρύτερης εθνικής προσπάθειας, φέρνοντας τη συζήτηση για την υγεία και τη δωρεά οργάνων μέσα στις σχολικές τάξεις, με τρόπο κατάλληλο για παιδιά.

Με πληροφορίες από: Topontiki