Η επίμονη κόπωση μπορεί να οφείλεται σε έλλειψη σιδήρου

Η αίσθηση της κούρασης αποδίδεται συχνά στον ανεπαρκή ύπνο, στους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας και στο άγχος. Ωστόσο, όταν η κόπωση επιμένει, είναι σημαντικό να διερευνηθεί, καθώς μία πιθανή αιτία μπορεί να είναι η έλλειψη σιδήρου, η οποία ενδέχεται να υπάρχει ακόμη και πριν εκδηλωθεί αναιμία.

Ο σίδηρος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή της αιμοσφαιρίνης, της πρωτεΐνης που είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά οξυγόνου μέσω του αίματος. Ένα μέρος του σιδήρου αποθηκεύεται στον οργανισμό με τη μορφή φερριτίνης.

Τα συμπτώματα και οι πιθανές αιτίες της έλλειψης σιδήρου

Όταν τα αποθέματα σιδήρου μειώνονται, μπορεί να εμφανιστεί κόπωση, η οποία ενδέχεται να συνοδεύεται από πονοκεφάλους, ζάλη, δύσπνοια ή τριχόπτωση. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να παρατηρηθούν αλλοιώσεις στα νύχια ή φλεγμονή στη γλώσσα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτά τα συμπτώματα έχουν πολλές πιθανές αιτίες και δεν αρκούν από μόνα τους για τη διάγνωση, καθιστώντας απαραίτητη μια ιατρική αξιολόγηση.

Η έλλειψη σιδήρου μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως η απώλεια αίματος, η ανεπαρκής πρόσληψη μέσω της διατροφής ή οι αυξημένες ανάγκες του οργανισμού, όπως συμβαίνει κατά την εγκυμοσύνη. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει από δυσκολία στην απορρόφηση του σιδήρου. Παράγοντες που οι γιατροί ενδέχεται να εξετάσουν περιλαμβάνουν την κοιλιοκάκη, τις φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, τη λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, προηγούμενες επεμβάσεις στο πεπτικό σύστημα και τη χρήση ορισμένων φαρμάκων για την παλινδρόμηση.

Η έντονη έμμηνος ρύση αποτελεί επίσης μία σημαντική πιθανή αιτία έλλειψης σιδήρου, η οποία συχνά παραβλέπεται όταν η κόπωση αποδίδεται απλώς σε ένα φορτωμένο καθημερινό πρόγραμμα.

Αντιμετώπιση και ο ρόλος της διατροφής

Η αντιμετώπιση της έλλειψης σιδήρου δεν είναι ενιαία για όλους, αλλά απαιτεί εξατομικευμένη αξιολόγηση και θεραπεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί θεραπεία με συμπληρώματα σιδήρου από το στόμα ή ενδοφλέβια, ειδικά σε σοβαρή σιδηροπενία ή χρόνιες παθήσεις, παράλληλα με την αντιμετώπιση του υποκείμενου προβλήματος που προκάλεσε την έλλειψη.

Η λήψη συμπληρωμάτων σιδήρου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά κατόπιν ιατρικής σύστασης, καθώς η υπερβολική πρόσληψη μπορεί να προκαλέσει βλάβες στον οργανισμό. Αυτές περιλαμβάνουν γαστρεντερικές παρενέργειες, βλάβες στο ήπαρ, διαταραχές στο πάγκρεας, ακόμη και προβλήματα στην καρδιά.

Εάν η έλλειψη σιδήρου δεν οφείλεται σε κάποια πάθηση που απαιτεί χορήγηση συμπληρωμάτων, τότε η διατροφή αποτελεί έναν πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο για την κάλυψη των αναγκών του οργανισμού. Οι διατροφολόγοι επισημαίνουν τροφές που ξεχωρίζουν για την περιεκτικότητά τους σε σίδηρο.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η ποσότητα σιδήρου σε ένα τρόφιμο δεν είναι η μοναδική παράμετρος. Ο αιμικός σίδηρος, που βρίσκεται σε ζωικές τροφές, απορροφάται γενικά ευκολότερα από τον μη αιμικό σίδηρο των φυτικών τροφών. Για την καλύτερη αξιοποίηση των φυτικών πηγών σιδήρου, συνιστάται ο συνδυασμός τους με τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C, η οποία ενισχύει την απορρόφηση. Παραδείγματα τέτοιων συνδυασμών είναι οι φακές με ντομάτα ή το σπανάκι με πιπεριά.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr