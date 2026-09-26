Ένα σημάδι γύρω από τα μάτια μπορεί να υποδηλώνει καρδιακή νόσο

Μια πρόσφατη μελέτη φέρνει στο προσκήνιο ένα ορατό εύρημα που ενδέχεται να συνδέεται με την υγεία της καρδιάς. Ενώ ορισμένοι παράγοντες κινδύνου για καρδιακές παθήσεις, όπως η υψηλή χοληστερόλη, δεν είναι άμεσα εμφανείς χωρίς εξετάσεις αίματος, το σώμα μπορεί να δώσει ένα απρόσμενο ορατό προειδοποιητικό σημάδι. Αυτό το σημάδι μπορεί να εμφανιστεί στην περιοχή γύρω από τα μάτια.

Τι είναι το ξανθέλασμα και τι έδειξε η νέα μελέτη

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Atherosclerosis, συνέδεσε το ξανθέλασμα με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Το ξανθέλασμα είναι μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από λιπαρές, κιτρινωπές αλλοιώσεις, πλούσιες σε χοληστερόλη, οι οποίες εμφανίζονται στο δέρμα κοντά στην εσωτερική γωνία του ματιού.

Για τις ανάγκες της έρευνας, οι επιστήμονες ανέλυσαν ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία από σχεδόν 18.000 άτομα που έπασχαν από ξανθελάσματα. Τα στοιχεία αυτά συγκρίθηκαν με τον ίδιο αριθμό ατόμων που δεν είχαν την πάθηση, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την πιθανή σύνδεση.

Αυξημένος κίνδυνος καρδιαγγειακών επεισοδίων

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι τα άτομα που είχαν τις συγκεκριμένες αλλοιώσεις παρουσίαζαν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν ένα καρδιαγγειακό επεισόδιο. Σε αυτά τα επεισόδια περιλαμβάνονται το εγκεφαλικό επεισόδιο ή η καρδιακή προσβολή, σε σύγκριση με εκείνους που δεν είχαν ξανθελάσματα.

Σε ορισμένες αναλύσεις, ο κίνδυνος αυτός ήταν περίπου δύο έως τρεις φορές υψηλότερος, ανάλογα με το συγκεκριμένο καρδιαγγειακό συμβάν που εξεταζόταν. Ο αυξημένος κίνδυνος παρέμεινε ενεργός και μετά από 10 χρόνια, αν και ο συνολικός κίνδυνος θανάτου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν παρουσίασε διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. Η τρέχουσα μελέτη βασίζεται σε προηγούμενη έρευνα, η οποία είχε ήδη συνδέσει τις αλλοιώσεις του ξανθελάσματος με υψηλότερα επίπεδα χοληστερόλης, καθώς και με μεγαλύτερες πιθανότητες εμφάνισης σοβαρού καρδιακού επεισοδίου.

Περιορισμοί και μελλοντική έρευνα

Παρόλο που η μελέτη ήταν σημαντική σε μέγεθος, είχε ορισμένους περιορισμούς. Ήταν παρατηρητική, πράγμα που σημαίνει ότι οι ερευνητές εξέτασαν απλώς τι συνέβη στους συμμετέχοντες, χωρίς να τους υποβάλουν σε κάποια συγκεκριμένη παρέμβαση ή θεραπεία. Ως εκ τούτου, μπορεί να υποδηλώνει μια σύνδεση ή συσχέτιση, αλλά δεν μπορεί να αποδείξει σχέση αιτίας και αποτελέσματος.

Οι ερευνητές δεν έλαβαν επίσης υπόψη εάν τα άτομα είχαν λάβει θεραπεία για υψηλή χοληστερόλη ή για πόσο καιρό. Επιπλέον, είναι πιθανό τα άτομα με ξανθελάσματα να διαχειρίζονται και να εναποθέτουν τη χοληστερόλη διαφορετικά σε όλο το σώμα τους. Αυτά τα ερωτήματα δεν μπορούν να απαντηθούν από τη συγκεκριμένη μελέτη, αλλά αποτελούν σημαντικούς τομείς για περαιτέρω έρευνα.

Η φύση του ξανθελάσματος

Το ξανθέλασμα αποτελεί ουσιαστικά εναπόθεση λιπιδίων, συμπεριλαμβανομένης της χοληστερόλης, στο δέρμα. Σε αυτή τη διαδικασία συμμετέχουν κύτταρα που έχουν προσλάβει λιπίδια. Η διαδικασία αυτή παρουσιάζει ορισμένες ομοιότητες με άλλες καταστάσεις.

Με πληροφορίες από: jenny.gr