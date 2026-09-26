Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ζητά επέκταση προγραμμάτων πρόληψης καπνίσματος στα σχολεία

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) προτίθεται να ζητήσει την αρωγή της Πολιτείας για την επέκταση προγραμμάτων πρόληψης του καπνίσματος σε όλα τα σχολεία της χώρας. Τα προγράμματα αυτά, τα οποία ήδη εφαρμόζονται σποραδικά σε σχολεία της Αττικής, στοχεύουν στην αποτροπή της χρήσης καπνικών προϊόντων από τους νέους. Η καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΕ, Παρασκευή Κατσαούνου, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες αυτές σε συνέντευξή της, με αφορμή τις παρεμβάσεις της ΕΠΕ για την πρόληψη χρήσης καπνικών προϊόντων και τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της.

Η ανάγκη για οργανωμένη πρόληψη

Σύμφωνα με την κ. Κατσαούνου, η πρόληψη στην Ελλάδα ήταν ανύπαρκτη και μόλις τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να εμφανίζεται με δειλά και ανοργάνωτα βήματα. Η καθηγήτρια υπογραμμίζει την ανάγκη η πρόληψη να γίνεται από την Πολιτεία και οργανωμένους φορείς, ώστε να μην οδηγούμαστε στη δύσκολη διαδικασία της διακοπής, ειδικά όταν πρόκειται για εξαρτησιογόνες ουσίες.

Η προσέγγιση των νέων απαιτεί διαφορετική στρατηγική, καθώς οι έφηβοι αισθάνονται αθάνατοι και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία δεν τους αφορούν άμεσα. Για τον λόγο αυτό, η ΕΠΕ έχει αναπτύξει προγράμματα βιωματικής μάθησης, τα οποία έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά μέσω αντίστοιχων δημοσιεύσεων σε έγκυρα περιοδικά.

Βιωματική μάθηση και αθλητισμός

Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν role-playing, χρήση κομματιών της ελληνικής λογοτεχνίας που μπορούν να προσαρμοστούν στη χρήση καπνικών προϊόντων, καθώς και επιχειρηματολογία από ομάδες που παρουσιάζουν τα υπέρ και τα κατά. Μέσω αυτών των μεθόδων, οι έφηβοι αντιλαμβάνονται τις επιδράσεις της νικοτίνης στη ζωή τους και κινητοποιούνται, χωρίς να αισθάνονται ότι κινδυνεύουν άμεσα.

Η κ. Κατσαούνου τονίζει ότι αυτά τα προγράμματα πρέπει να γίνουν κεντρικά και να έχουν συνέχεια, επαναλαμβανόμενα κάθε ένα ή δύο χρόνια, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. Ένας ιδιαίτερα αποδοτικός τρόπος για την παγίωση συμπεριφορών που απομακρύνουν τους νέους από τη χρήση εθιστικών ουσιών είναι ο αθλητισμός.

Η σύνδεση με τον αθλητισμό και ενημερωτικό βίντεο

Η σύνδεση της πρόληψης με την αθλητική δραστηριότητα αποτελεί κεντρικό μέρος των συγκεκριμένων προγραμμάτων, με στόχο να προτρέπονται οι νέοι να ασχολούνται περισσότερο με τον αθλητισμό και όχι να περιορίζονται μόνο στη γυμναστική στο σχολείο.

Στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης, η ΕΠΕ, σύμφωνα με την γνωστή πνευμονολόγο, σε συνεργασία με την ομάδα μπάσκετ του Άρη, δημιούργησε ένα ενημερωτικό βίντεο. Το βίντεο αυτό συνδέει την πρόληψη στους νέους με την αθλητική δραστηριότητα και θα αρχίσει να προβάλλεται στους τηλεοπτικούς σταθμούς από την 1η Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr