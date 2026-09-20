Σε τηλεοπτική της εμφάνιση στην εκπομπή «Τώρα μαζί», η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», κυρία Μαρία Καρυστιανού, άσκησε κριτική στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Η συζήτηση περιλάμβανε θέματα όπως η κβαντική φυσική, η ιατρική, η λειτουργία των νοσοκομείων, αλλά και αναφορές στον Γιώργο Μαζωνάκη και τα νανογιλέκα, με την κυρία Καρυστιανού να προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε ζητήματα που χρήζουν επιστημονικής προσέγγισης.

Κριτική στον υπουργό Υγείας για το χάος στην υγεία

Η κυρία Καρυστιανού απευθύνθηκε στον Άδωνι Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας ότι από τη θεσμική του θέση θα πρέπει να λογοδοτήσει για το «χάος» που επικρατεί σε θέματα που τον αφορούν άμεσα. Σύμφωνα με την ίδια, αυτό το χάος περιλαμβάνει ζητήματα που σχετίζονται με τα υπάρχοντα ιατρεία, τα προβλήματα των ιατρών και των νοσηλευτών, καθώς και τη δυσλειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).

Επιπλέον, η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» έθεσε το ζήτημα της λειτουργίας παράνομων νοσοκομείων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ελέγχους. «Έχουμε τον κ. Γεωργιάδη ο οποίος επιτίθεται σε έναν πολίτη;», διερωτήθηκε, αναφερόμενη στην επίθεση του υπουργού προς αυτήν.

Το ζήτημα των ελέγχων σε ιατρεία και ιατρικές πράξεις

Η Μαρία Καρυστιανού τόνισε ότι η διασφάλιση της νομιμότητας των ιατρείων και των ιατρικών πράξεων αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας. Ως γιατρός η ίδια, δήλωσε ότι γνωρίζει τι συμβαίνει στην κοινωνία και απαιτεί από τους υπεύθυνους να διενεργούν ελέγχους, ώστε να λειτουργούν νόμιμα ιατρεία και να πραγματοποιούνται οι ενδεδειγμένες ιατρικές πράξεις.

Η κυρία Καρυστιανού επέκρινε τον υπουργό Υγείας για το γεγονός ότι «πετάει το μπαλάκι στους πολίτες», λέγοντας τους να προσέχουν σε ποιο ιατρείο πηγαίνουν. «Μα είναι δουλειά του πολίτη να κάνει την έρευνα, να κάνει τον Σέρλοκ Χολμς να δει αν ο γιατρός αυτός πιστοποιείται να κάνει τις πράξεις στο ιατρείο του;», αναρωτήθηκε, υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη αυτή ανήκει στην Πολιτεία.

Καταγγελίες για παράνομα νοσοκομεία και επικίνδυνες συνθήκες

Στη διάρκεια της τοποθέτησής της, η κυρία Καρυστιανού προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες σχετικά με τη λειτουργία παράνομων νοσοκομείων. Ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν νοσοκομεία τα οποία θα έπρεπε να έχουν κλείσει, καθώς λειτουργούν υπό συνθήκες που είναι επικίνδυνες τόσο για τους ασθενείς όσο και για το προσωπικό.

Η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» υποστήριξε ότι αν επρόκειτο για ιδιωτικές κλινικές και γινόταν ένας επίσημος έλεγχος από έναν σοβαρό φορέα, αυτές οι μονάδες θα είχαν ήδη κλείσει. Ωστόσο, όπως ανέφερε, τα συγκεκριμένα νοσοκομεία συνεχίζουν να λειτουργούν.

Η υπεράσπιση της κβαντικής και ολιστικής ιατρικής

Η Μαρία Καρυστιανού αντέδρασε στον χαρακτηρισμό «κβαντική ιατρός» που της απέδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Υπερασπίστηκε τη σημασία της κβαντικής φυσικής, τονίζοντας ότι αυτή έχει σημαντικές εφαρμογές στην τεχνολογία και την ιατρική. Σύμφωνα με την ίδια, η κβαντική φυσική αποτελεί έναν επιστημονικό τομέα που έχει συμβάλει στην εξέλιξη της τεχνολογίας.

«Λοιπόν να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά γιατί η ημιμάθεια είναι εχθρός γενικά της αλήθειας και της ιατρικής επιστήμης εν προκειμένω», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πλήρους γνώσης και της επιστημονικής ακρίβειας στα ζητήματα υγείας και ιατρικής.

Με πληροφορίες από: Topontiki