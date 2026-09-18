Προτάσεις για την προστασία των πολιτών από επικίνδυνες ιατρικές πρακτικές

Η συζήτηση γύρω από την προστασία των πολιτών από αμφίβολες ιατρικές πρακτικές και γιατροσόφια παραμένει επίκαιρη. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η εφαρμογή ενός προγράμματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την ονομασία «Ιπποκράτειος Εκπαίδευση», το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ασπίδα για τους Έλληνες πολίτες. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού προστασίας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό-κοινωνικό επίπεδο, ώστε να αποτρέπεται η εκμετάλλευση από ασυνείδητους και μη ειδικούς σε θέματα υγείας και θεραπειών.

Η ανάγκη για προστασία και το πρόγραμμα «Ιπποκράτειος Εκπαίδευση»

Η ύπαρξη γιατροσοφιών και επικίνδυνων παραϊατρικών πρακτικών δεν έχει πάψει να απασχολεί τη δημόσια υγεία. Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, η πρόταση για την «Ιπποκράτειο Εκπαίδευση» εστιάζει στην ενδυνάμωση των πολιτών μέσω της γνώσης.

Μέσω αυτού του προγράμματος, αναμένεται να αναπτυχθεί η ικανότητα των πολιτών να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν καταστάσεις όπου μπορεί να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης από άτομα που δεν διαθέτουν την απαραίτητη ειδίκευση ή ενεργούν με ανεύθυνο τρόπο, προσφέροντας αμφιβόλου αποτελεσματικότητας θεραπείες.

Το τραγικό περιστατικό και η δικαιοσύνη

Αφορμή για την ανάδειξη του θέματος αποτέλεσε το τραγικό περιστατικό του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Η υπόθεση αυτή παρακολουθήθηκε με μεγάλη θλίψη από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό, έχει ήδη επιληφθεί η Δικαιοσύνη. Οι δικαστικές αρχές διερευνούν τις πιθανές ευθύνες των γιατρών που συμμετείχαν στις πράξεις θεραπείας του τραγουδιστή, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν παραλείψεις ή εσφαλμένες ενέργειες.

Ο κρατικός έλεγχος στα ιδιωτικά ιατρεία

Παράλληλα με την ανάγκη για εκπαίδευση των πολιτών, έχει διατυπωθεί δημόσια η απαίτηση για στενότερο κρατικό έλεγχο στη λειτουργία των ιδιωτικών ιατρείων. Αυτός ο έλεγχος κρίνεται αναγκαίος για την εποπτεία των πράξεων και της μεθοδολογίας των θεραπειών, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων παρεμβάσεων που επιχειρούνται σε αυτά.

Δεν είναι σπάνια στη χώρα μας τα περιστατικά όπου εμφανίζονται διάφοροι δήθεν θαυματουργοί, οι οποίοι χορηγούν διάφορα γιατροσόφια. Αυτές οι πρακτικές παραπλανούν πολίτες και καταναλωτές, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία τους και οδηγώντας σε εκμετάλλευση.

Το παράδειγμα του FDA στις Ηνωμένες Πολιτείες

Ένα παράδειγμα αυστηρού ελέγχου και προστασίας της δημόσιας υγείας αποτελεί ο FDA, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ. Η ονομασία του προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων Food and Drug Administration και αποτελεί συντομογραφία.

Ο FDA υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι υπεύθυνος για την έγκριση τροφίμων και φαρμάκων. Όλα τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας, δηλαδή τα φάρμακα και τα τρόφιμα, για να είναι νόμιμα, θα πρέπει να έχουν λάβει την έγκριση του FDA πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά.

Ο ρόλος του FDA στην υγεία και τα ιατρικά μηχανήματα

Ο βασικός σκοπός του FDA είναι η προστασία των Αμερικανών πολιτών από την κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, καθώς και από τη λήψη φαρμάκων και ιατρικών σκευασμάτων που είναι ακατάλληλα για τη δημόσια υγεία. Ο οργανισμός διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ασφάλεια των προϊόντων που επηρεάζουν άμεσα την υγεία των πολιτών.

Επιπλέον, ο FDA είναι υπεύθυνος για την έγκριση ή την απόρριψη των εμβολίων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το εμβόλιο της Pfizer κατά του κορονοϊού, το οποίο αρχικά έλαβε προσωρινή έγκριση από τον FDA και, έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα, χορηγήθηκε η μόνιμη έγκριση για τη χρήση του.

Ο οργανισμός ελέγχει και εγκρίνει επίσης όλα τα ιατρικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Ρυθμίζει και ελέγχει τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. Ο FDA ορίζει ως ιατρική συσκευή κάθε όργανο, εργαλείο, μηχάνημα ή εμφύτευμα που προορίζεται για τη διάγνωση, την πρόληψη, τη θεραπεία ή την παρακολούθηση ασθενειών, ταξινομώντας τα σε τρεις κλάσεις ανάλογα με τον κίνδυνο χρήσης και λειτουργίας τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki