Πρωτοποριακή ανοσοθεραπεία εξαφάνισε επιθετικό καρκίνο σε τρίχρονο αγόρι

Μια νέα, πειραματική ανοσοθεραπεία κατάφερε να εξαφανίσει έναν επιθετικό καρκίνο του ήπατος σε ένα τρίχρονο αγόρι, το οποίο είχε υποτροπιάσει παρά τη χημειοθεραπεία και τις χειρουργικές επεμβάσεις. Το παιδί παρέμεινε χωρίς ενδείξεις της νόσου για έναν ολόκληρο χρόνο μετά τη χορήγηση ειδικά σχεδιασμένων κυττάρων CAR-T, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στη μάχη κατά των συμπαγών όγκων.

Η καινοτόμος θεραπεία CAR-T

Η θεραπεία με Τ κύτταρα που φέρουν χιμαιρικό υποδοχέα αντιγόνου, ευρέως γνωστή ως θεραπεία CAR-T, αποτελεί μια προηγμένη τεχνική ανοσοθεραπείας. Σε αυτή τη μέθοδο, λαμβάνονται κύτταρα από το ανοσοποιητικό σύστημα του ίδιου του ασθενούς, τα οποία στη συνέχεια τροποποιούνται γενετικά. Στόχος είναι να μετατραπούν σε ισχυρούς «κυνηγούς» των καρκινικών κυττάρων.

Μέχρι σήμερα, η θεραπεία CAR-T έχει επιδείξει τεράστιες δυνατότητες και εντυπωσιακά αποτελέσματα, κυρίως στην αντιμετώπιση των αιματολογικών κακοηθειών. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητά της στους συμπαγείς όγκους παρέμενε περιορισμένη, καθιστώντας την τρέχουσα επιτυχία ιδιαίτερα σημαντική για την επιστημονική κοινότητα.

Η περίπτωση του τρίχρονου ασθενή

Η ιστορία του τρίχρονου ασθενή είναι χαρακτηριστική της πρόκλησης που αντιμετωπίζει η ιατρική επιστήμη. Όταν διαγνώστηκε αρχικά, το αγόρι έφερε έναν όγκο στον αριστερό λοβό του ήπατος, με διαστάσεις 11,2 επί 9,6 επί 7,1 εκατοστά. Ο καρκίνος είχε ήδη κάνει μετάσταση στους πνεύμονες, ενώ υπήρχαν ενδείξεις ότι είχε εξαπλωθεί και στα οστά.

Το παιδί υποβλήθηκε σε εντατική θεραπεία, η οποία περιλάμβανε τρεις κύκλους χημειοθεραπείας. Ακολούθησε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του αρχικού όγκου στο ήπαρ, καθώς και δύο επιπλέον επεμβάσεις για την αφαίρεση των καρκινικών εστιών που είχαν εξαπλωθεί στους πνεύμονες. Παρά τις εκτεταμένες παρεμβάσεις, η νόσος επέστρεψε γρήγορα, με την εμφάνιση ενός νέου όγκου στους πνεύμονές του.

Η πειραματική αγωγή και τα αποτελέσματα

Μετά την ταχεία υποτροπή της νόσου, το αγόρι εντάχθηκε στη μελέτη CARE, η οποία αποτελεί την πρώτη δοκιμή σε ανθρώπους μιας πειραματικής μορφής θεραπείας με κύτταρα CAR-T. Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, ο μικρός ασθενής έλαβε δύο δόσεις της πειραματικής θεραπείας GPC3-CAR.

Η θεραπεία GPC3-CAR δημιουργήθηκε από τα δικά του Τ κύτταρα, τα οποία τροποποιήθηκαν γενετικά ώστε να αναγνωρίζουν τη γλυπικάνη-3 ή GPC3. Η GPC3 είναι μια πρωτεΐνη που εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα στους καρκίνους του ήπατος, καθιστώντας την ιδανικό στόχο για την ανοσοθεραπεία. Επιπλέον, οι ερευνητές σχεδίασαν τη θεραπεία ώστε να περιλαμβάνει γονίδια που θα παρήγαγαν τις ανοσολογικές πρωτεΐνες ιντερλευκίνη-15 και ιντερλευκίνη-21, με στόχο την ενίσχυση της διάρκειας ζωής των κυττάρων.

Τα αποτελέσματα αυτής της πειραματικής αγωγής ήταν εντυπωσιακά. Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The New England Journal of Medicine, οι ερευνητές περιγράφουν την πλήρη υποχώρηση του ηπατοβλαστώματος – μιας μορφής κακοήθους καρκίνου του ήπατος – στο τρίχρονο αγόρι. Το παιδί παρέμεινε χωρίς ενδείξεις της νόζου για έναν χρόνο.

Νέες ελπίδες για τους συμπαγείς όγκους

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί απόδειξη πως μπορεί να επιτευχθεί μακροχρόνια πλήρης ανταπόκριση σε έναν συμπαγή όγκο που είναι ανθεκτικός στη χημειοθεραπεία. Αυτή η συγκλονιστική ιστορία δείχνει ότι οι επιστήμονες σημειώνουν μεγάλη πρόοδο στη χρήση της CAR-T, με αποτελέσματα που θα μπορούσαν τελικά να σώσουν χιλιάδες ζωές, αλλάζοντας τα δεδομένα στη μάχη κατά του καρκίνου.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr