Ανακαλύφθηκε νέος κορονοϊός σε νυχτερίδες της Βραζιλίας – Ερωτήματα για την προέλευση της COVID-19

Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων ανακάλυψε έναν νέο, άγνωστο μέχρι σήμερα κορονοϊό σε νυχτερίδα στη Βραζιλία. Μετά την αλληλούχιση του γονιδιώματος του ιού, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για βητακορονοϊό, μία από τις βασικές ομάδες κορονοϊών. Το εύρημα αυτό έρχεται να αμφισβητήσει τη θεωρία που υποστηρίζει ότι η πανδημία της COVID-19 προκλήθηκε από έναν τεχνητά τροποποιημένο ιό που διέφυγε από κινεζικό εργαστήριο.

Νέο εύρημα αμφισβητεί θεωρίες

Ο SARS-CoV-2, ο ιός που ευθύνεται για την COVID-19, διαθέτει μια θέση διάσπασης της φουρίνης (FCS) στις πρωτεΐνες ακίδας της επιφάνειάς του. Η συγκεκριμένη θέση έχει θεωρηθεί καθοριστική για την υψηλή μεταδοτικότητα του ιού κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας του 2020. Ωστόσο, η FCS δεν είχε εντοπιστεί στο παρελθόν σε άλλους κορονοϊούς συγγενικούς με τον SARS που προέρχονται από νυχτερίδες.

Αυτή η απουσία είχε οδηγήσει σε εικασίες ότι ο ιός της COVID-19 μπορεί να είχε δημιουργηθεί τεχνητά. Η σπανιότητα της συγκεκριμένης θέσης διάσπασης συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας ευρύτερης θεωρίας ότι η COVID-19 θα μπορούσε να είχε προέλθει από κινεζικό εργαστήριο και να «διέρρευσε» κατά λάθος στον πληθυσμό.

Οι εικασίες γύρω από την προέλευση του SARS-CoV-2

Ο Markus Hoffmann, ένας από τους επιστήμονες που ανέδειξαν τον καθοριστικό ρόλο της θέσης διάσπασης της φουρίνης στη μόλυνση από τον SARS-CoV-2, αναφέρθηκε στις εικασίες σχετικά με την προέλευση του ιού. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η έξαρση ξεκίνησε στη Γουχάν, μια πόλη όπου λειτουργούσε εργαστήριο ιολογίας που ειδικευόταν στους κορονοϊούς των νυχτερίδων.

Επιπλέον, ο Hoffmann σημείωσε πως σε ερευνητικές προτάσεις του παρελθόντος είχε συζητηθεί η προσθήκη πολυβασικών θέσεων διάσπασης σε ιούς που προέρχονταν από νυχτερίδες. Ωστόσο, τόνισε ότι αυτοί οι παράγοντες μπορεί να είναι συμπτωματικοί και όχι αποδεικτικά στοιχεία γενετικής τροποποίησης.

Χαρακτηριστικά του νέου κορονοϊού

Η διεθνής ομάδα ερευνητών εντόπισε τον προηγουμένως άγνωστο κορονοϊό σε μια νυχτερίδα του είδους Parnell’s moustached bat. Μετά την ανάλυση του γονιδιώματός του, επιβεβαιώθηκε ότι ανήκει στην κατηγορία των βητακορονοϊών, στην οποία περιλαμβάνονται και ο SARS-CoV-2, καθώς και ο MERS-CoV, ιοί που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή νόσο στους ανθρώπους.

Το νέο στέλεχος κατατάσσεται σε δικό του υπογένος και παρουσιάζει εξελικτικά σημαντική απόσταση από τον SARS-CoV-2, τον ιό που προκαλεί την COVID-19. Αυτή η ανακάλυψη προσθέτει νέα δεδομένα στην κατανόηση της ποικιλομορφίας των κορονοϊών που υπάρχουν στη φύση.

Συζήτηση για τη φυσική προέλευση

Ο Hoffmann, ο οποίος δεν συμμετείχε άμεσα στην παρούσα έρευνα, δήλωσε σχετικά με τη μελέτη ότι «παρότι η παρούσα μελέτη δεν παρέχει άμεση απόδειξη ούτε διαψεύδει τη φυσική προέλευση του SARS».

Με πληροφορίες από: tromaktiko.gr