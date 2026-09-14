Γυναίκα έκανε χημειοθεραπεία 11 χρόνια για καρκίνο που δεν είχε

Η Μπέκι Τζόουνς, σε ηλικία μόλις 21 ετών, έλαβε τη διάγνωση ότι έπασχε από έναν ανίατο όγκο στον εγκέφαλο και ότι της απέμεναν μόνο λίγοι μήνες ζωής. Η τρομακτική αυτή είδηση, που προήλθε από έναν έμπειρο σύμβουλο ογκολόγο, οδήγησε σε μια περίοδο 11 ετών χημειοθεραπείας που άλλαξε ριζικά την πορεία της ζωής της.

Σήμερα, στα 33 της χρόνια, η Τζόουνς έμαθε πρόσφατα ότι ποτέ δεν είχε καρκίνο, αλλά μια φλεγμονή του εγκεφάλου που θα μπορούσε να είχε αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με κορτικοστεροειδή. Η αποκάλυψη αυτή την οδήγησε, μαζί με περισσότερους από 40 άλλους ασθενείς, σε νομικές ενέργειες κατά του Ιδρύματος του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Κόβεντρι και Γουόρικσαϊρ (UHCW).

Μια ζωή σε αναστολή και οι συνέπειες της θεραπείας

Όταν έλαβε τη λανθασμένη διάγνωση, η Μπέκι Τζόουνς είχε μόλις γνωρίσει τον σύντροφό της και ονειρευόταν μια καριέρα στην αστυνομία. Ωστόσο, το μέλλον της φάνηκε ξαφνικά ζοφερό και όλα τα σχέδιά της τέθηκαν σε αναστολή.

Η παρατεταμένη χημειοθεραπεία που ακολούθησε είχε σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητά της. Ένιωθε συχνά αδιαθεσία, γεγονός που την εμπόδιζε να συμμετέχει σε οικογενειακές εκδηλώσεις, ενώ η καριέρα της περιορίστηκε σημαντικά. Η ίδια περιέγραψε την κατάστασή της λέγοντας ότι ένιωθε συνεχώς σαν να «περπατούσε πάνω σε τσόφλια αυγών».

Οι ισχυρισμοί κατά του γιατρού και οι αμφιβολίες

Η Τζόουνς δήλωσε ότι ο σύμβουλος καθηγητής Ίαν Μπράουν, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Κόβεντρι, της είχε πει ότι θα έπρεπε να λαμβάνει το χημειοθεραπευτικό φάρμακο τεμοζολομίδη (TMZ) για το υπόλοιπο της ζωής της. Παρά τις πολλαπλές σαρώσεις που δεν έδειχναν στοιχεία ύπαρξης όγκου, ο γιατρός φέρεται να της απάντησε πως ο όγκος δεν θα ήταν «ορατός με γυμνό μάτι».

«Ποτέ δεν είχα όγκο στον εγκέφαλο. Είχα λανθασμένη διάγνωση και πέρασα όλη αυτή τη θεραπεία για το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής μου, χωρίς λόγο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μπέκι Τζόουνς, εκφράζοντας την οργή και την απογοήτευσή της για την περιπέτεια υγείας που βίωσε.

Άλλοι ασθενείς και τα ευρήματα της έρευνας

Η περίπτωση της Μπέκι Τζόουνς δεν είναι μοναδική. Πολλοί ακόμη ασθενείς του καθηγητή Μπράουν έχουν δηλώσει ότι τους χορηγήθηκε το φάρμακο TMZ επί χρόνια, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν ποικίλα σοβαρά προβλήματα υγείας. Οι μαρτυρίες αυτές ενισχύουν τις κατηγορίες για παρατεταμένη ή αδικαιολόγητη θεραπεία.

Τα προκαταρκτικά ευρήματα μιας έρευνας από το Βασιλικό Κολέγιο Ιατρών (RCP) επιβεβαίωσαν τις ανησυχίες. Η έρευνα ανέφερε ότι σε ασθενείς του συγκεκριμένου νοσοκομείου χορηγούνταν συστηματικά παρατεταμένοι κύκλοι του φαρμάκου με «ελάχιστα ή καθόλου στοιχεία οφέλους», υποδεικνύοντας ένα ευρύτερο πρόβλημα στις θεραπευτικές πρακτικές που ακολουθούνταν.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr