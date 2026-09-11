Πλασμαφαίρεση: Τι είναι, πώς λειτουργεί και πότε εφαρμόζεται η εξειδικευμένη θεραπεία

Η πλασμαφαίρεση αποτελεί μια εξειδικευμένη θεραπευτική μέθοδο, η οποία χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση παθολογικών ουσιών από το αίμα. Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει έρθει στο προσκήνιο με το θλιβερό περιστατικό του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο, στο πλαίσιο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, σχετικής διαδικασίας.

Τι είναι η πλασμαφαίρεση

Γνωστή διεθνώς ως plasmapheresis ή, όταν γίνεται αντικατάσταση του πλάσματος, ως θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος (Therapeutic Plasma Exchange – TPE), η πλασμαφαίρεση είναι μια εξωσωματική θεραπεία. Κατά τη διάρκεια αυτής της θεραπείας, το αίμα περνά μέσα από ένα ειδικό μηχάνημα, όπου διαχωρίζεται το πλάσμα από τα κύτταρα του αίματος.

Στη συνέχεια, το παθολογικό πλάσμα αφαιρείται από το σύστημα. Τα κύτταρα του αίματος επιστρέφουν στον ασθενή, συνοδευόμενα από ένα κατάλληλο υγρό αντικατάστασης. Αυτό το υγρό μπορεί να είναι αλβουμίνη ή πλάσμα, η επιλογή του οποίου εξαρτάται από την εκάστοτε πάθηση και το συγκεκριμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο που ακολουθείται.

Ο στόχος και η διαδικασία

Κύριος στόχος της πλασμαφαίρεσης είναι η ταχεία απομάκρυνση από την κυκλοφορία ουσιών που είτε προκαλούν είτε επιδεινώνουν μια νόσο. Τέτοιες ουσίες περιλαμβάνουν παθολογικά αντισώματα, ανοσοσυμπλέγματα ή άλλες πρωτεΐνες του πλάσματος, οι οποίες μπορεί να είναι επιβλαβείς για τον οργανισμό.

Η διαδικασία ξεκινά με την αφαίρεση αίματος από τον ασθενή, το οποίο οδηγείται σε ένα ειδικό μηχάνημα αιμαφαίρεσης. Εκεί, επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός του πλάσματος από τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος. Τα κύτταρα, δηλαδή τα ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια, καθώς και τα αιμοπετάλια, επιστρέφουν στον οργανισμό του ασθενούς. Αντίθετα, το πλάσμα απομακρύνεται και αντικαθίσταται με το κατάλληλο υγρό.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η θεραπευτική πλασμαφαίρεση δεν είναι μια απλή αιμοληψία, ούτε μια μορφή αιμοκάθαρσης. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη εξωσωματική θεραπεία, η οποία εφαρμόζεται αποκλειστικά όταν υπάρχει συγκεκριμένη ιατρική ένδειξη. Η πραγματοποίησή της απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, όπως περιγράφει και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας για την αιμαφαίρεση γενικότερα.

Σε ποιες παθήσεις χρησιμοποιείται

Η θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες σοβαρές παθήσεις, ιδιαίτερα όταν παθολογικές ουσίες που βρίσκονται στο πλάσμα συμβάλλουν ενεργά στην εξέλιξη της νόσου. Η μέθοδος αυτή είναι ένα σημαντικό εργαλείο στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων.

Μεταξύ των παθήσεων για τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πλασμαφαίρεση, περιλαμβάνονται ορισμένες αυτοάνοσες και νευρολογικές παθήσεις. Επίσης, εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες αιματολογικές διαταραχές. Ενδεικτικά, η μέθοδος χρησιμοποιείται σε επιλεγμένες περιπτώσεις μυασθένειας gravis, συνδρόμου Guillain-Barré και θρομβωτικής θρομβοπενικής πορφύρας (TTP).

Το πρωτόκολλο για τη θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα (TTP)

Στην περίπτωση της θρομβωτικής θρομβοπενικής πορφύρας (TTP), τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που έχει θεσπίσει το ελληνικό υπουργείο Υγείας προβλέπουν την άμεση έναρξη θεραπευτικής πλασμαφαίρεσης. Αυτό υπογραμμίζει την κρισιμότητα και την αναγκαιότητα της μεθόδου για τη συγκεκριμένη πάθηση.

Το πρωτόκολλο για την TTP καθορίζει την ανταλλαγή συγκεκριμένου όγκου πλάσματος και τη χρήση φρέσκου κατεψυγμένου πλάσματος ως υγρού αντικατάστασης. Αυτή η εξειδικευμένη προσέγγιση διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και την καλύτερη δυνατή έκβαση για τους ασθενείς που πάσχουν από αυτή τη σοβαρή αιματολογική διαταραχή.

Με πληροφορίες από: ertnews.gr