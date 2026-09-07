Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί επισκέφθηκε τον Αγιούμπ Ελ Καμπί στο νοσοκομείο

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, επιθετικός του Ολυμπιακού, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο μετά από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στον αγώνα με τον Βόλο. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε σε επέμβαση και βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης, έχοντας στο πλευρό του αρκετούς ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Μεταξύ αυτών που τον επισκέφθηκαν ήταν και ο συμπατριώτης του, Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο οποίος θέλησε να του εκφράσει τη συμπαράστασή του.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Καμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού του Ολυμπιακού με τον Βόλο. Ο τραυματισμός του έχει προκαλέσει ανησυχία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο Μαροκινός φορ αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας του Πειραιά. Μετά τον τραυματισμό του, ο ποδοσφαιριστής χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση.

Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι ο Αγιούμπ Ελ Καμπί υπέστη κάταγμα κνήμης. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα. Η περίοδος αποκατάστασης αναμένεται να είναι μακρά, καθώς ο τραυματισμός θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρός για έναν επαγγελματία αθλητή.

Η επίσκεψη του Γιουσέφ Ελ Αραμπί

Ένας από τους πρώτους που έσπευσαν να βρεθούν δίπλα στον Αγιούμπ Ελ Καμπί ήταν ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Ο Μαροκινός επιθετικός, ο οποίος είναι συμπατριώτης του Ελ Καμπί, επισκέφθηκε τον τραυματισμένο ποδοσφαιριστή στο νοσοκομείο. Ο Ελ Αραμπί είναι ένας παλιός γνώριμος του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο οποίος θεωρείται θρύλος του Ολυμπιακού και αρχισκόρερ του στην Ευρώπη, αγωνίζεται πλέον στην Ελλάδα για λογαριασμό της Μαρκό στη Super League 2. Η επίσκεψή του στον Αγιούμπ Ελ Καμπί πραγματοποιήθηκε μετά το ματς της ομάδας του με τον Πανσερραϊκό, δείχνοντας την άμεση επιθυμία του να σταθεί στο πλευρό του συμπατριώτη του.

Οι ευχές και η συμπαράσταση

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί θέλησε να δει από κοντά τον Αγιούμπ Ελ Καμπί και να του ευχηθεί ταχεία ανάρρωση. Η κίνησή του αυτή έρχεται να προστεθεί στις εκδηλώσεις συμπαράστασης που δέχεται ο άτυχος ποδοσφαιριστής από διάφορους χώρους. Ο Ελ Αραμπί, μάλιστα, ανάρτησε και μία φωτογραφία με τον Ελ Καμπί, μεταφέροντας το μήνυμα της στήριξης.

Η παρουσία του Ελ Αραμπί στο νοσοκομείο, ως πρώην συμπαίκτης του Ελ Καμπί στον Ολυμπιακό, υπογραμμίζει τους δεσμούς που αναπτύσσονται μεταξύ των αθλητών. Η ευχή του για γρήγορη επιστροφή στη δράση αντανακλά την επιθυμία όλης της ποδοσφαιρικής κοινότητας να δει τον Ελ Καμπί ξανά στα γήπεδα.

Άλλες επισκέψεις συμπαράστασης

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί έχει λάβει πολλές επισκέψεις συμπαράστασης στο νοσοκομείο, δείχνοντας ότι βρίσκεται στο πλευρό του μεγάλο μέρος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μεταξύ των προσώπων που τον έχουν επισκεφθεί είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος θέλησε να του εκφράσει την υποστήριξή του.

Επίσης, στο νοσοκομείο βρέθηκε και ο Αζεντίν Ουναΐ, συμπατριώτης του Ελ Καμπί και άσος του Παναθηναϊκού. Ο Ουναΐ επισκέφθηκε τον τραυματισμένο επιθετικό μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ, δείχνοντας ότι η αλληλεγγύη υπερβαίνει τις αντιπαλότητες των ομάδων. Όλοι επιθυμούν να βρεθούν δίπλα στον άτυχο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Η κατάσταση του ποδοσφαιριστή

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί νοσηλεύεται μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε λόγω του σοβαρού τραυματισμού του. Το κάταγμα κνήμης που υπέστη στον Βόλο τον αναγκάζει να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ανάρρωσή του θα απαιτήσει υπομονή και εντατική αποκατάσταση.

Οι επισκέψεις και οι ευχές από συμπαίκτες, πρώην συμπαίκτες και παράγοντες του ποδοσφαίρου αποτελούν σημαντική ψυχολογική στήριξη για τον Αγιούμπ Ελ Καμπί. Η ποδοσφαιρική κοινότητα παρακολουθεί την πορεία της ανάρρωσής του, με την ελπίδα για την ταχύτερη δυνατή επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit