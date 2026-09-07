Τα προειδοποιητικά σημάδια πριν από ένα έμφραγμα: Το σώμα δίνει ενδείξεις

Η καρδιακή προσβολή δεν ξεκινά πάντοτε με τον κλασικό έντονο πόνο στο στήθος, καθώς το σώμα μπορεί να αρχίσει να στέλνει προειδοποιητικά μηνύματα ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες πριν από ένα καρδιακό επεισόδιο. Η έγκαιρη αναζήτηση βοήθειας μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια, δεδομένου ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως.

Η σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης

Οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι η υψηλή αρτηριακή πίεση, ο διαβήτης, το κάπνισμα και η έλλειψη σωματικής άσκησης συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για καρδιακή προσβολή. Ωστόσο, δεν είναι ευρέως γνωστό ότι το σώμα μπορεί να δώσει ενδείξεις πριν από το επεισόδιο.

Καρδιολόγοι επισημαίνουν ότι υπάρχουν συγκεκριμένα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν πριν από ένα έμφραγμα και τα οποία δεν πρέπει να αγνοούνται. Η έγκαιρη αναγνώρισή τους είναι κρίσιμη, καθώς μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή σοβαρών επιπλοκών.

Η στηθάγχη ως προειδοποιητικό σημάδι

Η στηθάγχη, που ορίζεται ως ο διαλείπων πόνος στο στήθος, μπορεί να αποτελεί ένα από τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια. Αυτός ο πόνος μπορεί να προκαλείται από τη σταδιακή συσσώρευση αθηρωματικής πλάκας στο εσωτερικό των αρτηριών και είναι πιθανό να υποδηλώνει ότι ένα έμφραγμα ή άλλο καρδιακό επεισόδιο μπορεί να συμβεί τις επόμενες ημέρες.

Παρόμοιο σύμπτωμα μπορεί να προκαλέσει και μια στένωση ή ένας σπασμός των αρτηριών που βρίσκονται στην εξωτερική επιφάνεια της καρδιάς. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η στηθάγχη δεν εκδηλώνεται πάντοτε ως ξεκάθαρος πόνος. Μπορεί να γίνει αντιληπτή ως πίεση, βάρος, σφίξιμο ή γενικότερη δυσφορία στην περιοχή του στήθους.

Αντανακλαστικός πόνος και άλλα συμπτώματα

Ενώ έχουμε συνηθίσει να συνδέουμε το έμφραγμα με έναν ξαφνικό πόνο στο αριστερό χέρι, τα πρώτα προειδοποιητικά συμπτώματα μπορεί να είναι πολύ λιγότερο προφανή. Η στηθάγχη, πέρα από πόνο ή πίεση στο στήθος, μπορεί ιδιαίτερα στους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους να συνοδεύεται από πόνο που αντανακλά προς τον λαιμό, τον ώμο ή το χέρι.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να υπάρχει ένα αίσθημα μουδιάσματος ή ενόχλησης που ανεβαίνει προς τη γνάθο. Επειδή αυτά τα συμπτώματα μπορούν εύκολα να αποδοθούν σε μυοσκελετικό πρόβλημα ή σε κάτι φαινομενικά ασήμαντο, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν εμφανίζονται χωρίς προφανή αιτία ή συνδυάζονται με άλλα ύποπτα σημάδια.

Δύσπνοια και ανεξήγητη κόπωση

Το να αρχίσει κάποιος να λαχανιάζει πολύ πιο εύκολα από ό,τι συνήθως μπορεί επίσης να αποτελέσει προειδοποιητικό σημάδι. Αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό κατά τη διάρκεια μιας φαινομενικά απλής καθημερινής δραστηριότητας, όπως όταν κάποιος ασχολείται με μια μικρή δουλειά στο σπίτι ή κάνει εργασίες στον κήπο και ξαφνικά διαπιστώνει ότι δυσκολεύεται περισσότερο από το συνηθισμένο να αναπνεύσει.

Μια ανεξήγητη αλλαγή στην αντοχή, ιδιαίτερα όταν είναι ξαφνική ή συνοδεύεται από πόνο, πίεση ή μούδιασμα, δεν πρέπει να περνά απαρατήρητη. Επιπλέον, ο κοιλιακός πόνος, η ναυτία και η γενικότερη έντονη κόπωση μπορούν επίσης να αποτελέσουν πιθανά προειδοποιητικά συμπτώματα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr