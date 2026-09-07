Εξαγγελίες για την πρόληψη στην υγεία: Δωρεάν έλεγχος καρκίνου του δέρματος και επαναφορά του Dentist Pass

Στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι εξαγγελίες για τον τομέα της Υγείας επικεντρώθηκαν στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση. Ανακοινώθηκε η έναρξη δωρεάν προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος για όλο τον πληθυσμό. Παράλληλα, γνωστοποιήθηκε η επαναφορά του προγράμματος Dentist Pass για παιδιά το 2027, ενισχύοντας τις δράσεις του «Προλαμβάνω» με εθνικούς πόρους. Αυτές οι πρωτοβουλίες σηματοδοτούν τη δέσμευση της κυβέρνησης για τη μετατόπιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από τη θεραπεία στην πρόληψη.

Η έμφαση στην πρόληψη και τις νέες δράσεις

Η κυβέρνηση επιμένει στην πρόληψη, όπως προέκυψε από τις δηλώσεις και τις εξαγγελίες τόσο του πρωθυπουργού όσο και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η μετατόπιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) από την απλή θεραπεία στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση φαίνεται να παραμένει μία από τις βασικές προτεραιότητες.

Στο πλαίσιο αυτών των εξαγγελιών, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, παρουσίασαν τις νέες δράσεις προσυμπτωματικού ελέγχου. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν την επέκταση υφιστάμενων προγραμμάτων, καθώς και την επιστροφή παρεμβάσεων που απευθύνονται ειδικά στα παιδιά, με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας υγείας.

Δωρεάν προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του δέρματος

Μία από τις βασικές εξαγγελίες που έγιναν από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, κατά την εκδήλωση με τίτλο «Το ΕΣΥ όπως το θες εσύ – Απολογισμός έργου», ήταν η έναρξη δωρεάν προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος. Αυτός ο έλεγχος θα είναι διαθέσιμος για όλο τον πληθυσμό, ενισχύοντας σημαντικά τις προσπάθειες έγκαιρης διάγνωσης.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ξεκινάμε με χρήματα του ΕΣΠΑ με όλες τις μονάδες μας από τα Κέντρα Υγείας θα κάνουμε screening όλου του πληθυσμού για τον καρκίνο του δέρματος, ένα καρκίνο που, αν τον “πιάσεις” στην αρχή, προλαμβάνεται και θεραπεύεται». Σύμφωνα με πληροφορίες, πίσω από αυτή την εξαγγελία έχει ήδη στηθεί ο βασικός σχεδιασμός του προγράμματος. Η δράση, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, είχε κατατεθεί ως σχετική πρόταση εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια και έλαβε πρόσφατα το τελικό «πράσινο φως» για την υλοποίησή της.

Οργανωτικός σχεδιασμός και πιλοτικές εφαρμογές

Για την επιστημονική οργάνωση και την αποτελεσματική λειτουργία του νέου προγράμματος, δημιουργείται μία κοινή ομάδα εργασίας. Σε αυτή την ομάδα θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από το Νοσοκομείο Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων «Ανδρέας Συγγρός» στην Αθήνα, καθώς και από το «Ιπποκρατείο» στη Θεσσαλονίκη. Το «Ιπποκρατείο» θα έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και τον συντονισμό των δράσεων στη Βόρεια Ελλάδα.

Τον συνολικό επιχειρησιακό συντονισμό του προγράμματος αναλαμβάνει το Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός». Παράλληλα, η πρόληψη του μελανώματος και άλλων δερματικών αλλοιώσεων δοκιμάζεται ήδη πιλοτικά σε συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, οι οποίοι έχουν αυξημένη έκθεση στον ήλιο λόγω της φύσης της εργασίας τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας, όπου οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) ξεκίνησαν την Παρασκευή μηνιαίους δερματολογικούς ελέγχους και χαρτογράφηση σπίλων σε αλιείς.

Επαναφορά του Dentist Pass για παιδιά το 2027

Πέρα από τις πρωτοβουλίες για τον καρκίνο του δέρματος, μία ακόμη σημαντική εξαγγελία αφορά την επαναφορά του προγράμματος Dentist Pass, το οποίο απευθύνεται στα παιδιά. Το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να επανέλθει και να τεθεί σε εφαρμογή το έτος 2027, προσφέροντας εκ νέου οδοντιατρική φροντίδα.

Η δράση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική του Υπουργείου Υγείας για την ενίσχυση της πρόληψης και την παροχή δωρεάν εξετάσεων. Οι πρωτοβουλίες αυτές υλοποιούνται μέσω των προγραμμάτων του «Προλαμβάνω», τα οποία χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, με στόχο τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού από μικρή ηλικία.

Με πληροφορίες από: Newsit