Η φαρμακευτική αγορά προχωρά στο «χάπι της άσκησης»

Η φαρμακευτική αγορά εισέρχεται σε μια νέα εποχή, με εταιρείες να προσπαθούν να αναπτύξουν σκευάσματα που υπόσχονται να αντικαταστήσουν ακόμα και τη σωματική άσκηση. Πρόσφατα, η φαρμακευτική εταιρεία Enveda ανακοίνωσε τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής για ένα πειραματικό φάρμακο, το ENV-308, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να μιμείται τη «χημεία της άσκησης» σε ένα καθημερινό χάπι. Αυτή η εξέλιξη εγείρει συζητήσεις σχετικά με την τάση της κοινωνίας προς τις εύκολες λύσεις στην υγεία και την ευεξία.

Η αναζήτηση της εύκολης λύσης στην υγεία

Η δημιουργία του «χαπιού της άσκησης» αποτελεί ένα από τα πιο ακραία συμπτώματα μιας κοινωνίας που φαίνεται να εθίζεται στην αναζήτηση εύκολων λύσεων για την υγεία. Η τάση αυτή παρατηρείται ήδη με την εκρηκτική άνοδο των ενέσιμων σκευασμάτων για τον διαβήτη, όπως το Ozempic και το Mounjaro. Αυτά τα σκευάσματα χρησιμοποιούνται πλέον αλόγιστα από άτομα που επιδιώκουν γρήγορο αδυνάτισμα, παρακάμπτοντας τη διατροφή, τη γυμναστική και γενικότερα έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Σε αυτό το πλαίσιο, η φαρμακευτική αγορά προχωρά στο επόμενο στάδιο, με εταιρείες να στοχεύουν στην εξάλειψη της ίδιας της σωματικής κίνησης, δημιουργώντας ένα χάπι που θα την αντικαθιστά. Η υπόσχεση να μεταφερθεί η «χημεία της άσκησης» σε ένα καθημερινό χάπι που θα προσφέρει τα οφέλη της σωματικής άσκησης, θεωρείται από πολλούς ως μέρος της απόλυτης εμπορευματοποίησης της ανθρώπινης υγείας.

Το πειραματικό φάρμακο ENV-308 της Enveda

Η φαρμακευτική εταιρεία Enveda είναι αυτή που ανακοίνωσε το «χάπι της άσκησης», το οποίο υπόσχεται τα οφέλη της σωματικής άσκησης. Η εταιρεία παρουσίασε τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής για το πειραματικό φάρμακο ENV-308. Το συγκεκριμένο σκεύασμα έχει σχεδιαστεί με στόχο να μιμείται μια ουσία που παράγεται φυσικά από τον ανθρώπινο οργανισμό κατά τη διάρκεια της γυμναστικής.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της Enveda, ο πρωταρχικός στόχος του ENV-308 είναι να μεταφέρει τη «χημεία της άσκησης» σε ένα καθημερινό δισκίο. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία φιλοδοξεί να προσφέρει μια βιώσιμη και πρακτική λύση, η οποία θα μπορεί να ενσωματώνεται εύκολα στις καθημερινές συνήθειες των ανθρώπων και να υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη υγεία τους.

Ο μηχανισμός δράσης και τα πρώτα ευρήματα

Το πειραματικό χάπι υποτίθεται ότι μιμείται ένα συγκεκριμένο μόριο, το οποίο ονομάζεται Lac-Phe. Το μόριο αυτό παράγεται στον οργανισμό τόσο κατά τη διάρκεια της έντονης σωματικής άσκησης όσο και μετά την κατανάλωση φαγητού. Ο μηχανισμός αυτός είναι κεντρικός στην προσπάθεια του φαρμάκου να αναπαράγει τα βιολογικά οφέλη της κίνησης.

Οι πρώτες δοκιμές του ENV-308 πραγματοποιήθηκαν σε μια ομάδα 88 υγιών εθελοντών. Τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών δεν έδειξαν την εμφάνιση σοβαρών παρενεργειών, γεγονός που αποτελεί ένα αρχικό θετικό στοιχείο για την ασφάλεια του σκευάσματος. Ωστόσο, παρά τα ενθαρρυντικά αυτά ευρήματα, παραμένει ένα κεντρικό ερώτημα: είναι εφικτό η χημεία να υποκαταστήσει πλήρως τη φυσική μηχανική και τις πολύπλοκες λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος;

Η νευροανάδραση ως ιστορικό παράδειγμα

Η συζήτηση γύρω από την αντικατάσταση της φυσικής κίνησης από φαρμακευτικά σκευάσματα φέρνει στο προσκήνιο παλαιότερες τεχνολογικές προσεγγίσεις, όπως η τεχνητή ενεργοποίηση μέσω νευροανάδρασης. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν για ανθρώπους που είχαν υποστεί ακρωτηριασμούς, συχνά λόγω τραυματισμών σε πολεμικές συγκρούσεις.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ακρωτηριασμένοι ασθενείς παρακολουθούσαν την κίνηση σε έναν υπολογιστή. Μέσω αυτής της οπτικής διέγερσης, το νευρικό τους σύστημα ενεργοποιούσε ξανά τις εγκεφαλικές περιοχές που ήταν υπεύθυνες για την κίνηση. Επειδή ο ανθρώπινος εγκέφαλος διατηρούσε τη μνήμη της κίνησης, οι ασθενείς μπορούσαν να αρχίσουν να κινούν και να ενεργοποιούν το υπάρχον μέρος του μέλους τους, ακόμα κι αν το ακρωτηριασμένο τμήμα έλειπε. Η ανάπτυξη ενός χαπιού που επηρεάζει τους μηχανισμούς μεταφοράς πληροφοριών για κίνηση και άσκηση στον εγκέφαλο, θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο σε αυτές τις πολύπλοκες εγκεφαλικές λειτουργίες.

Με πληροφορίες από: Reader