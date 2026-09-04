Ιός του Δυτικού Νείλου: Η Αττική παραμένει στο επίκεντρο, με νέους δήμους στη λίστα κρουσμάτων

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας από τον ιό του Δυτικού Νείλου και κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, καθώς αναμένεται να συνεχιστεί η διασπορά του. Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, η περιοχή της Αττικής εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της κυκλοφορίας του ιού, ενώ παράλληλα, νέοι δήμοι του λεκανοπεδίου έχουν προστεθεί στις περιοχές όπου έχουν ήδη καταγραφεί κρούσματα.

Συνεχής επαγρύπνηση και ατομική προστασία

Με δεδομένο ότι η δραστηριότητα των κουνουπιών διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, λόγω των επικρατουσών καιρικών συνθηκών, ο ΙΣΑ τονίζει ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας παραμένει η αυστηρή τήρηση των ατομικών μέτρων. Αυτή η σύσταση κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του ιού.

Περιορισμένη αποτελεσματικότητα των εκ των υστέρων παρεμβάσεων

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών επισημαίνει ότι μετά την εμφάνιση ανθρώπινων κρουσμάτων, τα περιθώρια για ουσιαστική προληπτική παρέμβαση είναι πλέον περιορισμένα. Οι εκ των υστέρων ψεκασμοί παρουσιάζουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα, καθιστώντας την πρόληψη και τη φυσική διαχείριση των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών, πριν την εμφάνιση ανθρώπινων κρουσμάτων, το πρωταρχικό μέσο άμυνας.

Η Αττική στο επίκεντρο και η στρατηγική πρόληψης

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, «η Αττική παραμένει στο επίκεντρο και η εμφάνιση νέων δήμων με κρούσματα επιβεβαιώνει ότι απαιτείται σταθερή και επιστημονικά τεκμηριωμένη στρατηγική πρόληψης». Η διαρκής παρακολούθηση και η εφαρμογή στοχευμένων μέτρων είναι κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ο κ. Πατούλης απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να μην εφησυχάζουν, καθώς «η μετάδοση του ιού συνεχίζεται και κατά τον μήνα Σεπτέμβριο». Τόνισε ότι είναι απαραίτητο καθένας να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα ατομικής προστασίας και να εξαλείφει τις εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών στους ιδιωτικούς χώρους.

«Με υπευθυνότητα και σωστή ενημέρωση, θωρακίζουμε την υγεία μας και την υγεία των γύρω μας», κατέληξε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr