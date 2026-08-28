Οσφυαλγία και αυχεναλγία: Το τίμημα της ξαπλώστρας το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι συνδέεται άμεσα με τη χαλάρωση στην παραλία, ωστόσο η παρατεταμένη παραμονή στην ξαπλώστρα εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους για τη σπονδυλική στήλη. Η σωματική αδράνεια σε συνδυασμό με τις μη ανατομικές στάσεις του σώματος αποτελεί συχνά την αιτία για την εκδήλωση οξέων επεισοδίων οσφυαλγίας και πόνου στον αυχένα.

Η ανατομική παγίδα της χαλάρωσης

Η παρατεταμένη ακινησία σε μια συμβατική ξαπλώστρα μπορεί να προκαλέσει πόνο στη μέση και τον αυχένα. Αυτό συμβαίνει καθώς απενεργοποιούνται οι σταθεροποιητικοί μύες του κορμού, μεταφέροντας υπερβολικά φορτία στους μεσοσπονδύλιους δίσκους και αλλοιώνοντας τη φυσιολογική οσφυϊκή λόρδωση.

Ο Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης, Διευθυντής Τμήματος Σπονδυλικής Στήλης & Σκολίωσης στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και επιστημονικός Διευθυντής και υπεύθυνος του τμήματος σπονδυλικής στήλης της Osteon Orthopedic & Spine Clinic, δρ Κωνσταντίνος Σταραντζής, επισημαίνει ότι αυτή η εμβιομηχανική καταπόνηση, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και την αφυδάτωση, ευθύνεται για τη στατιστικά τεκμηριωμένη έξαρση της οξείας οσφυαλγίας κατά τους θερινούς μήνες.

Πώς επηρεάζονται οι καμπυλότητες της σπονδυλικής στήλης

Οι περισσότερες ξαπλώστρες και οι καρέκλες θαλάσσης δεν διαθέτουν τον απαραίτητο σχεδιασμό για την υποστήριξη των φυσιολογικών καμπυλοτήτων της σπονδυλικής στήλης. Όταν το σώμα βυθίζεται σε μια μαλακή ξαπλώστρα, ή σε ξαπλώστρα που το ύφασμά της έχει χαλαρώσει από τη χρήση, ή σε μια αιώρα για ώρες, η φυσιολογική λόρδωση της οσφυϊκής μοίρας αλλοιώνεται.

Συνέπεια αυτής της αλλοίωσης είναι η πίεση να μεταφέρεται απευθείας στους μεσοσπονδύλιους δίσκους και στους παρασπονδυλικούς μύες, οι οποίοι υπερδιατείνονται και σταδιακά εξασθενούν. Αυτή η ασύμμετρη φόρτιση των ιστών μπορεί να πυροδοτήσει ή να επιδεινώσει προϋπάρχουσες παθήσεις, όπως η δισκοκήλη και η σπονδυλοαρθρίτιδα.

Επιδείνωση από καθημερινές συνήθειες και αφυδάτωση

Η κατάσταση επιδεινώνεται όταν η χαλάρωση στην ξαπλώστρα συνδυάζεται με δραστηριότητες όπως το διάβασμα ενός βιβλίου ή η χρήση κινητού τηλεφώνου. Η κάμψη του αυχένα προς τα εμπρός και η ταυτόχρονη καθοδική κλίση της θωρακικής μοίρας προκαλούν έντονη μηχανική καταπόνηση. Το βάρος που καλείται να σηκώσει ο αυχένας πολλαπλασιάζεται, έχοντας ως αποτέλεσμα την πρόκληση μυϊκής κόπωσης, σπασμών και αυχενικού συνδρόμου.

Επιπλέον, η πολύωρη ακινησία κάτω από τον ήλιο μειώνει την αιμάτωση των μυϊκών ομάδων της μέσης, καθιστώντας τες δύσκαμπτες. Το φαινόμενο της αλλοίωσης της οσφυϊκής λόρδωσης επιτείνεται δραματικά από την καλοκαιρινή αφυδάτωση.

Ο κίνδυνος της απότομης κίνησης

Η ξαφνική έγερση από την ξαπλώστρα, ειδικά αν γίνει με απότομη στροφική κίνηση του κορμού, μπορεί να προκαλέσει έντονο μυϊκό σπασμό. Αυτό συμβαίνει γιατί η ικανότητα του νευρικού συστήματος να αντιλαμβάνεται τη θέση, την κίνηση και την ισορροπία των μελών του στον χώρο μειώνεται με τη χαλάρωση.

Δηλαδή, όταν κάποιος παραμένει ακίνητος για ώρα, οι υποδοχείς που είναι υπεύθυνοι για την αντίληψη αυτή επηρεάζονται, καθιστώντας το σώμα πιο ευάλωτο σε τραυματισμούς κατά την απότομη κίνηση.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr