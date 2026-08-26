Τραγωδία σε νοσοκομείο του Πακιστάν: Τουλάχιστον 14 βρέφη νεκρά από φωτιά

Τουλάχιστον 14 νεογέννητα βρέφη έχασαν τη ζωή τους στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε μονάδα νεογνών δημόσιου νοσοκομείου. Η τραγωδία προκλήθηκε από βλάβη σε κλιματιστικό και έχει προκαλέσει την έντονη οργή των γονέων έξω από το νοσοκομείο. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν διέταξε άμεση διερεύνηση των αιτιών του περιστατικού, τονίζοντας την ανάγκη εντοπισμού των υπευθύνων.

Το χρονικό της καταστροφής στο PIMS

Η φονική πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 06:45 το πρωί, τοπική ώρα, σε μαιευτική κλινική που στεγάζεται στη γυναικολογική πτέρυγα του Ινστιτούτου Ιατρικών Επιστημών του Πακιστάν (PIMS). Σύμφωνα με αναφορές του τοπικού τηλεοπτικού δικτύου Geo TV, η πυρκαγιά προκλήθηκε από βλάβη και έκρηξη σε μονάδα κλιματισμού.

Η κλινική μητρικής και βρεφικής υγείας του νοσοκομείου, όπου ξέσπασε η φωτιά, βρίσκεται στον τρίτο όροφο. Οι φλόγες τύλιξαν τη μονάδα νεογνών, με αποτέλεσμα την απώλεια των δεκατεσσάρων βρεφών. Το περιστατικό έχει χαρακτηριστεί ως η πιο φονική πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε νοσοκομείο της χώρας τα τελευταία χρόνια.

Αριθμός θυμάτων και διασωθέντες

Οι τοπικές αρχές της πρωτεύουσας του Πακιστάν ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι «συνολικά 14 παιδιά έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό». Η εκπρόσωπος του PIMS, Δρ. Ανίζα Τζαλίλ, δήλωσε στην εφημερίδα Dawn ότι στη συγκεκριμένη μονάδα νοσηλεύονταν 15 μωρά τη στιγμή της πυρκαγιάς.

Περαιτέρω πληροφορίες αναφέρουν ότι στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου βρίσκονταν 16 μωρά όταν ξέσπασε η φωτιά. Από αυτά, μόνο ένα νεογέννητο κατάφερε να διασωθεί από τις φλόγες. Η ταυτοποίηση των νεκρών βρεφών θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικών εξετάσεων, μια διαδικασία που αναμένεται να είναι χρονοβόρα και ψυχοφθόρα για τις οικογένειες.

Η άμεση επέμβαση των αρχών

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα στο σημείο της τραγωδίας, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς. Κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της σε άλλα τμήματα του νοσοκομείου. Παράλληλα, ξεκίνησε η διαδικασία εκκένωσης των ασθενών και η ασφάλιση της πληγείσας περιοχής.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης διάσωσης, οι διασώστες απεγκλώβισαν συνολικά 19 άτομα από τις φλόγες. Μεταξύ αυτών ήταν δέκα γυναίκες, επτά παιδιά και δύο άνδρες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Οι τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου για να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Αντιδράσεις και έρευνα για τους υπεύθυνους

Η τραγωδία έχει προκαλέσει κύμα οργής και θλίψης σε όλο το Πακιστάν, με τους γονείς των αδικοχαμένων βρεφών να εκφράζουν τον πόνο και την αγανάκτησή τους έξω από το νοσοκομείο. Η κοινή γνώμη ζητά απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά και για την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας.

Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, αντέδρασε άμεσα, διατάσσοντας τις αρχές να διεξαγάγουν ενδελεχή και άμεση έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Σε ανακοίνωση του γραφείου του υπογράμμισε την ανάγκη να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι για το περιστατικό και να ληφθούν τα αυστηρότερα δυνατά μέτρα εναντίον τους.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit