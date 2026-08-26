Προθεσμία για φορολογικές δηλώσεις και αναδρομικά: Ποιοι πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική έως το τέλος του 2026

Μία σημαντική προθεσμία τίθεται για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων, οι οποίοι έχουν χρονικό περιθώριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 για να υποβάλουν δηλώσεις ή τροποποιητικές δηλώσεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η έγκαιρη υποβολή είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθούν πρόσθετες επιβαρύνσεις και τυχόν πρόστιμα που θα μπορούσαν να προκύψουν. Η ρύθμιση αυτή αφορά διάφορες περιπτώσεις, από την είσπραξη αναδρομικών ποσών μέχρι την κάλυψη τεκμηρίων και την αλλαγή φορολογικής κατοικίας.

Οι κατηγορίες που αφορά η προθεσμία

Η προθεσμία έως το τέλος του 2026 αφορά συγκεκριμένες ομάδες φορολογουμένων που πρέπει να προβούν σε ενέργειες προς την ΑΑΔΕ. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται όσοι εισέπραξαν αναδρομικά ποσά μέσα στο 2025. Επίσης, όσοι χρειάζονται χρηματικές γονικές παροχές για την κάλυψη τεκμηρίων πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου.

Στην ίδια κατηγορία εμπίπτουν και οι κληρονόμοι φορολογουμένων που απεβίωσαν μέσα στο 2025, οι οποίοι οφείλουν να διευθετήσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις των αποβιωσάντων. Τέλος, η προθεσμία αφορά και όσους μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό, οι οποίοι πρέπει να υποβάλουν τις απαραίτητες δηλώσεις στην ΑΑΔΕ.

Αναδρομικά ποσά: Ποιοι επηρεάζονται

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από μισθωτούς, συνταξιούχους, γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και άλλους φορολογούμενους που έλαβαν αναδρομικά ποσά μέσα στο 2025. Αυτοί οι φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του 2026. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η υποχρέωση αυτή ισχύει ανεξάρτητα από το φορολογικό έτος στο οποίο αφορούν τα συγκεκριμένα αναδρομικά ποσά.

Η διαδικασία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για αναδρομικά ποσά έχει καθιερωθεί ηλεκτρονικά από το φορολογικό έτος 2015 και μετά. Κάθε τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται ξεχωριστά για κάθε έτος στο οποίο ανάγονται τα αναδρομικά, διασφαλίζοντας την ορθή καταγραφή και εκκαθάριση των ποσών.

Η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής

Για την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, ο φορολογούμενος θα πρέπει να συνδεθεί στον προσωπικό του λογαριασμό στην ψηφιακή πύλη myAADE. Αφού συνδεθεί, θα πρέπει να επιλέξει το φορολογικό έτος που αφορά τα αναδρομικά ποσά που εισέπραξε. Για παράδειγμα, εάν τα αναδρομικά που εισπράχθηκαν το 2025 αφορούν το φορολογικό έτος 2023, ο φορολογούμενος θα πρέπει να επιλέξει το έτος υποβολής δήλωσης 2024.

Στη συνέχεια, ο χρήστης επιλέγει την επιλογή «Τροποποιητική δήλωση και Δήλωση Αναδρομικών Ε1». Τα σχετικά ποσά εμφανίζονται αυτόματα στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης. Μετά τον απαραίτητο έλεγχο των στοιχείων, η δήλωση υποβάλλεται οριστικά, με την προθεσμία να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Οριστική υποβολή και εκκαθαριστικό

Με την οριστική υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, η ΑΑΔΕ προχωρά στην έκδοση ενός νέου εκκαθαριστικού σημειώματος. Αυτό το νέο σημείωμα θα περιλαμβάνει τον επιπλέον φόρο που τυχόν προκύπτει από την προσθήκη των αναδρομικών ποσών ή άλλων διορθώσεων που έγιναν μέσω της τροποποιητικής δήλωσης. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει τη σωστή φορολογική απεικόνιση των εισοδημάτων.

Είναι σημαντικό για τους φορολογούμενους να ελέγξουν προσεκτικά το νέο εκκαθαριστικό σημείωμα και να ενημερωθούν για το ποσό του επιπλέον φόρου που καλούνται να καταβάλουν. Η έγκαιρη ενημέρωση και ο προγραμματισμός της πληρωμής είναι καθοριστικής σημασίας για την αποφυγή περαιτέρω επιβαρύνσεων.

Τρόποι εξόφλησης του φόρου

Ο επιπλέον φόρος που προκύπτει από την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης μπορεί να καταβληθεί με διάφορους τρόπους. Μία επιλογή είναι η εφάπαξ εξόφληση του ποσού, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί έως το τέλος Ιανουαρίου 2027. Αυτή η επιλογή είναι κατάλληλη για όσους επιθυμούν να διευθετήσουν άμεσα την οφειλή τους.

Εναλλακτικά, ο φόρος μπορεί να ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση οφειλών, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα εξόφλησης σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις. Για τους συνταξιούχους, υπάρχει μια επιπλέον ευνοϊκή δυνατότητα: μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο σε έως και 48 μηνιαίες δόσεις, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην αρμόδια φορολογική υπηρεσία. Αυτή η πρόβλεψη παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στους συνταξιούχους για την τακτοποίηση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit