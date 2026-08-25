Οι πρώτοι θάνατοι από ιλαρά στην Πενσιλβάνια το 2026 – Στα υψηλότερα επίπεδα τα κρούσματα στις ΗΠΑ

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ιλαρά στην Πενσιλβάνια, γεγονός που σηματοδοτεί τους πρώτους θανάτους από τη νόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες για το έτος 2026. Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων ιλαράς εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες, με την έξαρση να συμπίπτει με τη μείωση των ποσοστών εμβολιασμού και την παραπληροφόρηση σχετικά με τα εμβόλια. Οι δύο θανόντες ήταν ανεμβολίαστοι κάτοικοι της κομητείας Λάνκαστερ, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρχών.

Οι πρώτοι θάνατοι στην Πενσιλβάνια μετά από δεκαετίες

Οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από ιλαρά στην Πενσιλβάνια ήταν κάτοικοι της κομητείας Λάνκαστερ και δεν είχαν εμβολιαστεί κατά της νόσου, όπως επιβεβαίωσε το υπουργείο Υγείας της πολιτείας. Οι αρχές, επικαλούμενες λόγους προστασίας της ιδιωτικότητας, δεν έδωσαν στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα περιστατικά.

Οι εν λόγω θάνατοι αποτελούν τους πρώτους από ιλαρά που καταγράφονται στην Πενσιλβάνια εδώ και 35 χρόνια. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της τρέχουσας κατάστασης στην πολιτεία, η οποία συγκαταλέγεται στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από την πρόσφατη έξαρση της νόσου.

Η ευρύτερη εικόνα της ιλαράς στις ΗΠΑ

Σε εθνικό επίπεδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβεβαιώσει συνολικά 2.777 κρούσματα ιλαράς μέχρι τις 20 Αυγούστου του τρέχοντος έτους. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων που έχει καταγραφεί μέσα σε μία μόνο χρονιά, από τη μεγάλη αναζωπύρωση της νόσου που είχε σημειωθεί την περίοδο 1989-1991.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της τριετίας, είχαν καταγραφεί περίπου 55.000 μολύνσεις και 123 θάνατοι σε ολόκληρη τη χώρα. Η τρέχουσα κατάσταση φέρνει ξανά στο προσκήνιο την απειλή της ιλαράς, μιας νόσου που θεωρούνταν ουσιαστικά εξαλειφθείσα στην πολιτεία της Πενσιλβάνια για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Η κατάσταση στην Πενσιλβάνια και η δήλωση της υπουργού Υγείας

Η πολιτεία της Πενσιλβάνια έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 393 κρούσματα ιλαράς, τα οποία έχουν εντοπιστεί σε 28 διαφορετικές κομητείες. Από αυτά τα κρούσματα, ένα σημαντικό μέρος, συγκεκριμένα τα 185, έχουν καταγραφεί στην κομητεία Λάνκαστερ, την ίδια περιοχή όπου σημειώθηκαν και οι δύο πρόσφατοι θάνατοι.

Η υπουργός Υγείας της Πενσιλβάνια, Ντέμπρα Μπόγκεν, προέβη σε δήλωση σχετικά με την κατάσταση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «επειδή η ιλαρά είχε ουσιαστικά εξαλειφθεί στην πολιτεία για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος με τη νόσο και δεν αντιλαμβάνεται πλήρως πόσο σοβαρή μπορεί να γίνει».

Μείωση των ποσοστών εμβολιασμού και η σημασία της συλλογικής ανοσίας

Η έξαρση της ιλαράς συμπίπτει με μια γενικότερη μείωση των ποσοστών εμβολιασμού, γεγονός που θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για την εξάπλωση της νόσου. Για την αποτελεσματική αποτροπή μεγάλων εξάρσεων μέσω της συλλογικής ανοσίας, οι ειδικοί υπογραμμίζουν την ανάγκη για εμβολιαστική κάλυψη που να ανέρχεται σε 95% και άνω του πληθυσμού.

Στην Πενσιλβάνια, τα στοιχεία δείχνουν μια μικρή αλλά υπαρκτή πτώση στα ποσοστά εμβολιασμού. Κατά το σχολικό έτος 2025-2026, το 93,2% των παιδιών ηλικίας νηπιαγωγείου είχε λάβει τις δύο απαιτούμενες δόσεις του εμβολίου. Το ποσοστό αυτό παρουσιάζει μείωση σε σύγκριση με το 93,7% που είχε καταγραφεί την αμέσως προηγούμενη σχολική χρονιά.

Το εμβόλιο MMR, το οποίο προσφέρει προστασία έναντι της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς, παρέχει προστασία περίπου 97% απέναντι στον ιό, εφόσον χορηγηθούν και οι δύο δόσεις. Η έξαρση της νόσου συνδέεται άμεσα με τη μείωση των ποσοστών εμβολιασμού και την παραπληροφόρηση που κυκλοφορεί σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.

Με πληροφορίες από: Enikos