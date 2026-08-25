Η απώλεια του Δημήτρη Κόκοτα και η συγκινητική του σχέση με τον πατέρα του, Σταμάτη

Ο Δημήτρης Κόκοτας, τραγουδιστής και γιος του αξέχαστου Σταμάτη Κόκοτα, απεβίωσε τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 57 ετών. Η θλιβερή είδηση προκάλεσε σοκ στον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και στο πανελλήνιο, βυθίζοντας σε βαθιά θλίψη την οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του.

Η μάχη με την υγεία και η αφοσίωση της συζύγου

Η περιπέτεια της υγείας του Δημήτρη Κόκοτα ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024, όταν υπέστη έμφραγμα. Από αυτό το σοβαρό περιστατικό, ο τραγουδιστής δεν κατάφερε να επανέλθει πλήρως, σηματοδοτώντας μια μακρά περίοδο νοσηλείας. Η κατάσταση της υγείας του παρέμεινε κρίσιμη, οδηγώντας τελικά στην απώλειά του έπειτα από ένα σηπτικό επεισόδιο.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2,5 ετών, η σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη, στάθηκε αδιάλειπτα στο πλευρό του. Από τις 28 Μαρτίου 2024 και για συνολικά 880 ημέρες, η κυρία Πετράκη δεν έλειψε ούτε μία μέρα από το πλευρό του συζύγου της, προσφέροντας συνεχή στήριξη και φροντίδα.

Η δική του πορεία στην ελληνική μουσική

Παρά το βαρύ όνομα του πατέρα του, ο Δημήτρης Κόκοτας κατάφερε να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή. Με τα τραγούδια του και τις ερμηνείες του, ξεχώρισε και καθιερώθηκε ως ένας αναγνωρίσιμος καλλιτέχνης.

Ο ίδιος είχε αναφερθεί στις πολύ καλές σχέσεις που διατηρούσε με τον πατέρα του, Σταμάτη Κόκοτα. Συχνά συζητούσαν για θέματα που αφορούσαν την καλλιτεχνική τους δουλειά, με τον Δημήτρη να ζητά τις συμβουλές του πατέρα του. Ο Σταμάτης Κόκοτας, όπως είχε αποκαλύψει ο γιος του, τον στήριζε στην επιλογή του να γίνει τραγουδιστής και ποτέ δεν τον πίεσε να ακολουθήσει μια πορεία που δεν επιθυμούσε ο ίδιος.

«Δεν ένιωσα ποτέ το βάρος του ονόματος»

Σε συνεντεύξεις του, ο Δημήτρης Κόκοτας είχε τονίσει ότι δεν ένιωσε ποτέ το βάρος του ονόματος του πατέρα του, καθώς ο ίδιος ο Σταμάτης Κόκοτας δεν του το πέρασε ποτέ. «Δεν ένιωσα ποτέ το βάρος του ονόματος του πατέρα μου, γιατί δεν μου το πέρασε ο ίδιος ποτέ», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Επίσης, είχε αναφερθεί στην κόρη του, Ριάνα, επισημαίνοντας ότι εκείνη ευχαριστιέται πολύ την επιτυχία και διαθέτει αντίληψη. Η Ριάνα τραγουδάει κι αυτή, κυρίως ξένα κομμάτια, με τον Δημήτρη Κόκοτα να υπογραμμίζει ότι υπάρχουν πολλές διαδρομές στην τέχνη. Ο πατέρας του, Σταμάτης, του έλεγε: «σου αρέσουν τα κομμάτια; Βγες και πες τα», μια φράση που αποτύπωνε την ελευθερία και την ενθάρρυνση που του παρείχε.

Η συγκινητική συνύπαρξη στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής

Μία από τις πιο αξιομνημόνευτες και συγκινητικές στιγμές στην κοινή πορεία πατέρα και γιου ήταν η εμφάνισή τους το 2015. Οι δύο καλλιτέχνες είχαν ερμηνεύσει μαζί στο Μέγαρο Μουσικής ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αγαπημένα τραγούδια του Σταμάτη Κόκοτα, το «Γιε μου».

Η στιγμή αυτή ήταν άκρως συγκινητική, προκαλώντας ανατριχίλα στο κοινό με τις φωνές τους. Πάνω στη σκηνή, πατέρας και γιος ήταν και οι ίδιοι εμφανώς συγκινημένοι, αγκαλιασμένοι, προσφέροντας μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία στους παρευρισκόμενους, που έμεινε χαραγμένη στη μνήμη.

Η απώλεια του Σταμάτη Κόκοτα

Ο σπουδαίος Σταμάτης Κόκοτας είχε φύγει από τη ζωή την 1η Οκτωβρίου 2022, σε ηλικία 85 ετών. Ο Δημήτρης Κόκοτας άφησε πίσω του την σύζυγό του, Κατερίνα Πετράκη, και την κόρη τους, Ριάνα, οι οποίες θρηνούν την απώλειά του.

Με πληροφορίες από: Newsit