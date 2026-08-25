Η Ντόλι Πάρτον έφυγε από τη ζωή στα 80 της χρόνια

Η θρυλική τραγουδίστρια, συνθέτρια, στιχουργός, οργανοπαίκτρια, ηθοποιός και επιχειρηματίας Ντόλι Πάρτον απεβίωσε την Τρίτη 25 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 80 ετών. Η είδηση του θανάτου της, που έγινε γνωστή το απόγευμα της Τρίτης, βύθισε στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο και τους εκατομμύρια θαυμαστές της παγκοσμίως. Η Πάρτον, που ήταν γνωστή κυρίως για το έργο της στην κάντρι μουσική, άφησε πίσω της μια λαμπρή καριέρα που ξεπέρασε τις έξι δεκαετίες.

Η ανακοίνωση του θανάτου

Τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον έκανε γνωστό ο ανιψιός της, Μπράιαν Σίβερ, μέσω μιας ανάρτησης σε βίντεο στους επίσημους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκ μέρους της οικογένειας Πάρτον, ο ανιψιός της δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η Ντόλι έζησε στο φως. Είναι στην αγκαλιά του Χριστού».

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, η διάσημη θεία του, Ντόλι Πάρτον, του είχε ζητήσει καιρό πριν να ανακοινώσει εκείνος, με αυτό τον τρόπο, τον θάνατό της. Η είδηση επιβεβαιώθηκε γρήγορα από την οικογένειά της και διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Μια ζωή αφιερωμένη στη μουσική και την τέχνη

Η Ντόλι Ρεμπέκα Πάρτον γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου του 1946 και από νωρίς αφιερώθηκε στην τέχνη. Αναγνωρίστηκε ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιδραστικές μορφές της κάντρι μουσικής, αλλά η καριέρα της επεκτάθηκε και στην ποπ μουσική, καθώς και σε επιτυχημένες πορείες στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η ίδια ήταν μια πολυσχιδής προσωπικότητα, συνθέτρια, στιχουργός, οργανοπαίκτρια, ηθοποιός και επιχειρηματίας.

Η Πάρτον θεωρείται η σπουδαιότερη κάντρι τραγουδίστρια όλων των εποχών, έχοντας διαμορφώσει την ιστορία του είδους με την παρουσία και το έργο της. Η καριέρα της διήρκεσε πάνω από έξι δεκαετίες, κατά τη διάρκεια των οποίων άφησε ένα ανεξίτηλο σημάδι στη μουσική βιομηχανία.

Οι αμέτρητες επιτυχίες και τα ρεκόρ

Στην πλούσια καριέρα της, η Ντόλι Πάρτον κατάφερε να έχει 25 νούμερο 1 επιτυχίες στο επίσημο Billboard Country chart των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιπλέον, 41 άλμπουμ της έφτασαν στη δεκάδα των πιο εμπορικών κάντρι άλμπουμ στις ΗΠΑ, αριθμός μεγαλύτερος από οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη του είδους. Μέσα στα τελευταία 60 χρόνια, 110 τραγούδια της έχουν φιγουράρει στις λίστες κάντρι επιτυχιών, τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς.

Η Πάρτον έχει πουλήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως από το 1964 μέχρι σήμερα. Μεταξύ των πιο γνωστών τραγουδιών της συγκαταλέγονται τα «Jolene», «9 to 5» και το θρυλικό «I Will Always Love You». Το τελευταίο, το οποίο έγραψε η ίδια αρκετά χρόνια νωρίτερα, έγινε παγκόσμια επιτυχία και σημείωσε ρεκόρ πωλήσεων μέσα από την ερμηνεία της Γουίτνεϊ Χιούστον στην ταινία «The Bodyguard». Συνολικά, η Πάρτον συνέθεσε πάνω από 3.000 τραγούδια κατά τη διάρκεια της πορείας της.

Βραβεία και διακρίσεις

Η Ντόλι Πάρτον τιμήθηκε με πλήθος βραβείων και διακρίσεων για την προσφορά της στην τέχνη. Συγκεκριμένα, βραβεύτηκε με 9 Βραβεία Γκράμι, από 47 υποψηφιότητες συνολικά. Έλαβε επίσης 2 υποψηφιότητες στα βραβεία Όσκαρ, 10 βραβεία CMA, 7 βραβεία από την Ακαδημία Κάντρι Μουσικής και 3 βραβεία Αμερικανικής Μουσικής (ΑΜΑ). Επιπλέον, είχε λάβει υποψηφιότητες για βραβεία Tony και Emmy για το έργο της στην υποκριτική.

Το 1986, η Πάρτον τιμήθηκε με το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλυγουντ. Το 1999, μετά από δεκαετίες θρυλικής επιτυχίας στην κάντρι μουσική, εισήχθη στο Country Music Hall of Fame. Το 2001, εισήχθη στο Songwriters Hall of Fame για το στιχουργικό της έργο. Το 2006, έλαβε το Εθνικό Μετάλλιο Τεχνών από την Αμερικανική Κυβέρνηση και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, μια αναγνώριση για τη συνολική της προσφορά στην τέχνη και τον πολιτισμό. Ως ηθοποιός, ξεχώρισε σε βραβευμένες ταινίες όπως «9 με 5», «Το καλύτερο πορνείο του Τέξας», «Γκρίνια μετά μουσικής» και «Ανθισμένες Μανόλιες».

Τα προβλήματα υγείας και η φροντίδα του συζύγου

Λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της, η Ντόλι Πάρτον είχε μιλήσει στο περιοδικό People για την κατάσταση της υγείας της. Είχε εξηγήσει ότι αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας στα οποία δεν είχε δώσει σημασία, καθώς φρόντιζε τον σύζυγό της, Καρλ Ντιν, ο οποίος απεβίωσε τον Μάρτιο του 2025.

Η ίδια είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ακόμη θεραπεύομαι, αλλά ακόμη δουλεύω», καθησυχάζοντας τους θαυμαστές της. Τα προβλήματα υγείας της είχαν γίνει γνωστά τους προηγούμενους μήνες. Είχε αναφέρει ότι αντιμετώπιζε πέτρες στα νεφρά, ενώ είχε ακυρώσει την παρουσία της σε εκδήλωση στο θεματικό πάρκο Dollywood, στο Τενεσί, καθώς αισθανόταν κατά διαστήματα ζάλη και αφυδάτωση. Οι γιατροί της είχαν συστήσει να μην ταξιδέψει.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta, Enikos