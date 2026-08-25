Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από μια ιδιαίτερα έντονη επιδημική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο της διασποράς. Ο καθηγητής Μικροβιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Τσακρής, προειδοποιεί ότι ο αριθμός των κρουσμάτων μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τις επιβαρυμένες χρονιές του 2018 και του 2022. Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει επίσης την έντονη κυκλοφορία του ιού και τη σημαντική αύξηση των περιστατικών στην Αττική, με προοπτική περαιτέρω ανόδου τις επόμενες εβδομάδες.

Η Αττική στο επίκεντρο της διασποράς

Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου, με τον ΕΟΔΥ να καταγράφει ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού και σημαντική αύξηση των περιστατικών. Συνολικά, 33 δήμοι της Αττικής έχουν καταγεγραμμένα κρούσματα, ενώ υπάρχουν υποθέσεις και εκτιμήσεις ότι ο ιός κυκλοφορεί σε όλη την περιφέρεια. Η Ανατολική Αττική θεωρείται πλέον ιδιαίτερα επιβαρυμένη, αλλά κρούσματα κυκλοφορούν και στον κεντρικό, νότιο και δυτικό τομέα της περιοχής.

Πιο πρόσφατα, οι δήμοι Κηφισιάς και Φιλοθέης-Ψυχικού ενημερώθηκαν από τον ΕΟΔΥ για την καταγραφή κρουσμάτων. Στην Κηφισιά, αμέσως μόλις επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα, ο δήμος προχώρησε σε έκτακτη ακμαιοκτονία και προνυμφοκτονία σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων γύρω από το σημείο. Παράλληλα, έγιναν παρεμβάσεις σε φρεάτια ομβρίων και άλλες πιθανές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, ενώ κρούσμα καταγράφηκε για πρώτη φορά και στον δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού.

Επιδημική έξαρση και ιστορικά δεδομένα

Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη επιδημική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου από το 2018, η οποία είχε αποτελέσει χρονιά-ρεκόρ για τη χώρα μας. Το 2018 είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 θάνατοι. Ο καθηγητής Μικροβιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Τσακρής, ανέφερε ότι το επιδημικό κύμα είναι ιδιαίτερα έντονο, ειδικά για την Αττική.

Μαθηματικά μοντέλα που έχουν αξιοποιηθεί και στο εργαστήριο του καθηγητή Τσακρή, καθώς και οι εκτιμήσεις του ΕΟΔΥ, δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανό να ξεπεραστεί φέτος ο αριθμός των κρουσμάτων που καταγράφηκαν το 2018 και το 2022, με βάση την αυξητική τάση που παρατηρείται. Η έξαρση αναμένεται να κορυφωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου, ενώ κρούσματα προβλέπονται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Ο ρόλος των κλιματολογικών συνθηκών και οι προληπτικές ενέργειες

Η φετινή έξαρση συνδέεται άμεσα με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικράτησαν τους προηγούμενους μήνες. Ο καθηγητής Τσακρής εξήγησε ότι οι αυξημένες βροχοπτώσεις κατά τον χειμώνα και την άνοιξη, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων εβδομάδων και την άπνοια, δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη των κουνουπιών και, κατ’ επέκταση, για τη μετάδοση του ιού. Οι καιρικές συνθήκες εκτιμάται ότι ευνοούν την περαιτέρω κυκλοφορία του ιού τις επόμενες εβδομάδες.

Ο καθηγητής Τσακρής τόνισε την ανάγκη για συμπληρωματικά προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών σε περιοχές με αυξημένο αριθμό περιστατικών, χρησιμοποιώντας τόσο συμβατικές όσο και βιολογικές μεθόδους, με στόχο τον περιορισμό του πληθυσμού τους και τη μείωση της πιθανότητας έκθεσης των πολιτών. Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα κατά πόσο ελήφθησαν έγκαιρα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, δεδομένου ότι οι καιρικές συνθήκες προδιέθεταν για ένα έντονο επιδημικό κύμα. Σημείωσε ότι κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο η πραγματοποίηση των ψεκασμών, αλλά και ο χρόνος έναρξης των σχετικών προγραμμάτων, καθώς στο παρελθόν έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις στους διαγωνισμούς και στην εφαρμογή των προγραμμάτων προνυμφοκτονίας.

Η σοβαρότητα της νόσου και οι ευάλωτες ομάδες

Σύμφωνα με τους ειδικούς, λιγότερο από το 1% του πληθυσμού που θα μολυνθεί με τον ιό του Δυτικού Νείλου θα νοσήσει σοβαρά. Για τα άτομα αυτά, ο κίνδυνος απώλειας ζωής κυμαίνεται μεταξύ 10% και 15%. Ο καθηγητής Αθανάσιος Τσακρής εξήγησε ότι ένας φυσιολογικός οργανισμός μπορεί να αντεπεξέλθει στη λοίμωξη και να την ξεπεράσει, είτε ασυμπτωματικά είτε με ελαφρό πυρετό.

Ωστόσο, όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στη λοίμωξη, τότε προσβάλλεται και το κεντρικό νευρικό σύστημα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παρενέργειες όπως αναπνευστική ανεπάρκεια και αιμοδυναμική αστάθεια, καταστάσεις που είναι ιδιαίτερα δύσκολες για ένα ηλικιωμένο άτομο να μπορέσει να τις ξεπεράσει.

Διασπορά του ιού και σε άλλες περιφέρειες της χώρας

Εκτός από την Αττική, κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί και σε άλλες περιφέρειες της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, περιπτώσεις έχουν αναφερθεί στην περιφέρεια Θεσσαλίας, στην Κεντρική Μακεδονία, στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα.

Επιπλέον, καταγράφηκε το πρώτο φετινό κρούσμα στην Κρήτη. Πρόκειται για έναν 75χρονο άνδρα με ιατρικό ιστορικό, ο οποίος είχε ταξιδέψει από την Αθήνα στην Ιεράπετρα. Ο ασθενής νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis